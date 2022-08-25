Dün Devler Ligi'ne veda eden Trabzonspor transferde önemli bir ismi daha kadrosuna katıyor. Son olarak Bartra ve Bardhi transferlerini bitiren Bordo-Mavililer yeni bir yıldız ile el sıkıştı. Fırtına, Everton forması giyen orta saha oyuncusu Jean Philippe Gbamin ile el sıkıştı. Trabzonspor'un yeni transferi Fildişili orta saha oyuncusu Jean Philippe Gbamin bugün saat 16.50'de şehirde olacak. Karedeniz Fırtınası, Jean- Philippe Gbamin için Everton'a kiralama bedeli ödemeyecek. 26 yaşındaki futbolcunun 9 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor. Gbamin, geride bıraktığımız sezonu CSKA Moskova takımında kiralık olarak tamamladı. Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyen başarılı oyuncu, milli forma altında 12 maçta süre aldı. Bordo- Mavililer'in anlaşmaya vardığı Gbamin'in geçen sezon CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor ile ilgili bilgiler aldığı öğrenildi. Yıldız oyuncu ile Trabzon'un orta sapha rotasyonu daha da güçlenecek.
GİRESUNSPOR'UN HEDEFİ ÖMER BAYRAM
Süper Lig ekibi Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'ın tecrübeil oyuncusu Ömer Bayram ile ilgili açıklamalarda bulundu. Keleş, "Ömer Bayram için Galatasaray'a teklif yaptık. Galatasaray, Ömer Bayram'ı ikna etmeye çalışıyor" dedi. Tecrübeli oyuncunun teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.
VERONA VE UDINESE BOEY'UN PEŞİNDE
Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey ile ilgili İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Verona ve Udine, Sacha Boey'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Cimbom'un geçen sezon başında Rennes'den 1.1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı oyuncuyla ilgili vereceği karar merak ediliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hem takımdaki sağ beklerin durumu hem de Boey'un formu nedeniyle transfere sıcak bakmıyor. Süper Lig'de şu ana kadar 16 karşılaşmada forma giyen Boey'un golü ve asisti bulunmuyor.