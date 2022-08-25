



ANTWERP'İ ELERSİN BAŞAKŞEHİR

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu rövanş maçında bugün Belçika'nın Antwerp takımına konuk olacak. Bosuil Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak maçı Avusturyalı Manuel Schuettengruber yönetecek. Maç, TRT 1'den naklen yayımlanacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona erdi. Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.



ALEXANDER ISAK ADA YOLCUSU

İngiliz medyası Newcastle United'in Real Sociedad forması giyen Alexander Isak'ı 70 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını iddia etti. 22 yaşındaki oyuncu geçen sezon 36 maçta 6 gol 2 asistle oynadı.



LEVERKUSEN'DEN ODOİ HAMLESİ

İngiltere basını, Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in Chelsea forması giyen kanat oyuncusu Callum Hudson- Odoi'yi kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu öne sürdü.

JESUS YİNE ROTASYON YAPACAK

Teknik direktör Jorge Jesus, 2-0'ın rövanşında Austria Wien'e karşı bazı yıldızlarını dinlendirecek. Portekizli hocanın, Adana Demirspor maçında yedek kalan Alioski, Miguel Crespo, Armindo Bruma, Diego Rossi ve Bright Osayi Samuel'e bu akşam 11'de şans vermesi bekleniyor.



MAX MEYER'E GÜLE GÜLE

Fenerbahçe, Max Meyer ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.



G.SARAY TARAFTARI DERBİDE OLMAYACAK

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maç ile ilgili misafir takım seyircilerinin tribüne alınmaması kararlaştırıldı. Karar dün resmen açıklandı.



SOKOL CİKALLESHİ AL KHALEEJ'E KİRALANDI

Süper Lig ekibi Konyaspor'da 32 yaşındaki Arnavut santrafor Sokol Cikalleshi, Suudi Arabistan'ın Al Khaleej takımına kiralandı. Kulüpten yapılan açıklamada,''Futbolcumuz Sokol Cikalleshi, Suudi Arabistan'ın Al-Khaleej takımına satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralandı. Cikalleshi'ye başarılar dileriz.'' ifadelerine yer verildi.



HALKBANK EMRE TAYAZ'I KADROSUNA KATTI

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, milli orta oyuncu Yunus Emre Tayaz'ı kadrosuna kattı. İmza sonrası konuşan 24 yaşındaki orta oyuncu," İlk gözlemim, üst düzey profesyonellik ve efektif bir çalışma ortamı bulunduğu yönünde. Halkbank'ta hem takım hem de bireysel olarak hedeflediğimiz yerlere geleceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



SİVASSPOR TOPLU İMZA TÖRENİ DÜZENLEDİ

Sıvasspor, daha önce anlaşmaya vardığı futbolcular Murat Paluli, Robin Yalçın, Karol Angielski, Clinton N'Jie, Kader Keita, Charilaos Charisis ve Dia Saba ile sözleşme imzaladı. Başkan Mecnun Otyakmaz, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay'ın verdiği liste doğrultusunda çalışmalarımızı başlattık ve şu ana kadar da 7 önemli ismi kadromuza dahil ettik." dedi.



TÜRKİYE LETONYA'YA KONUK OLACAK

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu ilk maçında bugün deplasmanda Letonya ile karşılaşacak. Arena Riga'da oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak. Letonya, Belçika ve Sırbistan'ın bulunduğu grupta ilk 3 sırayı alan ülkeler FIBA 2023 Dünya Kupası'nda gitmeye hak kazanacak.



TRAORE PARTİZAN'A TRANSFER OLDU

Giresunspor, 2021-2022 sezonunda takıma katılan Hamidou Traore'nin transferi için Sırbistan Süper Ligi takımlarından FK Partizan ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada,''Kendisine Giresunspor için vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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