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    Trabzonspor Fildişili ön libero Jean Philippe Gbamin ile anlaştı | Spor haberleri

    Trabzonspor, Everton forması giyen Fildişili ön libero Jean Philippe Gbamin ile anlaştı... Yıldız oyuncu bugün Trabzon’a gelerek imzayı atacak. İşte sizler için derlediğimiz 25 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri....

    Gbamin Trabzonspor’da

    Dün Devler Ligi'ne veda eden Trabzonspor transferde önemli bir ismi daha kadrosuna katıyor. Son olarak Bartra ve Bardhi transferlerini bitiren Bordo-Mavililer yeni bir yıldız ile el sıkıştı. Fırtına, Everton forması giyen orta saha oyuncusu Jean Philippe Gbamin ile el sıkıştı. Trabzonspor'un yeni transferi Fildişili orta saha oyuncusu Jean Philippe Gbamin bugün saat 16.50'de şehirde olacak. Karedeniz Fırtınası, Jean- Philippe Gbamin için Everton'a kiralama bedeli ödemeyecek. 26 yaşındaki futbolcunun 9 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor. Gbamin, geride bıraktığımız sezonu CSKA Moskova takımında kiralık olarak tamamladı. Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyen başarılı oyuncu, milli forma altında 12 maçta süre aldı. Bordo- Mavililer'in anlaşmaya vardığı Gbamin'in geçen sezon CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor ile ilgili bilgiler aldığı öğrenildi. Yıldız oyuncu ile Trabzon'un orta sapha rotasyonu daha da güçlenecek.



    GİRESUNSPOR'UN HEDEFİ ÖMER BAYRAM
    Süper Lig ekibi Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'ın tecrübeil oyuncusu Ömer Bayram ile ilgili açıklamalarda bulundu. Keleş, "Ömer Bayram için Galatasaray'a teklif yaptık. Galatasaray, Ömer Bayram'ı ikna etmeye çalışıyor" dedi. Tecrübeli oyuncunun teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.



    VERONA VE UDINESE BOEY'UN PEŞİNDE
    Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey ile ilgili İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Verona ve Udine, Sacha Boey'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Cimbom'un geçen sezon başında Rennes'den 1.1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı oyuncuyla ilgili vereceği karar merak ediliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hem takımdaki sağ beklerin durumu hem de Boey'un formu nedeniyle transfere sıcak bakmıyor. Süper Lig'de şu ana kadar 16 karşılaşmada forma giyen Boey'un golü ve asisti bulunmuyor.



        BELOTTİ ROMA'DA
        Galatasaray'ın transfer listesine giren İtalyan yıldız Andrea Belotti, Serie A ekiplerinden Roma ile anlaştı. İtalyan yıldız Belotti, 2,8 Milyon Euro ve bonuslar karşılığında 3 sene boyunca Roma'da top koşturacak. 28 yaşındaki İtalyan golcü geçen sezon Torino'da 23 maçta 1419 dakika süre almış ve 8 gol 1 asistlik performans sergilemişti.



        FENERBAHÇE TUR İÇİN SAHADA
        Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Avusturya'nın Austria Wien ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Sarı- Lacivertliler'e gruplara kalmak için her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet yetecek. Fenerbahçe taraftarı, sezon başından beri olduğu gibi bu karşılaşmaya da büyük önem veriyor.



        GUSTAVO HENRIQUE'YE ŞOK!
        Kim Min Jae'nin Napoli'ye satılmasının ardından teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda Flamengo'dan transfer edilen Gustavo Henrique gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Ümraniyespor ve Kasımpaşa maçlarında görev yaptıktan sonra Portekizli hoca tarafından Austria Wien ve Adana Demirspor karşısında kesik yiyen Brezilyalı stoper ile ilgili şok bir kararın kapıda olduğu konuşuluyor. İddialara göre Fenerbahçe yönetimi, performansıyla Jesus'u da hayal kırıklığına uğratan Brezilyalı stoperle yollarını ayırmayı ciddi şekilde düşünüyor. Gustavo Henrique 1.4 milyon Euro karşılığında Flamengo'dan sezon sonuna kadar kiralanırken, yapılan sözleşmede zorunlu opsiyon maddesinin de olduğu iddia edilmişti. Yönetimin Brezilyalı yıldızın sözleşmesini feshetme ve lisans çıkarmama da dahil olmak üzere birçok farklı seçeneği masaya yatırdığı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başında da bonservisi elinde olan Steven Caulker'ı transfer etmiş ancak kısa bir süre sonra göreve gelen Vitor Pereira'nın talebi sonrası İngiliz stoperle yollar ayrılmıştı. Sarı-Lacivertli yönetim, Gustavo takımda kalsa dahi mutlaka 8 Eylül'e kadar yabancı bir stoperle kadrosunu takviye etmeyi planlıyor.



            MIHA ZAJC İÇİN 10 MİLYON EURO
            Miha Zajc'a Avrupa kulüplerinin ilgisi büyüyor. Club Brugge'ün Sloven yıldızın transferi için düğmeye bastığı ve Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia ediliyor. Belçika kulübünün orta alandaki yıldızı Hans Vanaken'i West Ham'a satmak üzere olduğu ve bu nedenle Miha Zajc'ın transferinin gündeme geldiği öğrenildi.



            SADECE KÜÇÜK TAKIMLAR HAFTADA 1 MAÇ YAPAR
            Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austria Wien rövanşı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Portekizli hoca, "Sadece küçük takımlar haftada 1 maç yapar. Eğer büyük bir takımsanız Avrupa arenasında olmanız gerekir. Büyük takımların bu kulvarlara alışık olması gerekir" dedi. Jesus'un bu sözleri Galatasaray'a mesaj olarak algılandı. Başarılı hoca ayrıca, "Çalıştığımız takımlardaki forvet oyuncuları o ligde en çok gol atan oyuncular oldu. Cardozo da örnektir, Trabzonspor'da da oynadı. Valencia çok hızlı bir oyuncu. Kendisi kariyerinde bir adım daha atlamak istedi. Ekvador Milli Takımı'ndan erken döndü, iyi durumda. Ancak Valencia'nın performansı transferi etkilemeyecek, forvette 5 oyuncu istiyoruz. 4 oyuncumuz var. Her maç 5-6 oyuncu değişsek de kalitemiz düşmüyor" diye konuştu.



            ISAK HIEN KAPIŞMASI
            Beşiktaş, Djurgarden formasını giyen Isak Hien ile anlaşma sağlamış ve kulüpler arasındaki görüşmeler ise belli bir aşamaya gelmişti. Ancak İsveçli yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ancak Hien için Verona'nın da devrede olduğu belirtiliyor. İddialara göre İtalyan temsilcisi, Djurgardens'den Isak Hien'in APOEL maçında oynatılmamasını istedi. Ancak İsveç kulübü bu teklifi kabul etmedi ve oyuncu maçta görev yaptı. Verona'nın İsveç kulübüne 3.7 milyon Euro bonservis teklif ettiği de belirtildi. İddialara göre Isak Hien'e de 4 yıllık sözleşme sunuldu. İtalyanlar genç yıldız ile bugün son bir görüşme daha gerçekleştirecek. Hien'in transferi bugün ya da yarın netlik kazanacak.



                HAYDİ YİĞİDO!
                UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Sivasspor bugün Malmö ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak maçcı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini 3 farkla yenip bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Sivas ilk maçı 3-1 kaybetti. Yiğidolar'da bu maç öncesi eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.



                ANTWERP'İ ELERSİN BAŞAKŞEHİR
                Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu rövanş maçında bugün Belçika'nın Antwerp takımına konuk olacak. Bosuil Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak maçı Avusturyalı Manuel Schuettengruber yönetecek. Maç, TRT 1'den naklen yayımlanacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona erdi. Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.

                ALEXANDER ISAK ADA YOLCUSU
                İngiliz medyası Newcastle United'in Real Sociedad forması giyen Alexander Isak'ı 70 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını iddia etti. 22 yaşındaki oyuncu geçen sezon 36 maçta 6 gol 2 asistle oynadı.

                LEVERKUSEN'DEN ODOİ HAMLESİ
                İngiltere basını, Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in Chelsea forması giyen kanat oyuncusu Callum Hudson- Odoi'yi kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu öne sürdü.
                JESUS YİNE ROTASYON YAPACAK
                Teknik direktör Jorge Jesus, 2-0'ın rövanşında Austria Wien'e karşı bazı yıldızlarını dinlendirecek. Portekizli hocanın, Adana Demirspor maçında yedek kalan Alioski, Miguel Crespo, Armindo Bruma, Diego Rossi ve Bright Osayi Samuel'e bu akşam 11'de şans vermesi bekleniyor.

                MAX MEYER'E GÜLE GÜLE
                Fenerbahçe, Max Meyer ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

                G.SARAY TARAFTARI DERBİDE OLMAYACAK
                Trabzonspor ile Galatasaray arasında Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maç ile ilgili misafir takım seyircilerinin tribüne alınmaması kararlaştırıldı. Karar dün resmen açıklandı.

                SOKOL CİKALLESHİ AL KHALEEJ'E KİRALANDI
                Süper Lig ekibi Konyaspor'da 32 yaşındaki Arnavut santrafor Sokol Cikalleshi, Suudi Arabistan'ın Al Khaleej takımına kiralandı. Kulüpten yapılan açıklamada,''Futbolcumuz Sokol Cikalleshi, Suudi Arabistan'ın Al-Khaleej takımına satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralandı. Cikalleshi'ye başarılar dileriz.'' ifadelerine yer verildi.

                HALKBANK EMRE TAYAZ'I KADROSUNA KATTI
                Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, milli orta oyuncu Yunus Emre Tayaz'ı kadrosuna kattı. İmza sonrası konuşan 24 yaşındaki orta oyuncu," İlk gözlemim, üst düzey profesyonellik ve efektif bir çalışma ortamı bulunduğu yönünde. Halkbank'ta hem takım hem de bireysel olarak hedeflediğimiz yerlere geleceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

                SİVASSPOR TOPLU İMZA TÖRENİ DÜZENLEDİ
                Sıvasspor, daha önce anlaşmaya vardığı futbolcular Murat Paluli, Robin Yalçın, Karol Angielski, Clinton N'Jie, Kader Keita, Charilaos Charisis ve Dia Saba ile sözleşme imzaladı. Başkan Mecnun Otyakmaz, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay'ın verdiği liste doğrultusunda çalışmalarımızı başlattık ve şu ana kadar da 7 önemli ismi kadromuza dahil ettik." dedi.

                TÜRKİYE LETONYA'YA KONUK OLACAK
                A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu ilk maçında bugün deplasmanda Letonya ile karşılaşacak. Arena Riga'da oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak. Letonya, Belçika ve Sırbistan'ın bulunduğu grupta ilk 3 sırayı alan ülkeler FIBA 2023 Dünya Kupası'nda gitmeye hak kazanacak.

                TRAORE PARTİZAN'A TRANSFER OLDU
                Giresunspor, 2021-2022 sezonunda takıma katılan Hamidou Traore'nin transferi için Sırbistan Süper Ligi takımlarından FK Partizan ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada,''Kendisine Giresunspor için vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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                Haberler Spor Trabzonspor Fildişili ön libero Jean Philippe Gbamin ile anlaştı | Spor haberleri
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