Kopenhag ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, Devler Ligi'ne veda etti

Canın sağolsun Fırtına... Bordo-Mavililer, Şampiyonlar Ligi play turu rövanşında, ilk maçta 2-1 yenildiği Kopenhag ile Akyazı'da 0-0 berabere kalınca elendi. Trabzonspor yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. 6. dakikada Trabzon önemli bir fırsattan yararlanamadı. Djaniny, sağ çaprazdan ceza alanına girerek Ryan ile karşı karşıya kaldı. Ancak kalecinin üstüne vurdu.
CORNELİUS VURDU, RYAN KURTARDI
10. dakikada Claesson'un sağ taraftan pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Falk'ın şutunda, top yandan auta çıktı. 20. dakikada Larsen'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde çok iyi yükselen Andreas Cornelius'un kafa vuruşunda, kaleci Ryan topu üsten kornere çeldi.
YAKIN MESAFEDEN GOLÜ ATAMADI
41. dakikada Diks'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Lerager'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu. 64'te Dorukhan'ın ön direkte dokunuşu auta gitti. 68'de Cornelius yakın mesafeden golü atamadı. 75'de Denswil'in kafa vuruşunu kaleci Ryan kurtardı. Kalan dakikalarda gol gelmeyince karşılaşma 0-0 sona erdi.