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    Kopenhag ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, Devler Ligi'ne veda etti

    Danimarka’da 2-1 yenildiği rakibi önünde tek kale oynayan , önemli pozisyonlar yakalayan Trabzon ‘o golü’ bulamadı... Böylece 11 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma fırsatı kaçtı.

    Duvara tosladık!

    Canın sağolsun Fırtına... Bordo-Mavililer, Şampiyonlar Ligi play turu rövanşında, ilk maçta 2-1 yenildiği Kopenhag ile Akyazı'da 0-0 berabere kalınca elendi. Trabzonspor yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. 6. dakikada Trabzon önemli bir fırsattan yararlanamadı. Djaniny, sağ çaprazdan ceza alanına girerek Ryan ile karşı karşıya kaldı. Ancak kalecinin üstüne vurdu.



    CORNELİUS VURDU, RYAN KURTARDI
    10. dakikada Claesson'un sağ taraftan pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Falk'ın şutunda, top yandan auta çıktı. 20. dakikada Larsen'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde çok iyi yükselen Andreas Cornelius'un kafa vuruşunda, kaleci Ryan topu üsten kornere çeldi.



    YAKIN MESAFEDEN GOLÜ ATAMADI
    41. dakikada Diks'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Lerager'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu. 64'te Dorukhan'ın ön direkte dokunuşu auta gitti. 68'de Cornelius yakın mesafeden golü atamadı. 75'de Denswil'in kafa vuruşunu kaleci Ryan kurtardı. Kalan dakikalarda gol gelmeyince karşılaşma 0-0 sona erdi.



        27 YIL SONRA İLK KEZ YOKUZ
        Trabzonspor'un dün play-off turunda Kopenhag'a elenmesiyle Türk futbolu 27 yıl sonra bir ilki yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1995 yılından sonra ilk kez bir Türk takımı grup aşamasında mücadele edemeyecek.



        DÜNYANIN SONU DEĞİL
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag maçı sonrasında konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Elendik ama dünyanın sonu değil. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var onları hoşgörüye davet ediyorum" diye konuştu... Avcı,"Pazar günü G.Saray karşısında taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.



        DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL'DA OLACAK
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022- 2023 sezonu grup kuralarının çekimi bugün İstanbul'da yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek. Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2021-2022 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.



            KURA ÇEKİMİ YARIN
            Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri yarın çekilecek kura çekimi sonrası belli olacak. Bordo-Mavililer'in rakiplerinin belli olacağı kura çekimi İstanbul'da saat 14.00'te start alacak. Fırtına, kura çekimine 4. torbadan katılacak.

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