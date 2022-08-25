Kopenhag ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, Devler Ligi'ne veda etti





DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL'DA OLACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022- 2023 sezonu grup kuralarının çekimi bugün İstanbul'da yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek. Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2021-2022 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.