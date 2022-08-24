Galatasaray, hem kadrodaki yerli rotasyonu güçlendirmek için hem de bazı mevkileri yedeklemek için kadrosuna iki önemli yıldızı katmak için çalışmalara başladı.
Aslan'ın hedefindeki isimler ise Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca… Galatasaray altyapısından yetişen tecrübeli oyuncunun da transfere sıcak baktığı biliniyor. 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Başarılı ve istikrarlı futboluyla dikkat çeken Efecan Karaca bu sezona da oldukça iyi başladı. Alanyaspor formasıyla bu sezon 1 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu 2 asiste imza attı. Efecan, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ve Sivasspor maçlarını kaçırdı.