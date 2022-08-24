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    • Spor
    • 24.08.2022 11:54
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    • 24.08.2022 12:07
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    Galatasaray'dan yerli atağı! Hedefte Efecan Karaca ve Elayis Tavsan var

    Yeni sezonda kadrosuna önemli isimleri katan Galatasaray, transferde yeni bir strateji belirledi. Şimdiye kadar Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Leo Dubois, Karataş, Haris Seferovic ve Dries Mertens gibi önemli oyuncularla sözleşme imzalayan Cimbom, yerli atağına kalkıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray’ın hedefindeki yerli futbolcular

    Galatasaray, hem kadrodaki yerli rotasyonu güçlendirmek için hem de bazı mevkileri yedeklemek için kadrosuna iki önemli yıldızı katmak için çalışmalara başladı.

    Aslan'ın hedefindeki isimler ise Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca… Galatasaray altyapısından yetişen tecrübeli oyuncunun da transfere sıcak baktığı biliniyor. 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

    Başarılı ve istikrarlı futboluyla dikkat çeken Efecan Karaca bu sezona da oldukça iyi başladı. Alanyaspor formasıyla bu sezon 1 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu 2 asiste imza attı. Efecan, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ve Sivasspor maçlarını kaçırdı.

        Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim ise Hollanda ekibi Nijmegen'de oynayan Elayis Tavsan… 21 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Cimbom genç yeteneği kadrosuna katarak kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

        Sağ kanat dışında, sol kanat ve forvette de oynayabilen Elayis'in güncel piyasa değeri 1.4 milyon Euro. Bu sezon Hollanda Ligi'nde 2 maçta forma giyen genç yıldız 1 gol kaydetti.

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