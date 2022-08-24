Fenerbahçe Maxi Gomez için gün saymaya başladı





VALENCIA SONUNDA FİYAT KIRDI

İspanyol basınına göre Valencia son olarak Manchester United formasını giyen ve şu anda boşta olan Edinson Cavani ile her konuda anlaştı. Bu transferin resmiyete dökülmesi halinde, Maxi Gomez'in de İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı belirtiliyor. İddialara göre Valencia ve Fenerbahçe 8 milyon Euro ve bonuslar konusunda anlaşacak ve önümüzdeki günlerde transfer resmiyet kazanacak. Şu anda kadrosunda 4 forvet bulunan Sarı-Lacivertliler'in Maxi Gomez'in gelmesi durumunda bir forvetle yollarını ayırabileceği belirtiliyor.



RAKAMLARA GÖRE İHTİYAÇ YOK

Rakamlar Fenerbahçe'nin santrfor transferine ihtiyacı olmadığını söylüyor. Fenerbahçe geçen sezon da ligin en çok gol atan takımıydı. Şu anda ligde 3 maçta 13 gole ulaştı. Valencia'nın bu formunun devam etmesi, Joshua King'in geri dönmesi ve Pedro'nun da form tutmasıyla Fenerbahçe gol sıkıntısı yaşamayacakmış gibi duruyor. Eğer santrfor transferi yapılırsa da forvet hattından gönderilecek oyuncu olabileceğini düşünüyorum.

(İlker YAĞCIOĞLU)



SETE UYGUN BİR FORVET ŞART

Fenerbahçe ligde 3 maçta 13 gol attı. Ancak Kasımpaşa ve Adana Demir açık oynayan, geride derin boşluklar bırakan iki takımdı. Ayrıca 13 golün sadece 5'i set hücumunda atıldı. Diğer 8 gol ise duran toplar ve geçiş hücumları üzerinden geldi. Fenerbahçe kapanan ve geride alan daraltan rakiplere karşı zorlanabilir. Bu nedenle sette kilit açabilecek, hava hakimiyeti olan bir forvet transferinin yapılmasını şart olarak görüyorum.

(Onur ÖZKAN)

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