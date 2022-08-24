Beşiktaş yönetim taraftarlara müjdeli haberler vermeye hazırlanıyor





WEST HAM DEFTERİ KAPATMADI

İsmi Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile anılan Attila Szalai'nin son durumunu İngiliz gazeteci Ryan Taylor paylaştı. Taylor, "West Ham Szalai'yi istiyor. Görüşmelerde ilerleme sağlayamamış olmasına rağmen rağmen Macar stoperden vazgeçilmiş değil.



KONYA-F.BAHÇE MAÇI ESKİŞEHİR'DE

Konyaspor ile F.Bahçe arasında 29 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Süper Lig 4. hafta mücadelesinin stadı belli oldu. Konyaspor'un stadyumundaki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle mücadele Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma 19:15'te başlayacak.



MUHAMMED WESTERLO'DA

Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya'nın Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada,"Kariyerinde yeni bir sayfa açmak için yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya'ya sonsuz başarılar dileriz" denildi. 21 yaşındaki futbolcu yeni takımı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.



NİCK CALATHES FENERBAHÇE BEKO'DA

Fenerbahçe Beko, Barcelona forması giyen Yunan oyun kurucu Nick Calathes'i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri olarak kabul edilen ve EuroLeague'de tüm zamanların asist liderliğini elinde bulunduran başarılı oyuncu Nick Calathes ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.



WEST HAM EMERSON'U KADROSUNA KATTI

Premier Lig takımlarından West Ham United Chelsea'den Brezilya asıllı İtalyan sol bek Emerson Palmieri'yi transer etti. İngiliz Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 28 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. İmza sonrası konuşan Emerson Palmieri, "Burada olmaktan dolayı mutluyum ve hazırım." diye konuştu.



ALİ PALABIYIK'A UEFA'DAN GÖREV

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Macaristan'ın Fehervar ile Almanya'nın Köln takımları arasında 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu müsabakasını yönetecek. Szekesfehervar şehrindeki MOL Arena Sosto Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak.



G.ANTEP-ANTALYA MAÇI HATAY'DA OYNANACAK

Gaziantep FK, ligin 4. haftasında 26 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Kalyon Stadı'nda oynanması planlanan Antalyaspor maçının, stat zemininin hazır olmaması nedeniyle aynı tarih ve saatte Hatay'da oynanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada," En kısa sürede Kalyon Stadyumu'nda zaferlere hep birlikte ulaşacağımıza gönülden inanıyoruz" denildi.



ERGİN ATAMAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, "Türkiye'ye, Türk halkına layık, mücadele eden, sahada şartlar ne olursa olsun geri adım atmayan, son topa kadar savaşan bir takım yaratmak istiyoruz. Bunu, buradaki hazırlık maçlarında da gördük. Yeniden bir heyecan olduğunu gördük. İnşallah bu heyecanı yeniden Türkiye'ye kazandırırız." ifadelerini kullandı.

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