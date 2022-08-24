Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş yönetim taraftarlara müjdeli haberler vermeye hazırlanıyor

    Karagümrük maçındaki futboluyla rakiplere mesaj yollayan Beşiktaş bu hafta içinde Dele Alli, Siriki Dembele ve Isa k Hien transferlerini bitererek şov yapmayı hedefliyor. İşte sizler için derlediğimiz 24 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    3 koldan operasyon

    Ligde Karagümrük'ü 4-1 yenen Beşiktaş oynadığı futbolla adeta gövde gösterisi yapmıştı. Siyah- Beyazlılar, ortaya çıkan başarılı performansa rağmen takımın eksik bölgelerini takviye etmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Yönetim anlaşma sağlanan Dele Alli'nin transferine noktayı koymak için saatleri sayıyor. İngiliz yıldızın evrak işlerinin bugün sona ermesi ve transferin yarına kadar resmen açıklanması bekleniyor. Kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş yaklaşık 1 haftadır görüşülen Siriki Dembele konusunda da aktık mutlu sona çok yakın. Siyah-Beyazlılar ayrıca Djurgardens formasını giyen Isak Hien'in transferini de bitirme noktasına getirdi. İsveçli stoperle büyük oranda anlaşan yönetim, Djurgardens ile pazarlıklarda büyük mesafe kat etti.



    KEREM ATAKAN RESMEN KARTAL
    Beşiktaş Sivasspor'dan 21 yaşındaki orta saha Kerem Atakan Kesgin'i transfer ettiğini duyurdu. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,"Kulübümüze önemli hizmetleri olacağına inandığımız Kerem Atakan Keskin'e Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz."denildi.



    KARTAL'A BİR DELE DAHA!
    İngiliz basınından Beşiktaş için flaş bir iddia geldi. Dele Alli'yi imza aşamasına getiren Siyah-Beyazlılar'ın İngiltere 2. Lig ekibi Sheffield United'ta forma giyen Fisayo Dele-Bashiru'yu istediği öne sürüldü.



        ÇOK ÇALIŞACAĞIZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ
        Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mertens, "Her geçen gün daha iyi çalışarak kendimizi şampiyonluk yolunda ilerleteceğiz" dedi. İstanbul'un çok güzel bir şehir olduğunu söyleyen Mertens, Menemen'i çok beğendiklerini söyledi. Trabzonspor maçı için ise Mertens, "Diğer takımlara bakmaktan ziyade kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Adapte olacağız. Kendimizi orada iyi bir şekilde göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Kendisini saha içinde hangi bölgede daha rahat hissettiğinin sorulması üzerine Mertens, "Sol kantta oynadım, sağ kanatta oynadım, forvet oynadım, forvet arkasında oynadım. Kaleye yakın oynadığım sürece kendimi rahat hissediyorum" dedi.



        CICALDAU İÇİN 2 TEKLİF BİRDEN
        Sivasspor, Galatasaray'da bu sezon geride kalan 3 lig maçının sadece birinde sonradan oyuna giren Alexandru Cicaldau için Sarı- Kırmızılıların kapısını çaldı. Sivasspor'un Rumen futbolcu için teklifinin kiralık olduğu öğrenildi. Öte yandan İtalyan basını da, Sampdoria'nın, 25 yaşındaki futbolcu için somut bir teklifinin olduğunu duyurdu. Sampdoria'nın, transfer için Galatasaray'a 5 milyon Euro önerdiği ancak bu rakamın geri çevrildiği belirtildi. Galatasaray, Cicaldau'yu geçen sezon 6.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.



        ASLAN'DAN ÇİFTE MESAİ
        Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenmanların ikincisi taktik ağırlıklı olarak gerçekleştirildi. Galatasaray, hazırlıklarına bugün de devam edecek. Bu arada Galatasaray'da Emre Kılınç'ın 29. doğum günü dün tesislerde kutlandı.



            FEGHOULI'YI HULL CITY İSTİYOR
            İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Sofiane Feghouli ile yakından ilgileniyor. Cezayir basınında yer alan habere göre; bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen takımlar listesine Hull City de dahil oldu. Fransız basını ise, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ekiplerinin de Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.



            JESUS FARKI
            Fenerbahçe'de sistemini hızla oturtmaya başlayan ve Sarı-Lacivertli ekibi hücum anlamında son derece etkili bir takım haline getiren Portekizli teknik adam Jesus takımdaki ağırlığının yanı sıra karakteriyle de çevresinde büyük saygı uyandırıyor. Adana Demirspor maçında ve sonrasında Jesus ile ilgili olarak dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Maç oynanırken saha kenarında takım elbise giymesine karşın kravat takmayan Portekizli teknik adamın, basın toplantısına kravatını takarak gelmesi futbol adamlarına gösterdiği saygı olarak nitelendirildi.



            WEST HAM DEFTERİ KAPATMADI
            İsmi Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile anılan Attila Szalai'nin son durumunu İngiliz gazeteci Ryan Taylor paylaştı. Taylor, "West Ham Szalai'yi istiyor. Görüşmelerde ilerleme sağlayamamış olmasına rağmen rağmen Macar stoperden vazgeçilmiş değil.

            KONYA-F.BAHÇE MAÇI ESKİŞEHİR'DE
            Konyaspor ile F.Bahçe arasında 29 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Süper Lig 4. hafta mücadelesinin stadı belli oldu. Konyaspor'un stadyumundaki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle mücadele Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma 19:15'te başlayacak.

            MUHAMMED WESTERLO'DA
            Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya'nın Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada,"Kariyerinde yeni bir sayfa açmak için yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya'ya sonsuz başarılar dileriz" denildi. 21 yaşındaki futbolcu yeni takımı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

            NİCK CALATHES FENERBAHÇE BEKO'DA
            Fenerbahçe Beko, Barcelona forması giyen Yunan oyun kurucu Nick Calathes'i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri olarak kabul edilen ve EuroLeague'de tüm zamanların asist liderliğini elinde bulunduran başarılı oyuncu Nick Calathes ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

            WEST HAM EMERSON'U KADROSUNA KATTI
            Premier Lig takımlarından West Ham United Chelsea'den Brezilya asıllı İtalyan sol bek Emerson Palmieri'yi transer etti. İngiliz Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 28 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. İmza sonrası konuşan Emerson Palmieri, "Burada olmaktan dolayı mutluyum ve hazırım." diye konuştu.

            ALİ PALABIYIK'A UEFA'DAN GÖREV
            FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Macaristan'ın Fehervar ile Almanya'nın Köln takımları arasında 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu müsabakasını yönetecek. Szekesfehervar şehrindeki MOL Arena Sosto Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak.

            G.ANTEP-ANTALYA MAÇI HATAY'DA OYNANACAK
            Gaziantep FK, ligin 4. haftasında 26 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Kalyon Stadı'nda oynanması planlanan Antalyaspor maçının, stat zemininin hazır olmaması nedeniyle aynı tarih ve saatte Hatay'da oynanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada," En kısa sürede Kalyon Stadyumu'nda zaferlere hep birlikte ulaşacağımıza gönülden inanıyoruz" denildi.

            ERGİN ATAMAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
            A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, "Türkiye'ye, Türk halkına layık, mücadele eden, sahada şartlar ne olursa olsun geri adım atmayan, son topa kadar savaşan bir takım yaratmak istiyoruz. Bunu, buradaki hazırlık maçlarında da gördük. Yeniden bir heyecan olduğunu gördük. İnşallah bu heyecanı yeniden Türkiye'ye kazandırırız." ifadelerini kullandı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            ’Mansur Yavaş’ dayatmasının talimatı Akşener’den!
            Haberler Spor Beşiktaş yönetim taraftarlara müjdeli haberler vermeye hazırlanıyor
                SON DAKİKA