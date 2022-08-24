Abdullah Avcı Kopenhag sınavı öncesi önemli mesajlar verdi: Yeni bir hikaye yazacağız

Bu akşam Kopenhag önünde tarihi bir sınav verecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının önüne çıktı. Camiaya önemli mesajlar veren tecrübeli hoca, "Muhteşem Trabzonspor taraftarının, 1.5 senedir oyuna ve bize gösterdikleri sabırla beraber, oyuna müdahale etmeden bizlere destek vermelerini istiyorum. Yeni bir hikaye yazmak için, yarın akşam (bu akşam) çok güzel bir fırsat var. Bu kulüp ve bu şehir bunu sonuna kadar hak ediyor. Oyunda süre çok uzun, lütfen taraftarlarımız da bu süreye dikkat etsinler. Umuyorum yarın (bugün) Trabzon için tarihi bir gün olacak" diye konuştu. Yeni transferler Bartra ve Bardhi'nin sahada olacağını söyleyen Avcı, "Bizim için en önemli maç önümüzdeki maçtır. Şu anda Galatasaray'ı ya da başka bir rakibi değil Kopenhag'ı düşünüyoruz. Transfer süreci devam ediyor. Bazen sakatlıklar da olabiliyor. Günümüzün bir bölümünü transfer çalışmaları için kullanıyoruz. Oyun planımızın içine yeni isimler atmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı. Avcı ile birlikte basın toplantısına katılan Abdülkadir ise, "Taraftarımıza ihtiyacımız var. Onlar tribünde iyi olduğu zaman biz de bunu hissediyoruz. Umarım turu atlayıp gruplara kalmayı başarırız" dedi.