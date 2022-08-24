Abdullah Avcı Kopenhag sınavı öncesi önemli mesajlar verdi: Yeni bir hikaye yazacağız

Bu akşam Kopenhag önünde tarihi bir sınav verecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının önüne çıktı. Camiaya önemli mesajlar veren tecrübeli hoca, "Muhteşem Trabzonspor taraftarının, 1.5 senedir oyuna ve bize gösterdikleri sabırla beraber, oyuna müdahale etmeden bizlere destek vermelerini istiyorum. Yeni bir hikaye yazmak için, yarın akşam (bu akşam) çok güzel bir fırsat var. Bu kulüp ve bu şehir bunu sonuna kadar hak ediyor. Oyunda süre çok uzun, lütfen taraftarlarımız da bu süreye dikkat etsinler. Umuyorum yarın (bugün) Trabzon için tarihi bir gün olacak" diye konuştu. Yeni transferler Bartra ve Bardhi'nin sahada olacağını söyleyen Avcı, "Bizim için en önemli maç önümüzdeki maçtır. Şu anda Galatasaray'ı ya da başka bir rakibi değil Kopenhag'ı düşünüyoruz. Transfer süreci devam ediyor. Bazen sakatlıklar da olabiliyor. Günümüzün bir bölümünü transfer çalışmaları için kullanıyoruz. Oyun planımızın içine yeni isimler atmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı. Avcı ile birlikte basın toplantısına katılan Abdülkadir ise, "Taraftarımıza ihtiyacımız var. Onlar tribünde iyi olduğu zaman biz de bunu hissediyoruz. Umarım turu atlayıp gruplara kalmayı başarırız" dedi.
350 MİLYONLUK DEV MAÇ
UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında Trabzonspor bu akşam Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek. Akyazı'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Trabzonspor, bu akşam rakibi önünde 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak. Temsilcimizin her türlü tek farklı galibiyetinde ise maç uzatmaya gidecek. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hamsik, Visca, Hüseyin ve Serkan forma giyemeyecek. Bakasetas'ın da durumu maç saatinde belli olacak. Trabzonspor eğer adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırırsa kulüp tarihinin en yüksek gelirini kasasına koyacak. Bordo-Mavili takım gruplara kalması durumunda 15 milyon 640 bin Euro katılım payı, 2 milyon 700 bin Euro market bedeli, 1 milyon 137 bin Euro katsayı bedeli olmak üzere toplam 19 milyon 477 bin Euro yani 350 milyon lira kazanacak.
BARDHI VE BARTRA 11'DE
Teknik direktör Abdullah Avcı hem sakatlıklar hem de bazı formsuzluklar nedeniyle bu akşam Kopenhag önünde farklı bir 11 tercih edecek. Stoperde Vitor Hugo'nun yanında yeni transfer Bartra ilk kez 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Ayrıca Antalyaspor maçında iki gol atma başarısı gösteren bir diğer yeni transfer Enis Bardhi'de maça 11'de başlayacak.