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    Jesus’la yıldızı barışmayan Serdar Dursun'a teklif yağıyor

    Jesus’la yıldızı barışmayan milli futbolcu için kulübe çok sadyıa teklif ulaştı. Teklifleri yetersiz bulan yönetim, Serdar için 5 milyon Euor talep ediyor. İşte sizler için derlediğimiz 23 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Serdar Dursun’a hücum!

    Şampiyonluk özlemine son vermek için flaş transferlere imza atan Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor. Sarı-Lacivertliler, Alexander Sörloth, Maxi Gomez ve Moussa Marega için girişimlerini hızlandırırken yıldız golcüsüyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezon başarılı performans sergileyen Serdar Dursun, yapılan transferler sonrası geçen sezon da olduğu gibi yedek kulübesinden kurtulamadı. Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli golcüsü, şans bulamadığın düşündüğü için ayrılığı düşündü. Fenerbahçe'ye Serdar Dursun için başta Alman kulüpleri olmak üzere transfer teklifleri geldi. Ancak Fenerbahçe Yönetimi, hem rakamları yeterli bulmadığından hem de oyuncuya ihtiyaç olduğundan teklifleri reddetti. Aralarında Schalke'nin de bulunduğu kulüplerin tekliflerini az bulan Sarı-Lacivertliler'in beklentisi 5 milyon Euro. Fenerbahçe, geçen yıl bonservis ücreti ödemeden transfer ettiği oyuncuyu belirlenen rakamın altına bırakmak istemiyor. Teknik direktör Jorge Jesus, Serdar Dursun'a 3 Süper Lig maçında sadece 89 dakika görev verdi. Dinamo Kiev maçlarında 61, Avrupa Ligi elemelerinde ise 210 dakika şans bulan 30 yaşındaki oyuncu, 7 maçta 2 gol atarken 1 asist yaptı.



    SİVASSPOR KAÇTI ALANYA YAKALADI
    Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan karşılaşma, 1-1 sona erdi. Ev sahibi Sivasspor 45. dakikada Gradel'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 90+1'de Oğuz Aydın'ın pasıyla penaltı noktasına doğru hareketlenen Doumbia'nın şık plasesyle skoru belirledi: 1-1.



    KONYA FARKA KOŞTU
    Süper Lig'in 3. haftasında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. 29. dakikada Çekiçi'nin ceza sahası dışında kaleye uzak bir mesafeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. 44'te Melih Kabasakal, ceza sahası içinde Pavicic'i düşürdü. Penaltıyı Muhammet Demir kullandı: 0-2. 56'da Arabam. com Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Bytyqi, şık çalımlarla son çizgi üzerinden ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun pasında, kale önünde Mehmet Yeşil'e çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3. 69'da Ologo ile girdiği ikili mücadelede Michalak ceza sahasında yerde kaldı. Topun başına geçen Guilherme, skoru ilan etti: 0-4.



        CENGİZ'E 'İSTANBUL' BASKISI!
        Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder bir süredir teknik direktör Igor Tudor'la yaşadığı sorunlarla gündemde yer alıyor. Son olarak Nantes ile oynanan maçın 65. dakikasında oyuna giren ancak 18 dakika sonra Hırvat hoca tarafından oyundan alınan milli futbolcunun takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edilmişti. Bu gelişmeler sonrasında ismi Galatasaray ile anılmaya başlayan Cengiz Ünder'e kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu tarafından "İstanbul'a dön" baskısı yapıldığı öne sürülüyor. Bu baskının genç yıldızın kariyer planlamasını ne şekilde etkileyeceği merak konusu. Alınan bilgilere göre Galatasaray şu ana kadar Cengiz Ünder'le ilgili bir transfer girişiminde bulunmadı. Ancak yönetimin, milli futbolcuyla ilgili yaşananları çok yakından takip ettiği ve uygun şartların oluşması durumunda Marsilya ile temasa geçileceği de gelen bilgiler arasında.



        KIRAN KIRANA TOURE PAZARLIĞI
        Galatasaray yönetimi Van Aanholt'un sezona çok kötü başlamasının ardından teknik direktör Okan Buruk'un talimatıyla harekete geçen yönetim, Milan formasını giyen Fode Ballo-Toure için pazarlıklarını sürdürüyor. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar bonuslarla beraber İtalyan kulübüne 3 milyon Euro'luk teklif yaptı. Milan'ın vereceği yanıta göre pazarlıkların şekilleneceği öğrenildi. 25 yaşındaki Toure için Fransız ekibi Nice ve Premier Lİg'den Nottingham Forest'in de harekete geçtiği gelen bilgiler arasında.



        BERKAN'A BURUK VETOSU
        Berkan Kutlu'nun takımdan ayrılmak istediğine dair iddialar şok etkisi yarattı. Milli futbolcunun daha fazla süre alacağı bir takıma gitmek için yönetimden talepte bulunduğu öne sürülüyor. Okan Buruk'un uzun maratonda Berkan'dan mutlaka yararlarmak istediği ve yerli rotasyonu için önemli gördüğü genç futbolcuyu kesinlikle bırakmayı düşünmediği öğrenildi.



            TAYLAN'A G.ANTEP KANCASI
            Okan Buruk'un planlarında yer almadığı iddia edilen Taylan Antalyalı'la Gaziantep resmen talip oldu. Kırmızı-Siyahlı kulübün, yıldız futbolcuyu kiralamak için Galatasaray yönetimiyle görüştüğü, bu konuda son kararı Buruk'un vereceği öğrenildi. Taylan'ın da ayrılmaya sıcak bakabileceği belirtiliyor.



            BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM
            Medipol Başakşehir'in Aston Villa'dan kiraladığı Burkina Fasolu Bertrand Traore için dün imza töreni düzenlendi. Yıldız futbolcu, "Bir an önce sahada yer almak için sabırsızlanıyorum. Büyük bir tercih yaptım. Kısa vadeli düşünmedim. Eddie Newton ve Emmanuel Adebayor'dan çok olumlu bilgiler aldım. Bu kulüpte olduğum için çok mutluyum" dedi.



            R.MADRİD'Lİ CASEMİRO GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ
            Manchester United'a transfer olan Casemiro için Real Madrid veda töreni düzenledi. Brezilyalı orta saha oyuncusu, 10 yıldır formasını giydiği Real Madrid'e gözyaşlarıyla veda etti. Ailesi ve çocuklarıyla birlikte törene gelen Casemiro, konuşması sırasında duygularına ve gözyaşlarına hakim olamadı. Yıldız oyuncu, "Bir gün geri döneceğim" dedi.



                DRAYMOND GREEN G.SARAY İDMANINDA
                Golden State Warriors'ın yıldızı Draymond Green, Galatasaray Nef antrenmanını ziyaret etti ve Galatasaray ekipmanlarıyla bireysel antrenman yaptı. 4 NBA şampiyonluğu bulunan 32 yaşındaki yıldız basketbolcu Green, Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanan Süper Lig maçını da izlemiş ve Siyah-Beyazlı taraftarlara mesaj göndermişti.



                EN İYİ TRANSFERLER N'KOUDOU VE SALİH
                Beşiktaş'ta sezon başında isimleri gönderilecekler listesinde yazan Kevin N'Koudou ve Salih Uçan'ın sezonun başlaması ile birlikte gösterdikleri performans parmak ısırtıyor. Son Karagümrük maçında adeta ele avuca sığmayan ve Karagümrük savunmasını çok zor durumlara sokan N'Koudou bir de şık gole imza atarken, Salih Uçan'ın grafiğindeki yükseliş de dikkatlerden kaçmıyor. Salih Uçan, Alanya maçında gol attıktan sonra önceki gece de N'Koudou'ya harika bir asist yaptı. Salih Uçan bunun yanında hem hücumda hem de top rakipteyken takım savunmasına yaptığı katkı ile tam puan aldı. Sanal alemde yapılan yorumlarda, "Beşiktaş'ın bu sezon 2 süper transferi var. Biri N'Koudou diğeri de Salih Uçan", "Böyle oynarlarsa kimse onları kesemez. Dele Alli'nin bile Salih'i kesmesi zor" gibi ifadeler kullanıldı.



                WOUT WEGHORST ETKİSİ
                Beşiktaş, sahasında Karagümrük ile oynadığı Süper Lig 3. hafta maçını 4-1 kazanırken bu maçta rakip ağları havalandıran Wout Weghorst'un performansı ülkesinde de yankı buldu. Hollanda basınında yer alan haberlerde, Wout Weghorst'un Beşiktaş'a hızlı bir başlangıç yaptığı dile getirildi. De Telegraaf okuyucularına Hollandalı golcünün performansını, "Weghorst, Türkiye Ligi'ndeki ilk golünü 4-1'lik maçta kaydetti. Weghorst gollere etki etmeye devam ediyor" ifadesini kullandı. Beşiktaş, 1 yıllığına kiraladığı Wout Weghors için 2.8 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra 200 bin Euro da performans ücreti ödeyecek.



                    DENİZLİ'DE GOL SESİ ÇIKMADI
                    Spor Toto 1. Lig'de 2. haftanın son maçında Denizlispor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı. 13. dakikada ceza sahası ön çizgisinde Sefa'nın vurduğu top, savunmada bekleyen Oğuz'a çarptıktan sonra uzaklaştırıldı. 75. dakikada Schwechlen'in sol kanattan yaptığı ortada Mayi'nin iyi yükselerek vurduğu topu, kaleci parmaklarıyla üst direkten kornere attı. 90. dakikada Rizespor'da Alper, meşin yuvarlağı yakın mesafeden ağlarla buluşturdu. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Kutluhan Bilgiç, elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.



                    YÖNETİMDEN AVCI'YA DESTEK
                    Antalyaspor mağlubiyeti sonrası özellikle sosyal medya üzerinden oluşturulan olumsuz hava sonrası önce kulüp sitesinden teknik direktör Abdullah Avcı'nın motivasyonunun çok yüksek olduğuna dair bir paylaşım yapıldı. Ardından ise Asbaşkan Ertuğrul Doğan başta olmak üzere birçok yönetici kendi şahsi hesaplarından teknik direktör Abdullah Avcı'ya destek mesajları paylaşıldı. Bordo- Mavili taraftarlar da olumsuz hava oluşturmaya çalışanlara kısa süre öncesinde kazanılan kupaların fotoğraflarını paylaşarak, teknik direktör Abdullah Avcı'nın başarılarının unutulmaması gerektiğine dair paylaşımlarda bulundu...



                    NACI ÜNÜVAR ADIM ADIM TRABZON'A
                    Trabzon, Ajax forması giyen genç oyuncu Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna katma noktasında ciddi mesafe kat etti. Oyuncu tarafı görüşmek için kulüplerin anlaşmasını beklediklerini belirterek, kulüpler arasındaki görüşmelerde ise rakamsal farklılıklardan ziyade oyuncunun belli bir süre oynatılması yönünde bir garanti talep edildiği öğrenildi. Ünüvar da yakın arkadaşı Denswil ile görüşerek takıma gelebileceğini söyledi.



                        DÜŞMANLARIMIZI SEVİNDİRMEYELİM
                        Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Antalyaspor mağlubiyeti sonrası yönetim, teknik heyet ve futbolcularının eleştirilmesi üzerine bir açıklama yaptı. Ali Sürmen şu ifadeleri kullandı: "Bizlere unutulmaz bir şampiyonluk yaşatan değerli başkan ve yönetim kurulu, hocamız ve futbolcularımızı bir maçın sonucuna göre eleştirmek, büyük Trabzonspor düşmanlarını sevindirmekten başka bir işe yaramaz. Hele hele futbolcularımızın ayağına basılmasının ve çekilip yere indirilmesinin hakemlerce artık normal sayılmaya başlandığı bir dönemde bir birimize daha çok kenetlenmeliyiz" dedi.

                        RÖVANŞ HOLLANDALI MAKKELİE'NİN
                        Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile oynayacağı rövanş maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

                        DİA SABA SİVAS İÇİN 'GELİYORUM" DEDİ
                        Adı bir süredir Sivasspor ile anılan İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba, transferini sosyal medya hesabından 'geliyorum' mesajıyla duyurdu. Ailesi ile beraber uçakta fotoğraflarını paylaşan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Dia Saba, paylaşımına; "Sivasspor taraftarlarından binlerce mesaj. Tamam arkadaşlar. Geliyorum. Yakında görüşürüz" notunu ekledi.

                        AMPUTE MİLLİ TAKIMI EN BÜYÜK KUPAYI İSTİYOR
                        Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Dünya Kupası müsabakalarında gruptan lider çıkmayı hedeflediklerini ve seyircileri önünde şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. A Grubu'nda bulunan Türkiye, kupanın açılış maçını 30 Eylül tarihnde Fransa ile oynayacak.

                        ROBERT LEWANDOWSKİ DOĞUM GÜNÜNDE COŞTU
                        La Liga'nın 2. haftasında Barcelona deplasmanda Real Sociedad'ı 4-1 yenerken gecenin yıldızı 34. doğum günün kutlayan Robert Lewandowski oldu. Real Sociedad ağlarına 2 gol bırakan Polonyalı santrfor bir de asiste imza attı. Barcelona bu sonuçla 2. hafta sonunda ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını da 4'e çıkardı.

                        NAZLICAN PARLAK FENERBAHÇE'DE
                        Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Nazlıcan Parlak'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz sezon İzmir ekibi Konak Belediyespor'da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklama Fenerbahçe'nin resmi siteden duyuruldu.

                        CİNCİNATİ MASTERS'DA ZAFER BORNA CORİC'İN
                        Cincinati Masters Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 2-0'lık skorla mağlup eden Hırvat Borna Coric kazandı. Rafael Nadal, Felix Auger-Aliassime, Cameron Norrie gibi önemli isimleri elemeyi başaran Borna Coric, final maçından da 7-6 ve 6-2'lik setlerle galip ayrıldı.

                        KEREM ATAKAN KARTAL OLUYOR
                        Beşiktaş, 7. transferini resmiyete kavuşturuyor. Sivaspor'un orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin, bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek. 21 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolleri sonrası 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

                        CENK 1 YILLIĞINA VALENCİA'YA KİRALANDI
                        İspanya'da yeni sezona 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile başlayan Valencia, transfer çalışmalarına devam ediyor. Hugo Duro, Samu Castillejo, Nico Gonzalez ve Samuel Lino'yu kadrosuna katan İspanyol ekibi, milli oyuncu Cenk Özkacar'ı da renklerine bağladı. Lyon'da forma giyen Cenk'i 1 yıllığına kiralayan Valencia'nın satın alma opsiyonu da var.

                        YATTARA'NIN YENİ DURAĞI ORTAKÖYSPOR
                        Trabzonspor'un unutulmaz yıldızı İbrahim Yattara Muğla Süper Amatör Lig'in yeni ekibi Ortaköyspor ile anlaşmaya vardı. 42 yaşındaki Yattara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bekle Muğla. Ortaköyspor'a futbola renk katmaya geliyorum" demişti. Ortaköysporlu taraftarlar İbrahim Yattara ile birlikte davul zurna eşliğinde eğlendi.

                        PİSA'DA YENİDEN DOĞDU
                        Kısa bir süre öncesi Serie B takımı Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, İtalya'da kendisini buldu. İlk hafta yaptığı 2 asistle dikkatleri çeken Rumen yıldız, Como karşısında da penaltıdan golünü attı. Morutan 7.3 puanla Serie B'de haftanın takımına seçildi.

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                        Sinekle kesintisiz mücadele
                        Haberler Spor Jesus’la yıldızı barışmayan Serdar Dursun'a teklif yağıyor
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