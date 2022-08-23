Jesus’la yıldızı barışmayan Serdar Dursun'a teklif yağıyor

Şampiyonluk özlemine son vermek için flaş transferlere imza atan Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor. Sarı-Lacivertliler, Alexander Sörloth, Maxi Gomez ve Moussa Marega için girişimlerini hızlandırırken yıldız golcüsüyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezon başarılı performans sergileyen Serdar Dursun, yapılan transferler sonrası geçen sezon da olduğu gibi yedek kulübesinden kurtulamadı. Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli golcüsü, şans bulamadığın düşündüğü için ayrılığı düşündü. Fenerbahçe'ye Serdar Dursun için başta Alman kulüpleri olmak üzere transfer teklifleri geldi. Ancak Fenerbahçe Yönetimi, hem rakamları yeterli bulmadığından hem de oyuncuya ihtiyaç olduğundan teklifleri reddetti. Aralarında Schalke'nin de bulunduğu kulüplerin tekliflerini az bulan Sarı-Lacivertliler'in beklentisi 5 milyon Euro. Fenerbahçe, geçen yıl bonservis ücreti ödemeden transfer ettiği oyuncuyu belirlenen rakamın altına bırakmak istemiyor. Teknik direktör Jorge Jesus, Serdar Dursun'a 3 Süper Lig maçında sadece 89 dakika görev verdi. Dinamo Kiev maçlarında 61, Avrupa Ligi elemelerinde ise 210 dakika şans bulan 30 yaşındaki oyuncu, 7 maçta 2 gol atarken 1 asist yaptı.
SİVASSPOR KAÇTI ALANYA YAKALADI
Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan karşılaşma, 1-1 sona erdi. Ev sahibi Sivasspor 45. dakikada Gradel'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 90+1'de Oğuz Aydın'ın pasıyla penaltı noktasına doğru hareketlenen Doumbia'nın şık plasesyle skoru belirledi: 1-1.
KONYA FARKA KOŞTU
Süper Lig'in 3. haftasında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. 29. dakikada Çekiçi'nin ceza sahası dışında kaleye uzak bir mesafeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. 44'te Melih Kabasakal, ceza sahası içinde Pavicic'i düşürdü. Penaltıyı Muhammet Demir kullandı: 0-2. 56'da Arabam. com Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Bytyqi, şık çalımlarla son çizgi üzerinden ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun pasında, kale önünde Mehmet Yeşil'e çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3. 69'da Ologo ile girdiği ikili mücadelede Michalak ceza sahasında yerde kaldı. Topun başına geçen Guilherme, skoru ilan etti: 0-4.