Jesus’la yıldızı barışmayan Serdar Dursun'a teklif yağıyor





DÜŞMANLARIMIZI SEVİNDİRMEYELİM

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Antalyaspor mağlubiyeti sonrası yönetim, teknik heyet ve futbolcularının eleştirilmesi üzerine bir açıklama yaptı. Ali Sürmen şu ifadeleri kullandı: "Bizlere unutulmaz bir şampiyonluk yaşatan değerli başkan ve yönetim kurulu, hocamız ve futbolcularımızı bir maçın sonucuna göre eleştirmek, büyük Trabzonspor düşmanlarını sevindirmekten başka bir işe yaramaz. Hele hele futbolcularımızın ayağına basılmasının ve çekilip yere indirilmesinin hakemlerce artık normal sayılmaya başlandığı bir dönemde bir birimize daha çok kenetlenmeliyiz" dedi.



RÖVANŞ HOLLANDALI MAKKELİE'NİN

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile oynayacağı rövanş maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.



DİA SABA SİVAS İÇİN 'GELİYORUM" DEDİ

Adı bir süredir Sivasspor ile anılan İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba, transferini sosyal medya hesabından 'geliyorum' mesajıyla duyurdu. Ailesi ile beraber uçakta fotoğraflarını paylaşan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Dia Saba, paylaşımına; "Sivasspor taraftarlarından binlerce mesaj. Tamam arkadaşlar. Geliyorum. Yakında görüşürüz" notunu ekledi.



AMPUTE MİLLİ TAKIMI EN BÜYÜK KUPAYI İSTİYOR

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Dünya Kupası müsabakalarında gruptan lider çıkmayı hedeflediklerini ve seyircileri önünde şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. A Grubu'nda bulunan Türkiye, kupanın açılış maçını 30 Eylül tarihnde Fransa ile oynayacak.



ROBERT LEWANDOWSKİ DOĞUM GÜNÜNDE COŞTU

La Liga'nın 2. haftasında Barcelona deplasmanda Real Sociedad'ı 4-1 yenerken gecenin yıldızı 34. doğum günün kutlayan Robert Lewandowski oldu. Real Sociedad ağlarına 2 gol bırakan Polonyalı santrfor bir de asiste imza attı. Barcelona bu sonuçla 2. hafta sonunda ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını da 4'e çıkardı.



NAZLICAN PARLAK FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Nazlıcan Parlak'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz sezon İzmir ekibi Konak Belediyespor'da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklama Fenerbahçe'nin resmi siteden duyuruldu.



CİNCİNATİ MASTERS'DA ZAFER BORNA CORİC'İN

Cincinati Masters Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 2-0'lık skorla mağlup eden Hırvat Borna Coric kazandı. Rafael Nadal, Felix Auger-Aliassime, Cameron Norrie gibi önemli isimleri elemeyi başaran Borna Coric, final maçından da 7-6 ve 6-2'lik setlerle galip ayrıldı.



KEREM ATAKAN KARTAL OLUYOR

Beşiktaş, 7. transferini resmiyete kavuşturuyor. Sivaspor'un orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin, bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek. 21 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolleri sonrası 4 yıllık sözleşme imzalayacak.



CENK 1 YILLIĞINA VALENCİA'YA KİRALANDI

İspanya'da yeni sezona 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile başlayan Valencia, transfer çalışmalarına devam ediyor. Hugo Duro, Samu Castillejo, Nico Gonzalez ve Samuel Lino'yu kadrosuna katan İspanyol ekibi, milli oyuncu Cenk Özkacar'ı da renklerine bağladı. Lyon'da forma giyen Cenk'i 1 yıllığına kiralayan Valencia'nın satın alma opsiyonu da var.



YATTARA'NIN YENİ DURAĞI ORTAKÖYSPOR

Trabzonspor'un unutulmaz yıldızı İbrahim Yattara Muğla Süper Amatör Lig'in yeni ekibi Ortaköyspor ile anlaşmaya vardı. 42 yaşındaki Yattara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bekle Muğla. Ortaköyspor'a futbola renk katmaya geliyorum" demişti. Ortaköysporlu taraftarlar İbrahim Yattara ile birlikte davul zurna eşliğinde eğlendi.



PİSA'DA YENİDEN DOĞDU

Kısa bir süre öncesi Serie B takımı Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, İtalya'da kendisini buldu. İlk hafta yaptığı 2 asistle dikkatleri çeken Rumen yıldız, Como karşısında da penaltıdan golünü attı. Morutan 7.3 puanla Serie B'de haftanın takımına seçildi.

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