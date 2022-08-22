Trabzonspor taraftarı Antalya dönüşü futbolcuları adeta bağrına bastı

Trabzonspor taraftarı Antalyaspor deplasmanından şok bir mağlubiyetle dönen Fırtına'yı sabah 04.00'de Trabzon Havalimanı'nda karşıladı. Trabzonspor taraftarları, "İyi günde de kötü günde de seninleyiz Trabzonspor" tezahüratları yaptı. Karadeniz Fırtınası'nda taraftarlar takıma sevgi gösterilerinde bulunurken özellikle kaptan Uğurcan Çakır, Andreas Cornelius ve Teknik Direktör Abdullah Avcı lehine tezahüratlarda bulundu.



AVCI TEŞEKKÜR ETTİ

Taraftarlar, "Moralini bozma hocam, sizi çok seviyoruz" diye bağırınca Avcı da otobüsten taraftarlara teşekkürleri iletti. Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı sonrası, "Biz bu ülkenin güzel bir takımıyız. Trabzonspor bu ülkenin güzel bir takımı. Olumsuzlukları hak etmediğimizi düşünüyorum. O anlamda biraz saygı istiyorum" ifadelerini kullanarak sosyal medyadaki eleştirilere cevap vermişti.



KUZEY YILDIZI!

Trabzonspor'un Kuzey Makedonyalı yıldız orta saha oyuncusu Enis Bardhi, Abdullah Avcı'nın gözüne girmeyi başardı. Avcı'nın Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Kopenhag maçına Enis Bardhi ile başlaması bekleniyor.







SAVUNMA HATTI ÇÖKTÜ

Antalyaspor'a 5-2 kaybeden Trabzonspor'da tüm gözler savunma oyuncuları ve kaleci Uğurcan'a çevrildi. Geçtiğimiz sezonun 36 golle en az gol yiyen takımı olan Trabzonspor'un bir maçta bu kadar gol yemesi soru işaretleri oluşturdu. Bordo-Mavililer, sahadan galibiyetle ayrıldığı İstanbulspor ve Hatayspor maçlarında kalesini gole kapatmıştı.



AHMETCAN KAPLAN'DAN ÇOK GÜZEL HAREKET

HOLLANDA devi Ajax'a transfer olarak göğsümüzü kabartan Ahmetcan Kaplan, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti. Yıldız futbolcu, genç sporcularla sohbet etti.

