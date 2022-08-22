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    Napoli 4 attı Kim Min-Jae siftah yaptı | 22 Ağustos yurttan ve dünyadan spor haberleri

    İtalya Serie A'nın 2.haftasında Napoli sahasında Monza’yı dağıttı. Güney Koreli yıldız Kim Min-Jae kapanış golünü attı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve sizler için derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Napoli 4 attı Kim Min-Jae siftah yaptı

    İtalya Serie A'nın 2.hafta maçında Napoli sahasında ligin yeni ekiplerinden Monza'yı 4-0 yenerek 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya çıkardı. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 35 ve 62. dakikalarda Kvaratskhelia, 45+2'de Osimhen ve 90+3'te sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Kim Min-Jae kaydetti.

    Napoli gelecek hafta Fiorentina ile karşı karşıya gelirken Monza, Udinese'yi ağırlayacak.



    ALBERT RİERA MÜTHİŞ BAŞLADI!
    Eski Galatasaraylı Albert Riera'dan teknik direktörlük kariyerine harika başlangıç. İspanyol teknik direktör Olimpija Ljubljana performansıyla alkış topluyor. Slovenya Ligi'nde Olimpija Ljubljana ile 6 maça çıkan Riera bu karşılaşmaların tamamını kazanırken 10 gol attı ve gol dahi yemedi. Riera'ın takımı Slovenya Ligi'nde 18 puanla lider durumda bulunuyor.

    REZERV LİG'DE COŞTU!
    Galatasaray formasıyla Süper Lig'de oynadığı 18 maçta fileleri havalandıramayan Barış Alper Yılmaz, Rezerv Lig'de adeta aşka geldi! Genç yetenek, Ümraniyespor ile oynanan Rezerv Lig maçında hat-trick yaparak dikkatleri çekti. Aslan'ın 9-0 kazandığı maçta iyi bir görüntü sergileyen Barış Alper Yılmaz bu sezon Süper Lig'de sadece 5 dakika görev aldı. 22 yaşındaki futbolcu, Ümraniye maçında az da olsa süre almıştı.



    BAYERN MÜNİH YEDİ BİTİRDİ
    Bundesliga'nın 3. haftasında Lider Bayern Münih deplasmanda Bochum'u 7-0 yenerek Bundesliga'da 3'de 3 yaptı ve puanını 9'a çıkardı. Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Sane, 25'te De Light, 33'te Coman 40 ve 42'de Sadio Mane, 69'da Gamboa (k.k) ve 76'da Serge Gnabry kaydetti.



        HARİKA MAÇTA KAZANAN YOK
        Premier Lig 3. hafta maçında M.City dep- Gnabry kaydetti. lasmanda Newcastle ile 3-3 berabere kaldı.

        Manchester City, İlkay Gündoğan'ın 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken evsahibi 28'de Saint- Maximin'in asistinde Muguel Almiron'un golüyle eşitliği yakaladı. Etkili ataklarını sürdüren Newcastle'da 39'da Saint-Maximin bir kez daha sahne aldı ve Callum Wilson'a golü attırdı. Takımlar soyunma odasına 2-1'lik skorla gitti. Evsahibi 54'te Trippier ile farkı 2'ye çıkardı: 3-1. M.City 60'ta Haaland ve 64'te Bernardo'nun golleriyle eşitliği yakaladı.

        BODRUM 3 PUANI 3 GOLLE KAPTI!
        SPOR Toto 1. Lig'in 2. haftasında Bodrumspor deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı. Galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Bahadır, 29'da Celal ve 90+1'de Erkam (kk.) attı. Keçiörengücü'nün tek sayısı 82'de Melih'ten geldi.

        MOTOGP AVUSTURYA ETABINI BAGNAİA KAZANDI
        MOTOGP Dünya Şampiyonası'nın 13. etabı Avusturya Grand Prix'sini Ducati takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia kazandı. Bitiş çizgisini rakiplerinin önünnde geçen Bagnaia üst üste 3, bu sezon ise 5. galibiyetini elde etti. Liderin 0.492 saniye gerisinde Quatararo ikinci, 2.163 saniye gerisindeki Jack Miller üçüncü sırayı elde etti.

        LİGDE HEYECAN İKİ MAÇLA SÜRECEK
        SPOR Toto Süper Lig'in 3. haftasında bugün ligin yeni takımlarından İstanbulspor sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi Burak Şeker yönetecek. Aynı saate başlayacak günün diğer maçında Sivasspor Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak.

        ADEM ASİL MÜNİH'TE GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI
        ALMANYA'DA süren Erkekler Artistik Ciimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil halka finalinde aldığı 15.033 puanla gümüş madalya kazandı. Ferhat Arıcan ise kulplu beygirde 5'inci sırada yer aldı. Yer finalinde yarışan milli sporculardan Adem Asil 6. sırada yer alırken Ahmet Önder finali 8. sırada tamamladı.

        NAPOLİ RASPADORİ'Yİ KADROSUNA KATTI
        İTALYA Ligi takımlarından Napoli Sassuolo'dan İtalyan forvet Giacomo Raspadori'yi 5 milyon euro karşılığında kiraladı. İtalyan kulübü zorunlu satın alma opsiyonun 25+5 milyon euro olduğunu ve 22 yaşındaki yıldız oyuncu 1+4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Raspadori geçen sezon takımıyla 36 maçta 10 gol kaydetmişti.

        GRANFONDO YARIŞI ANKARA'DA YAPILDI
        ANKARA Anıttepe Spor Tesisleri'nde yapılan Uluslararası Başkent Granfando Bisiklet Yarışı 1200 sporcunun katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Anıttepe Spor Tesisleri'nde başlayan yarışta 1200 bisikletçi, uzun parkurda 93, kısa parkurda 43 kilometre pedal çevirdi. Uzun parkurda erkeklerde, Gökhan Uzuntaş birinci, Bedirhan Çağatay Şimşek ikinci, Şevket Özer üçüncü oldu.
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        Haberler Spor Napoli 4 attı Kim Min-Jae siftah yaptı | 22 Ağustos yurttan ve dünyadan spor haberleri
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