Napoli 4 attı Kim Min-Jae siftah yaptı | 22 Ağustos yurttan ve dünyadan spor haberleri





HARİKA MAÇTA KAZANAN YOK

Premier Lig 3. hafta maçında M.City dep- Gnabry kaydetti. lasmanda Newcastle ile 3-3 berabere kaldı.



Manchester City, İlkay Gündoğan'ın 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken evsahibi 28'de Saint- Maximin'in asistinde Muguel Almiron'un golüyle eşitliği yakaladı. Etkili ataklarını sürdüren Newcastle'da 39'da Saint-Maximin bir kez daha sahne aldı ve Callum Wilson'a golü attırdı. Takımlar soyunma odasına 2-1'lik skorla gitti. Evsahibi 54'te Trippier ile farkı 2'ye çıkardı: 3-1. M.City 60'ta Haaland ve 64'te Bernardo'nun golleriyle eşitliği yakaladı.



BODRUM 3 PUANI 3 GOLLE KAPTI!

SPOR Toto 1. Lig'in 2. haftasında Bodrumspor deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı. Galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Bahadır, 29'da Celal ve 90+1'de Erkam (kk.) attı. Keçiörengücü'nün tek sayısı 82'de Melih'ten geldi.



MOTOGP AVUSTURYA ETABINI BAGNAİA KAZANDI

MOTOGP Dünya Şampiyonası'nın 13. etabı Avusturya Grand Prix'sini Ducati takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia kazandı. Bitiş çizgisini rakiplerinin önünnde geçen Bagnaia üst üste 3, bu sezon ise 5. galibiyetini elde etti. Liderin 0.492 saniye gerisinde Quatararo ikinci, 2.163 saniye gerisindeki Jack Miller üçüncü sırayı elde etti.



LİGDE HEYECAN İKİ MAÇLA SÜRECEK

SPOR Toto Süper Lig'in 3. haftasında bugün ligin yeni takımlarından İstanbulspor sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi Burak Şeker yönetecek. Aynı saate başlayacak günün diğer maçında Sivasspor Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak.



ADEM ASİL MÜNİH'TE GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

ALMANYA'DA süren Erkekler Artistik Ciimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil halka finalinde aldığı 15.033 puanla gümüş madalya kazandı. Ferhat Arıcan ise kulplu beygirde 5'inci sırada yer aldı. Yer finalinde yarışan milli sporculardan Adem Asil 6. sırada yer alırken Ahmet Önder finali 8. sırada tamamladı.



NAPOLİ RASPADORİ'Yİ KADROSUNA KATTI

İTALYA Ligi takımlarından Napoli Sassuolo'dan İtalyan forvet Giacomo Raspadori'yi 5 milyon euro karşılığında kiraladı. İtalyan kulübü zorunlu satın alma opsiyonun 25+5 milyon euro olduğunu ve 22 yaşındaki yıldız oyuncu 1+4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Raspadori geçen sezon takımıyla 36 maçta 10 gol kaydetmişti.



GRANFONDO YARIŞI ANKARA'DA YAPILDI

ANKARA Anıttepe Spor Tesisleri'nde yapılan Uluslararası Başkent Granfando Bisiklet Yarışı 1200 sporcunun katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Anıttepe Spor Tesisleri'nde başlayan yarışta 1200 bisikletçi, uzun parkurda 93, kısa parkurda 43 kilometre pedal çevirdi. Uzun parkurda erkeklerde, Gökhan Uzuntaş birinci, Bedirhan Çağatay Şimşek ikinci, Şevket Özer üçüncü oldu.





