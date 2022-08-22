Napoli 4 attı Kim Min-Jae siftah yaptı | 22 Ağustos yurttan ve dünyadan spor haberleri

İtalya Serie A'nın 2.hafta maçında Napoli sahasında ligin yeni ekiplerinden Monza'yı 4-0 yenerek 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya çıkardı. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 35 ve 62. dakikalarda Kvaratskhelia, 45+2'de Osimhen ve 90+3'te sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Kim Min-Jae kaydetti.
Napoli gelecek hafta Fiorentina ile karşı karşıya gelirken Monza, Udinese'yi ağırlayacak.
ALBERT RİERA MÜTHİŞ BAŞLADI!
Eski Galatasaraylı Albert Riera'dan teknik direktörlük kariyerine harika başlangıç. İspanyol teknik direktör Olimpija Ljubljana performansıyla alkış topluyor. Slovenya Ligi'nde Olimpija Ljubljana ile 6 maça çıkan Riera bu karşılaşmaların tamamını kazanırken 10 gol attı ve gol dahi yemedi. Riera'ın takımı Slovenya Ligi'nde 18 puanla lider durumda bulunuyor.
REZERV LİG'DE COŞTU!
Galatasaray formasıyla Süper Lig'de oynadığı 18 maçta fileleri havalandıramayan Barış Alper Yılmaz, Rezerv Lig'de adeta aşka geldi! Genç yetenek, Ümraniyespor ile oynanan Rezerv Lig maçında hat-trick yaparak dikkatleri çekti. Aslan'ın 9-0 kazandığı maçta iyi bir görüntü sergileyen Barış Alper Yılmaz bu sezon Süper Lig'de sadece 5 dakika görev aldı. 22 yaşındaki futbolcu, Ümraniye maçında az da olsa süre almıştı.
BAYERN MÜNİH YEDİ BİTİRDİ
Bundesliga'nın 3. haftasında Lider Bayern Münih deplasmanda Bochum'u 7-0 yenerek Bundesliga'da 3'de 3 yaptı ve puanını 9'a çıkardı. Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Sane, 25'te De Light, 33'te Coman 40 ve 42'de Sadio Mane, 69'da Gamboa (k.k) ve 76'da Serge Gnabry kaydetti.