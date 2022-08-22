Galatasaray'da stoper transferinde hareketli saatler! %51 Olsen %49 Ortiz...

Galatasaray'da stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Müthiş bir hücum hattı oluşturan Aslan'da savunmada yapılan üst üste hatalar sonrası stoper transferi daha da önem kazandı.



Yönetim fazla zaman kaybetmeden stoper transferini sonuçlandırmak istiyor. Galatasaray, Belçika ekibi Gent'te forma giyen Andreas Hanche Olsen ile büyük oranda anlaşma sağladı. Galatasaray'ın transfer için Gent'e ödeyeceği bonservis miktarı da netlik kazandı. Sarı-kırmızılı Yönetimin Gent'i 3 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında ikna ettiği belirtildi. Norveçli stoperin Galatasaray'dan alacağı yıllık garanti para da belli oldu.