Fenerbahçe'de Joao Pedro yetişti Joshua King yok

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'in de önemli karşılaşmada görev alması beklenmiyor. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro'nun sakatlığı sona erdi. Sarı-lacivertlilerin transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular arasında en çok ses getiren isimlerden olan Pedro, son 2 antrenmanda da takımla çalıştı.
FENERBAHÇE TAKTİK ÇALIŞTI
FENERBAHÇE, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Jorge Jesus yönetiminde 1 saat 20 dakika süren antrenman taktik ağırlıklı olarak geçti. Antrenmanın ardından tesislerde kampa giren Sarı-Lacivertli futbolcular maç saatini beklemeye başladılar.
EVİNDE SİFTAH PEŞİNDE
F.BAHÇE Adana Demirspor'u yenerek evindeki ilk galibiyetini almak istiyor. Sarı- Lacivertliler, ilk hafta Kadıköy'de Ümraniye ile 3-3 berabere kaldı.
FENERBAHÇE TAKTİK ÇALIŞTI
FENERBAHÇE, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Jorge Jesus yönetiminde 1 saat 20 dakika süren antrenman taktik ağırlıklı olarak geçti. Antrenmanın ardından tesislerde kampa giren Sarı-Lacivertli futbolcular maç saatini beklemeye başladılar.
EVİNDE SİFTAH PEŞİNDE
F.BAHÇE Adana Demirspor'u yenerek evindeki ilk galibiyetini almak istiyor. Sarı- Lacivertliler, ilk hafta Kadıköy'de Ümraniye ile 3-3 berabere kaldı.