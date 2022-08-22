Fenerbahçe kasasını doldurdu

Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de yapılan flaş transferlerin yanı sara takımdan ayrılan isimler de kazandırdıklarıyla konuşulmaya devam ediyor… Sarı-Lacivertliler, bu sezon oyuncu satışından hatrı sayılır bir parayı kasasına koydu.
Son dönemde yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, bu sezon Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'yi 18 milyon Euro'ya Napoli'ye gönderdi. Championship ekibi Hull City ise Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'a toplamda 7.5 milyon Euro ödedi.
Ozan için 3 milyon Euro bonservis bedeli alan Sarı-Lacivertliler, Allahyar için ise İngiliz ekibinden 4.5 milyon Euro kazandı. Kanarya, Kongo'lu stoperi Tisserand'ı ise Ettifaq'a 3 milyon Euro'ya sattı.