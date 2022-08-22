Fenerbahçe kasasını doldurdu

Lamine Diack'ı için Ankaragücü'den 500 bin Euro alan Fenerbahçe, Arda Kurtulan'dan ise Adana Demirspor'dan 200 bin Euro'luk bonservis ücretini hesabına geçirdi. Fenerbahçe bu sezon oyuncu satışlarından şimdiye kadar yaklaşık 30 milyon Euro'luk gelirin sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin hali hazırda kadrosunda 20 yabancı futbolcusu bulunuyor. Sarı-Lacivertliler, Novak, Caulker, Lemos, Meyer, Pelkas ve Berisha gibi isimleri de transfer sezonu tamamlanmadan elden çıkartarak gelirin katlamak istiyor.

Fenerbahçe'de mevcut yönetim döneminde önemli futbolcu satışları gerçekleşmişti. İlk akla gelenler Vedat Muriç (20 milyon Euro), Eljif Elmas (16 milyon Euro), Josef de Souza (12 milyon Euro), Giuliano (10 milyon Euro) ve Fernandao (3 milyon Euro)…