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    • 22.08.2022 12:40
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    • 22.08.2022 12:47
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    Fenerbahçe kasasını doldurdu

    Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’de yapılan flaş transferlerin yanı sara takımdan ayrılan isimler de kazandırdıklarıyla konuşulmaya devam ediyor… Sarı-Lacivertliler, bu sezon oyuncu satışından hatrı sayılır bir parayı kasasına koydu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kasa doldu

    Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de yapılan flaş transferlerin yanı sara takımdan ayrılan isimler de kazandırdıklarıyla konuşulmaya devam ediyor… Sarı-Lacivertliler, bu sezon oyuncu satışından hatrı sayılır bir parayı kasasına koydu.

    Son dönemde yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, bu sezon Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'yi 18 milyon Euro'ya Napoli'ye gönderdi. Championship ekibi Hull City ise Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'a toplamda 7.5 milyon Euro ödedi.

    Ozan için 3 milyon Euro bonservis bedeli alan Sarı-Lacivertliler, Allahyar için ise İngiliz ekibinden 4.5 milyon Euro kazandı. Kanarya, Kongo'lu stoperi Tisserand'ı ise Ettifaq'a 3 milyon Euro'ya sattı.

        Lamine Diack'ı için Ankaragücü'den 500 bin Euro alan Fenerbahçe, Arda Kurtulan'dan ise Adana Demirspor'dan 200 bin Euro'luk bonservis ücretini hesabına geçirdi. Fenerbahçe bu sezon oyuncu satışlarından şimdiye kadar yaklaşık 30 milyon Euro'luk gelirin sahibi oldu.

        Fenerbahçe'nin hali hazırda kadrosunda 20 yabancı futbolcusu bulunuyor. Sarı-Lacivertliler, Novak, Caulker, Lemos, Meyer, Pelkas ve Berisha gibi isimleri de transfer sezonu tamamlanmadan elden çıkartarak gelirin katlamak istiyor.

        Fenerbahçe'de mevcut yönetim döneminde önemli futbolcu satışları gerçekleşmişti. İlk akla gelenler Vedat Muriç (20 milyon Euro), Eljif Elmas (16 milyon Euro), Josef de Souza (12 milyon Euro), Giuliano (10 milyon Euro) ve Fernandao (3 milyon Euro)…

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