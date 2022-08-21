Valerien Ismael'den oyuncularına güven aşısı





SACHA BOEY FIRTINASI

Sezon öncesi ismi gönderilecekler arasında gösterilen ve Okan Buruk tarafından Avusturya kamplarının kadrosuna alınmayan Sacha Boey müthiş bir geri dönüş yaptı. Yeni transfer Leo Dubois ve Omar'ın sakatlıkları sonrası forma şansı bulan Fransız sağ bek oynadığı futbolla herkesi şaşırttı. Antalya maçındaki kötü ilk yarının ardından sahada kaldığı 225 dakikada çok etkili olan Sacha Boey, Buruk'un gözdeleri arasına da girdi



G.SARAY İKİ GÜN İZİNLİ

Ligin 4. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray iki gün izin yapacak. Aslan hazırlıklara yarın başlayacak.



ALTAY GÖRÜŞME ODASINA!

Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Altay, ilk 3 yıl 3.5 milyon lira garanti ücrete oynadı. Bu sene sözleşmesi gereği maaşı 3.8 milyon liraya çıkan Altay'ın maç başı ücretlerle kazancı 5.5 milyon lirayı zor buluyor. Takımın en faydalı oyuncusu ve kaptanı olmasına rağmen neredeyse yıllık kazancı 300 bin Euro'yu bile bulmayan, Altay, kulüpten hala istediği sözleşme yenileme şartlarını bulamadı. Yıldız oyuncunun kısa zaman içinde yönetimle yeni sözleşme için bir kez daha masaya oturması bekleniyor. Yönetimin yaptığı ilk teklif Altay Bayındır'ı tatmin etmemiş ve görüşmeler ertelenmişti.



KARTAL'DA 4 EKSİK!

Beşiktaş'ta Karagümrük maçı öncesi 4 eksik bulunuyor. Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton, Josef de Souza ve Atiba bugün görev alamayacak. Bu 3 oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak. Sakatlığı bulunan Ghezzal'in durumu ise maç saatinde belli olacak.



SERDAR AZİZ İKİ HAFTA SONRA

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Serdar Aziz'in iki hafta sonra çalışmalara başlaması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in savunmadaki yıldızı, Dinamo Kiev maçında sakatlandı.



SAMSUN VE EYÜP PUANLARI PAYLAŞTI

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Yılport Samsunspor sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada Eyüpspor 20. dakikada Emeka Eze ile öne geçerken, evsahibi bu gole 32. dakikada Laura ile karşılık verdi. Bu sonucun ardından iki takım da puanını 4'e çıkardı.



BANDIRMA KERİM'LE KAZANDI

Spor Toto 1. Lig'in 2.haftasında Bandırmaspor deplasmanda Tuzlaspor'u Kerim Avcı'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek bay geçtiği haftadan sonra ilk 3 puanını aldı. Konuk takım 42. dakikada Kerim Avcı'nın frikikten attığı golle 1-0 önde tamamladı. 83. dakikada bir kez daha sahne alan Kerim penaltından attığı golle maçın skorunu belirledi.



FURKAN KARAKAYA DÜNYA ŞAMPİYONU

Malezya'da düzenlenen Dünya Gençler Muaythai Şampiyonasın4da 17 yaşındaki Osman Furkan Karakaya altın madalya kazandı. 91 kiloda mücadele eden milli sporcu finalde Rus rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu. Maç sonunda konuşan Karakaya," İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmenin keyfini yaşadım ifadelerini kullandı.



Göztepe'de Ivan Mance dönemi resmen başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de sportif direktörlük görevine Ivan Mance'nin getirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, 3 yıllık sözleşme ile futbol şubesinin başına geçen Hırvatistan doğumlu Mance'nin eski bir kaleci olduğu ve Hırvatistan'ı uluslararası alanda genç takımlar düzeyinde temsil ettiği kaydedildi.



LEİCESTER VARDY'NİN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Premier Lig takımlarından Leicester City, 35 yaşındaki golcü futbolcu Jamie Vardy'nin sözleşmesini uzattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Leicester City Futbol Kulübü, Jamie Vardy'nin Haziran 2024'e kadar sözleşme uzatmayı kabul ettiğini doğruluyor." ifadeleri yer aldı. 387 maça çıkan Vardy, 164 golle tüm zamanların en çok gol atan üçüncü oyuncusu konumunda.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KAYSERİ'Yİ AĞIRLIYOR

Spor Toto Süper Lig'de bugün Medipol Başakşehir, Kayserispor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadında saat 19.15'te başlayacak zorlu mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Medipol- Başakşehir 2 hafta sonunda topladığı 4 puanla 5. sırada yer alırken, Yukatel Kayserispor ise 3 puanla 11. sırada bulunuyor.



BERTRAND TRAORE İSTANBUL'A GELDİ

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Bertrand Traore İstanbul'a geldi. Burkina Fasolu yıldız havaalanında yaptığı açıklamalarda,"Başakşehir'e verebileceğim en iyi performansı vermek istiyorum. Takıma yardımcı olmak istiyorum. Birçok kulüpte farklı pozisyonlarda oynadım. Saha içerisinde en iyisini yapmayı deneyeceğim."ifadelerini kullandı.

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