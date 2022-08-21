Valerien Ismael'den oyuncularına güven aşısı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Karagümrük maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Fransız teknik adam, "Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Sonrasında ise Alanya deplasmanında iş kazası yaşadık. Futbolda böyle sonuçlar var. 3-0'dan sonra yakalanmak yıkıcı olabiliyor. Beraberinde eleştiriler de ağır oluyor. Ancak ben oyuncularımın performansından gayet memnunum. Karagümrük maçıyla yeniden ayağa kalkacağımızdan şüphem yok. Taraftarımızın gönlünü almalıyız. Sizlere çok güveniyorum. Sahaya çıkın ve bize inananları hep beraber mutlu edelim" ifadelerini kullandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael'in adeta üzerine titrediği Cenk Tosun, bu maçta yedek kulübesinde yer alacak. Ancak Fransız hoca, oyuncu ile özel görüşme gerçekleştirerek istediği fiziksel seviyeye geldiğinde formayı alacağını söyledi. Hem kamp döneminin hem de şu ana kadarki sürecin en istekli ismi olan Cenk Tosun ise hocasının vereceği şansı bekliyor. Kayserispor maçının 77. dakikasında oyuna dahil olan tecrübeli golcü 90'da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.
BEŞİKTAŞ'TAN EYÜP AYDIN ATAĞI
SKY Sport Almanya muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre, Beşiktaş Bayern Münih'in ikinci takımında forma giyen genç yıldız Eyüp Aydın'ı transfer etmek istiyor. Aydın, bu sezon Alman ekibinde 7 maça çıktı ve 1 asist yaptı... Güncel piyasa değeri 800 bin Euro olan orta saha oyuncusu milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı.
TARİHİ BİR NETİCE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 341 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda alın teri döken, toplam 341 madalya kazanarak tarihi bir netice elde eden tüm milli sporcularımızı tebrik ediyorum. İslam aleminin farklı köşelerinden ülkemizi teşrif eden misafirlerimize en kalbi şükranlarımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, paylaşımında sporcuların fotoğraflarına da yer verdi.