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    Valerien Ismael'den oyuncularına güven aşısı

    Alanyaspor maçının bir kaza olduğunu belirten Fransız hoca, “Karagümrük engelini aşalım ve yeniden ayağa kalkalım” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 21 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Yeniden ayağa kalkalım!

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Karagümrük maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Fransız teknik adam, "Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Sonrasında ise Alanya deplasmanında iş kazası yaşadık. Futbolda böyle sonuçlar var. 3-0'dan sonra yakalanmak yıkıcı olabiliyor. Beraberinde eleştiriler de ağır oluyor. Ancak ben oyuncularımın performansından gayet memnunum. Karagümrük maçıyla yeniden ayağa kalkacağımızdan şüphem yok. Taraftarımızın gönlünü almalıyız. Sizlere çok güveniyorum. Sahaya çıkın ve bize inananları hep beraber mutlu edelim" ifadelerini kullandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael'in adeta üzerine titrediği Cenk Tosun, bu maçta yedek kulübesinde yer alacak. Ancak Fransız hoca, oyuncu ile özel görüşme gerçekleştirerek istediği fiziksel seviyeye geldiğinde formayı alacağını söyledi. Hem kamp döneminin hem de şu ana kadarki sürecin en istekli ismi olan Cenk Tosun ise hocasının vereceği şansı bekliyor. Kayserispor maçının 77. dakikasında oyuna dahil olan tecrübeli golcü 90'da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.



    BEŞİKTAŞ'TAN EYÜP AYDIN ATAĞI
    SKY Sport Almanya muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre, Beşiktaş Bayern Münih'in ikinci takımında forma giyen genç yıldız Eyüp Aydın'ı transfer etmek istiyor. Aydın, bu sezon Alman ekibinde 7 maça çıktı ve 1 asist yaptı... Güncel piyasa değeri 800 bin Euro olan orta saha oyuncusu milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı.



    TARİHİ BİR NETİCE
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 341 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda alın teri döken, toplam 341 madalya kazanarak tarihi bir netice elde eden tüm milli sporcularımızı tebrik ediyorum. İslam aleminin farklı köşelerinden ülkemizi teşrif eden misafirlerimize en kalbi şükranlarımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, paylaşımında sporcuların fotoğraflarına da yer verdi.



        GİRESUNSPOR PAŞA'YI 90'DA BAJIC İLE YIKTI
        Spor Toto Süper Lig'in 3. Haftasında kendi sahasında Kasımpaşa'yı Rijad Bajic'in 90. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda baskılı oynayan Karadeniz ekibi Bajic'in son dakika golüyle 3 puanı kaptı. Giresunspor geçen haftada deplasmanda Galatasaray'ı aynı skorla yenmişti.



        GAZİANTEP HATAY'I DEPLASMANDA DEVİRDİ
        Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı.Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Figueiredo ve 49'da Jevtovic kaydetti. Hatayspor'un tek sayısı Ayoub El Kaabi'den geldi. Konuk takım bu sonuçla puanını 7 yaparken Hatay iki maç sonunda puanla tanışamadı.



        KANE'İN REKORU GALİBİYETİ GETİRDİ
        İngiltere PREMİER Lig'in 3. hafta açılış maçında dün Tottenham sahasında Wolverhampton ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında konuk takım yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıya baskılı başlayan evsahibinin 64. dakikada kullandığı köşe vuruşunda Kane sahneye çıkarak takımına galibiyeti getirdi. Yıldız golcü Premier Lig'de tek takım formasıyla 185 gole ulaşarak yeni bir rekora imza attı.



            KRAL'IN GOLÜ SİTTARD'A YETMEDİ
            Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz yeni takımında da gollerine devam ediyor. Ajax'a 3-2 kaybedilen maçta takımının ikinci golünü atan 37 yaşındaki futbolcu bu hafta da Cambuur maçında 10. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Ama bu gol Sittard'a yetmedi ve konuk takım sahadan 4-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.



            DORTMUND 6 DAKİKADA DARMADAĞIN
            Dortmund son 6 dakikasına 2-0 önde girdiği maçta Werder Bremen'e 3-2 yenilerek evinde şok yaşadı. İlk yarıyı duraklama anlarında Brandt'ın golüyle 1-0 önde kapatan evsahibi 77'de Guerrero ile farkı 2'ye çıkardı. Ancak Werder Bremen imkansızı başardı. 89'da Buchanan'ın golüyle farkı 1'e indiren konuk takım 90+3'te Schimdt'in golüyle eşitliği yakaladı.Werder Bremen 90+5'te Burke'nin golüyle harika bir geri dönüş yaparak maçı 3-2 kazandı.



            FENERBAHÇE'DE JESUS FARKI
            Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un tercihleri dikkat çekiyor... Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar oynadığı 7 resmi maça da farklı bir kadroyla çıktı. Portekizli teknik adam, şimdiye kadar oynadığı Süper Lig ve Avrupa Kupası maçlarında 26 değişik oyuncuya şans verdi. Fenerbahçe, Süper Lig'de Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalırken Kasımpaşa'yı ise deplasmanda 6-0'lık skorla devirdi. Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko'yu iki maç sonunda elerken, play-off turu ilk maçında ise Austria Wien'i deplasmanda 2-0 yendi. Fenerbahçe'de 7 maçlık periyotta, Altay Bayındır, Serdar Aziz, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Osayi, İsmail Yüksek Rossi, Valencia, King, Tisserand, Lincoln, Bruma, Arda Güler, Serdar Dursun, Novak, Emre Mor, Crespo, Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Zajc, L.Peres, Berisha, Lemos ve Alioski forma şansı buldu. Şampiyonluğun bir başka önemli adayı Galatasaray'da ise Okan Buruk 3 resmi maçta 21 oyuncuya forma şansı verdi. Beşiktaş'ta ise Teknik Direktör Valerien Ismael, 2 Süper Lig maçında 17 farklı oyuncuya forma verdi.



                KANARYA'DA DEMİR MESAİSİ
                Austrıa Wien'i yenerek taraftarının yüzünü güldüren Fenerbahçe, yarın Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Portekizli teknik adamın antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdiği gözlendi.



                FENERBAHÇE'NİN ASKERİ JOSHUA KING
                Kasımpaşa ve Austria Wien maçlarında attığı gollerle Fenerbahçe taraftarının gönlünde adeta taht kuran Joshua King'in Viyana'da attığı gol sonrası yaptığı asker selamı sevincin sırrı ortaya çıktı. Kulüp yetkililerine "Taraftarlara Fenerbahçe'nin askeri olduğunu söylemek istedim" diyen Norveçli forvetin bu selamı seçmesindeki bir diğer etken Londra'daki Türk arkadaşları...



                SÜPER İKİLİ KAYIPLARDA!
                Süper Lig'de 3 haftada sadece 2 gol atabilen Galatasaray'ın büyük umutlar beslediği iki yıldızı şu ana kadarki performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı. Geçtiğimiz sezon lige damga vuran ve bu sezon öncesi 'Süper ikili' olarak lanse edilen Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün ligde ilk 3 haftayı boş geçti. İki futbolcu da şu ana kadar takımlarına ne gol ne de asist katkısı yapabildi. Özellikle Ümraniye maçının ikinci yarısında oyundan alınan Kerem'in performansı taraftarların da tepkisini çekmeye başlamış durumda.



                    BAYRAMOV SÜRPRİZİ
                    Galatasaray'da Van Aanholt'un kötü sezon başlangıcı sonrası sol bek transferi gündeme geldi. Yönetimin, Azeri ekibi Karabağ'da forma giyen Toral Bayramov'u yakın takibe aldığı belirtiliyor. 21 yaşındaki sol bek Karabağ formasıyla geçtiğimiz sezon 36 maçta forma şansı bulurken 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Bayramov'un bu performansı sonrası Galatasaray scout ekibinin dikkatini çektiği ve Azeri yıldızın menajeri ile temasa geçildiği öğrenildi. Süper Lig'den Kayserispor ve Spor Toto 1. Lig'den Eyüpspor'un da Toral Bayramov ile ilgilendiği de belirtildi.



                    DOĞAL ORTAMDA LİG MAÇI!
                    Galatasaray ile Ümraniyespor arasında oynanan Rezerv Lig maçının sahası sosyal medyada gündem oldu. Ümraniyespor Antrenman Tesisleri'nde oynanan maç öncesi sahada ineklerin otlaması dikkat çekti. Galatasaray deplasmanda oynadığı maçı 9-0'lık skorla kazandı.



                    SACHA BOEY FIRTINASI
                    Sezon öncesi ismi gönderilecekler arasında gösterilen ve Okan Buruk tarafından Avusturya kamplarının kadrosuna alınmayan Sacha Boey müthiş bir geri dönüş yaptı. Yeni transfer Leo Dubois ve Omar'ın sakatlıkları sonrası forma şansı bulan Fransız sağ bek oynadığı futbolla herkesi şaşırttı. Antalya maçındaki kötü ilk yarının ardından sahada kaldığı 225 dakikada çok etkili olan Sacha Boey, Buruk'un gözdeleri arasına da girdi

                    G.SARAY İKİ GÜN İZİNLİ
                    Ligin 4. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray iki gün izin yapacak. Aslan hazırlıklara yarın başlayacak.

                    ALTAY GÖRÜŞME ODASINA!
                    Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Altay, ilk 3 yıl 3.5 milyon lira garanti ücrete oynadı. Bu sene sözleşmesi gereği maaşı 3.8 milyon liraya çıkan Altay'ın maç başı ücretlerle kazancı 5.5 milyon lirayı zor buluyor. Takımın en faydalı oyuncusu ve kaptanı olmasına rağmen neredeyse yıllık kazancı 300 bin Euro'yu bile bulmayan, Altay, kulüpten hala istediği sözleşme yenileme şartlarını bulamadı. Yıldız oyuncunun kısa zaman içinde yönetimle yeni sözleşme için bir kez daha masaya oturması bekleniyor. Yönetimin yaptığı ilk teklif Altay Bayındır'ı tatmin etmemiş ve görüşmeler ertelenmişti.

                    KARTAL'DA 4 EKSİK!
                    Beşiktaş'ta Karagümrük maçı öncesi 4 eksik bulunuyor. Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton, Josef de Souza ve Atiba bugün görev alamayacak. Bu 3 oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak. Sakatlığı bulunan Ghezzal'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

                    SERDAR AZİZ İKİ HAFTA SONRA
                    Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Serdar Aziz'in iki hafta sonra çalışmalara başlaması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in savunmadaki yıldızı, Dinamo Kiev maçında sakatlandı.

                    SAMSUN VE EYÜP PUANLARI PAYLAŞTI
                    Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Yılport Samsunspor sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada Eyüpspor 20. dakikada Emeka Eze ile öne geçerken, evsahibi bu gole 32. dakikada Laura ile karşılık verdi. Bu sonucun ardından iki takım da puanını 4'e çıkardı.

                    BANDIRMA KERİM'LE KAZANDI
                    Spor Toto 1. Lig'in 2.haftasında Bandırmaspor deplasmanda Tuzlaspor'u Kerim Avcı'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek bay geçtiği haftadan sonra ilk 3 puanını aldı. Konuk takım 42. dakikada Kerim Avcı'nın frikikten attığı golle 1-0 önde tamamladı. 83. dakikada bir kez daha sahne alan Kerim penaltından attığı golle maçın skorunu belirledi.

                    FURKAN KARAKAYA DÜNYA ŞAMPİYONU
                    Malezya'da düzenlenen Dünya Gençler Muaythai Şampiyonasın4da 17 yaşındaki Osman Furkan Karakaya altın madalya kazandı. 91 kiloda mücadele eden milli sporcu finalde Rus rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu. Maç sonunda konuşan Karakaya," İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmenin keyfini yaşadım ifadelerini kullandı.

                    Göztepe'de Ivan Mance dönemi resmen başladı
                    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de sportif direktörlük görevine Ivan Mance'nin getirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, 3 yıllık sözleşme ile futbol şubesinin başına geçen Hırvatistan doğumlu Mance'nin eski bir kaleci olduğu ve Hırvatistan'ı uluslararası alanda genç takımlar düzeyinde temsil ettiği kaydedildi.

                    LEİCESTER VARDY'NİN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
                    Premier Lig takımlarından Leicester City, 35 yaşındaki golcü futbolcu Jamie Vardy'nin sözleşmesini uzattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Leicester City Futbol Kulübü, Jamie Vardy'nin Haziran 2024'e kadar sözleşme uzatmayı kabul ettiğini doğruluyor." ifadeleri yer aldı. 387 maça çıkan Vardy, 164 golle tüm zamanların en çok gol atan üçüncü oyuncusu konumunda.

                    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KAYSERİ'Yİ AĞIRLIYOR
                    Spor Toto Süper Lig'de bugün Medipol Başakşehir, Kayserispor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadında saat 19.15'te başlayacak zorlu mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Medipol- Başakşehir 2 hafta sonunda topladığı 4 puanla 5. sırada yer alırken, Yukatel Kayserispor ise 3 puanla 11. sırada bulunuyor.

                    BERTRAND TRAORE İSTANBUL'A GELDİ
                    Medipol Başakşehir'in yeni transferi Bertrand Traore İstanbul'a geldi. Burkina Fasolu yıldız havaalanında yaptığı açıklamalarda,"Başakşehir'e verebileceğim en iyi performansı vermek istiyorum. Takıma yardımcı olmak istiyorum. Birçok kulüpte farklı pozisyonlarda oynadım. Saha içerisinde en iyisini yapmayı deneyeceğim."ifadelerini kullandı.

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