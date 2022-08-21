Taraftarı heyecanlandıran isim! Fenerbahçe Moussa Marega'yı gündemine aldı

Fenerbahçe transfer sezonu sona ermeden kaliteli bir golcüyü renklerine katmakta kararlı... Sarı-Lacivertli Yönetim, taraftarı ayağa kaldıracak bir santrfor için adeta geceli-gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor... Kanarya'da gündeme gelen son isim Al-Hilal'in Malili forveti Moussa Marega oldu... Yıldız golcü daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak transfer sonuçlanmamıştı. Fenerbahçe'nin bu kez transferi sonuçlandırmak istediği ve Marega'nın menajeri ile görüşmelerini sıklaştırdığı öğrenildi.
WEST HAM DA ONUN PEŞİNDE
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği tecrübeli golcü için İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın da devrede olduğu belirtildi. 31 yaşındaki golcünün kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Marega, 2021 yılında Porto'dan Al Hilal'e bedelsiz olarak transfer olmuştu. Mali Milli Takımı ile 24 kez sahne olan yıldız oyuncu 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Marega, santrfor dışında forvet arkası ve sağ kanat olarak da görev yapabiliyor. Kariyerinde 365 resmi maçta forma giyen Malili yıldız, 130 kez gol sevinci yaşarken 53 kez de asist yaptı. Marega Porto kariyerinde 190 maçta 72 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.