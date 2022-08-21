Taraftarı heyecanlandıran isim! Fenerbahçe Moussa Marega'yı gündemine aldı





WEST HAM DA ONUN PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği tecrübeli golcü için İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın da devrede olduğu belirtildi. 31 yaşındaki golcünün kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Marega, 2021 yılında Porto'dan Al Hilal'e bedelsiz olarak transfer olmuştu. Mali Milli Takımı ile 24 kez sahne olan yıldız oyuncu 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Marega, santrfor dışında forvet arkası ve sağ kanat olarak da görev yapabiliyor. Kariyerinde 365 resmi maçta forma giyen Malili yıldız, 130 kez gol sevinci yaşarken 53 kez de asist yaptı. Marega Porto kariyerinde 190 maçta 72 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

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