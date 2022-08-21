Cimbom'a 3. Norveçli! Galatasaray'ın gündemine Mohamed Elyounoussi girdi





VATANDAŞLARI DEVREDE

Alınan bilgilere göre yönetim sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Norveçli yıldızın kulübü ve menajeriyle temasa geçti. Galatasaray'ın iki Norveçli oyuncusu Midtsjö ve Omar'ın da bu transfer için devreye girdiği ve vatandaşları Elyounoussi'yle görüşme yaptığı belirlendi. 2018 yılında Basel'den 18 milyon Euro karşılığında Southampton'a transfer olan 28 yaşındaki futbolcu ardından iki sezon boyunca Celtic'te kiralık oynadı. Geçen sezon Southampton formasıyla iyi bir çıkış yakalayan Elyounoussi, Premier Lig'de 30 maçta 4 gol atıp 2 asist yaptı.