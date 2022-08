Jorge Jesus çıktığı 2 lig maçında futbol felsefesini takımına taşıdığını ispat etti

NWAKAEME YENİDEN GÜNDEMDE

Galatasaray'da yeniden Anthony Nwakaeme sesleri yükseliyor. Trabzonspor'dan ayrılan ve henüz kendisine takım bulamayan Nijeryalı yıldızın menajerinin Sarı-Kırmızılı yönetimle temasa geçtiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Okan Buruk, Nwakaeme'nin transferine sıcak bakıyor. Ancak yönetim, tecrübeli futbolcunun istediği yıllık ücrette indirime gitmesini talep ediyor. Eğer Nwakaeme 1.5 milyon Euro seviyelerine inerse Galatasaray'ın bu transferi bitirebileceği gelen bilgiler arasında.



FENER ARA VERMEDİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play off ilk maçında yarın Austria Wien ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenmanda Kasımpaşa maçında uzun süre forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması ile yetindi. Diğerleri ise yaklaşık 1.5 saat süren bir çalışma yaptı. Fenerbahçe bugün yapacağı idmanın ardından Austria Wien maçı için özel uçakla Avusturya'ya hareket edecek.



ONURHAN GAZİANTEP'TE

Gaziantep FK, A.Wacker'de forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Onurhan Babuscu'yu 4 yıllığına kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüze hoş geldin" ifadelleri kullanıldı.



GÖZTEPE'DEN İKİ HAMLE BİRDEN

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Trabzonspor'dan ayrılan tecrübeli sol bek İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllık, 25 yaşındaki Alman stoper Lukas Gottwalt ile de 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.



M.CİTY SERGİO GOMEZ'İ KADROSUNA KATTI

PremierLig'de takımlarından Manchester City, Belçika'nın Anderlecht takımından 21 yaşındaki İspanyol sol bek Sergio Gomez'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Manchester City, Sergio Gomez ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." ifadeleri yer aldı. Gomez, geçen sezon Anderlecht'le 49 maça çıktı.



KARMAN AKSOY GALATASARAY'DA

Yeni sezon transferlerini sürdüren Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Vakıfbank alt yapısından yetişen genç orta oyuncu Karmen Aksoy'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Orta oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, "Karmen Aksoy'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.



K.PAŞA SAMİ UĞURLU İLE YOLLARINI AYIRDI

Süper Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'ye 6-0 kaybeden Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörünün kısa süre içerisinde belirleneceği ve İstanbul ekibinin hocalık için Şenol Can ile görüştüğü gelen bilgiler arasında. Sami Uğurlu geçtiğimiz sezon Şenol Can'ın yerine göreve gelmişti.

