Jorge Jesus çıktığı 2 lig maçında futbol felsefesini takımına taşıdığını ispat etti

Kasımpaşa karşısında 6 gol bulan Fenerbahçe en az attığı kadarını da kaçırdı. Ortaya son yılların hücum anlamında en zengin ve keyif veren takımı çıktı. 4-4-2 dizilişiyle takımını sahaya süren ve 4 hücumcuya aynı anda 11'de şans veren Jorge Jesus ayrıca oyuncularına çok büyük özgürlükler tanıyor. Tecrübeli hocanın takımlarında kanat bekleri sürekli hücuma çıkarken, özellikle direkt paslarda sonuca gidilmesi de dikkatleri çekiyor. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon 1.80, 2019-20 sezonunda 1.70, Ali Koç'un ilk sezonu olan 2018-19'da ise 1.29'luk gol ortalamasıyla oynamıştı. Oysa ki Jorge Jesus'un son 4 sezonuna bakıldığında gol ortalamasının hiç 2'nin altına inmemesi dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Portekizli teknik adam ile 15 lig maçına çıkan Benfica 3.06 gibi inanılmaz bir gol ortalaması tutturdu. Son oynanan Kasımpaşa maçında Joshua King, Enner Valencia, Emre Mor ve Lincoln Henrique gibi ofansif isimlerle aynı anda forma veren Jesus, bu 4'lünün arkasında da hücum gücü yüksek bir orta alan olan Miha Zajc'ı oynattı. Jesus 2020-21 sezonunda yine Benfica'da 2.02, 2019-20'de Flamengo'da 2.44, 2018-19'da ise Al Hilal'de 2.35 gol ortalaması yakaladı.
GENK SAMATTA'YI 1 YIL KİRALADI
Belçika ekibi Genk, Fenerbahçe'den Mbwana Samatta'yı 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiraladı. Genk, Samatta'nın 2 milyon 750 bin Euro'luk maaşının yarısını karşılayacak. Aynıca istemesi halinde önümüzdeki sezon sonunda Tanzanyalı santrforun bonservisini 4 milyon Euro karşılığında satın alabilecek. Samatta Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 5 gole imza atmıştı.
EMRE MOR IŞIK SAÇIYOR
Emre Mor, Fenerbahçe'de de yükselen grafiğini devam ettiriyor. Teknik direktör Jesus'un "Emre maçı kopartabilecek bir yetenek ama henüz 90 dakikayı çıkartabilecek fizik güce sahip değil" yorumunu yapmıştı. Kadıköy'deki Slovacko maçında harika futbolunu golle süslemeyi başaran genç futbolcu Kasımpaşa maçını da boş geçmedi. Emre Mor, üstelik her maç daha fazla süre alarak fizik kapasitesinin arttığını da ortaya koydu. Emre Mor, artık eskisinden daha fazla savunmasına yardım ettiği gibi, adamını kendi ceza sahasına kadar kovalamaktan da geri durmuyor. Oyunun her iki tarafında da etkili olmak için tüm gücünü harcayan yıldız ismin önümüzdeki günlerde milli takıma çağrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.