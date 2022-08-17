Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Jorge Jesus çıktığı 2 lig maçında futbol felsefesini takımına taşıdığını ispat etti

    Son 4 sezonda çalıştığı takımlarda maç başına 2 gol ortalamasın altına düşmeyen Jorge Jesus, Fenerbahçe ile çıktığı 2 lig maçında futbol felseni takımına taşıdığını ispat etti. İşte sizler için derlediğimiz 17 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Bir Jorge Jesus klasiği

    Kasımpaşa karşısında 6 gol bulan Fenerbahçe en az attığı kadarını da kaçırdı. Ortaya son yılların hücum anlamında en zengin ve keyif veren takımı çıktı. 4-4-2 dizilişiyle takımını sahaya süren ve 4 hücumcuya aynı anda 11'de şans veren Jorge Jesus ayrıca oyuncularına çok büyük özgürlükler tanıyor. Tecrübeli hocanın takımlarında kanat bekleri sürekli hücuma çıkarken, özellikle direkt paslarda sonuca gidilmesi de dikkatleri çekiyor. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon 1.80, 2019-20 sezonunda 1.70, Ali Koç'un ilk sezonu olan 2018-19'da ise 1.29'luk gol ortalamasıyla oynamıştı. Oysa ki Jorge Jesus'un son 4 sezonuna bakıldığında gol ortalamasının hiç 2'nin altına inmemesi dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Portekizli teknik adam ile 15 lig maçına çıkan Benfica 3.06 gibi inanılmaz bir gol ortalaması tutturdu. Son oynanan Kasımpaşa maçında Joshua King, Enner Valencia, Emre Mor ve Lincoln Henrique gibi ofansif isimlerle aynı anda forma veren Jesus, bu 4'lünün arkasında da hücum gücü yüksek bir orta alan olan Miha Zajc'ı oynattı. Jesus 2020-21 sezonunda yine Benfica'da 2.02, 2019-20'de Flamengo'da 2.44, 2018-19'da ise Al Hilal'de 2.35 gol ortalaması yakaladı.



    GENK SAMATTA'YI 1 YIL KİRALADI
    Belçika ekibi Genk, Fenerbahçe'den Mbwana Samatta'yı 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiraladı. Genk, Samatta'nın 2 milyon 750 bin Euro'luk maaşının yarısını karşılayacak. Aynıca istemesi halinde önümüzdeki sezon sonunda Tanzanyalı santrforun bonservisini 4 milyon Euro karşılığında satın alabilecek. Samatta Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 5 gole imza atmıştı.



    EMRE MOR IŞIK SAÇIYOR
    Emre Mor, Fenerbahçe'de de yükselen grafiğini devam ettiriyor. Teknik direktör Jesus'un "Emre maçı kopartabilecek bir yetenek ama henüz 90 dakikayı çıkartabilecek fizik güce sahip değil" yorumunu yapmıştı. Kadıköy'deki Slovacko maçında harika futbolunu golle süslemeyi başaran genç futbolcu Kasımpaşa maçını da boş geçmedi. Emre Mor, üstelik her maç daha fazla süre alarak fizik kapasitesinin arttığını da ortaya koydu. Emre Mor, artık eskisinden daha fazla savunmasına yardım ettiği gibi, adamını kendi ceza sahasına kadar kovalamaktan da geri durmuyor. Oyunun her iki tarafında da etkili olmak için tüm gücünü harcayan yıldız ismin önümüzdeki günlerde milli takıma çağrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.



        MAXI GOMEZ HER AN AÇIKLANABİLİR
        Fenerbahçe, golcü transferinde Maxi Gomez ile anlaşmaya varmasının ardından Gomez'in kulübü Valencia'nın da inadını kırdı. İspanyol ekibiyle 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşıldığı iddia edildi.



        JUSTIN KLUIVERT FULHAM YOLCUSU
        İsmi uzun süredir Galatasaray ile anılan Justin Kluivert rotayı Ada'ya kırdı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Premier Lig ekibi Fulham, Hollandalı yıldızla anlaşma sağladı. Fulham'ın 12 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklifle Roma'nın kapısını çaldığı ve kulüpler arasında da anlaşmanın büyük oranda sağlandığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon Ligue 1 ekibi Nice'te kiralık olarak forma giyen Justin Kluivert, Okan Buruk'ın istediği kanat oyuncuları arasında yer alıyordu.



        SEVILLA'DAN FLAŞ HAMLE
        Sevilla geçtiğimiz hafta Victor Nelsson için Galatasaray'a bonuslarla beraber 18 milyon Euro'luk bir teklif yapmış ancak bu rakam kabul edilmemişti. Danimarkalı yıldız için pazarlıklar devam ederken İspanyol kulübünden çok flaş bir hamle geldi. Sevilla, Bayern Münih'in 20 yaşındaki stoperi Tanguy Kouassi'nin transferinde son aşamaya geldi. L'Equipe'e göre Sevilla, Fransız yıldızı 20 milyon Euro karşılığında kadrosuna katıyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği ve Kouassi'nin sağlık kontrollerinden geçmek için dün İspanya'ya gittiği belirtildi. Transferin resmiyet kazanması halinde Sevilla'nın Nelsson defterini kapatması bekleniyor. Danimarkalı yıldıza menajerler aracılığıyla şu ana kadar çok sayıda kulüp ilgi gösterse de Galatasaray'a tek resmi teklif yapan kulüp Sevilla olmuştu. Sevilla'nın Kouassi'yi alması halinde, Nelsson'un da sezonu Galatasaray'da tamamlaması bekleniyor.



            NWAKAEME YENİDEN GÜNDEMDE
            Galatasaray'da yeniden Anthony Nwakaeme sesleri yükseliyor. Trabzonspor'dan ayrılan ve henüz kendisine takım bulamayan Nijeryalı yıldızın menajerinin Sarı-Kırmızılı yönetimle temasa geçtiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Okan Buruk, Nwakaeme'nin transferine sıcak bakıyor. Ancak yönetim, tecrübeli futbolcunun istediği yıllık ücrette indirime gitmesini talep ediyor. Eğer Nwakaeme 1.5 milyon Euro seviyelerine inerse Galatasaray'ın bu transferi bitirebileceği gelen bilgiler arasında.

            FENER ARA VERMEDİ
            Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play off ilk maçında yarın Austria Wien ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenmanda Kasımpaşa maçında uzun süre forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması ile yetindi. Diğerleri ise yaklaşık 1.5 saat süren bir çalışma yaptı. Fenerbahçe bugün yapacağı idmanın ardından Austria Wien maçı için özel uçakla Avusturya'ya hareket edecek.

            ONURHAN GAZİANTEP'TE
            Gaziantep FK, A.Wacker'de forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Onurhan Babuscu'yu 4 yıllığına kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüze hoş geldin" ifadelleri kullanıldı.

            GÖZTEPE'DEN İKİ HAMLE BİRDEN
            Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Trabzonspor'dan ayrılan tecrübeli sol bek İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllık, 25 yaşındaki Alman stoper Lukas Gottwalt ile de 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

            M.CİTY SERGİO GOMEZ'İ KADROSUNA KATTI
            PremierLig'de takımlarından Manchester City, Belçika'nın Anderlecht takımından 21 yaşındaki İspanyol sol bek Sergio Gomez'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Manchester City, Sergio Gomez ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." ifadeleri yer aldı. Gomez, geçen sezon Anderlecht'le 49 maça çıktı.

            KARMAN AKSOY GALATASARAY'DA
            Yeni sezon transferlerini sürdüren Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Vakıfbank alt yapısından yetişen genç orta oyuncu Karmen Aksoy'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Orta oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, "Karmen Aksoy'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

            K.PAŞA SAMİ UĞURLU İLE YOLLARINI AYIRDI
            Süper Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'ye 6-0 kaybeden Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörünün kısa süre içerisinde belirleneceği ve İstanbul ekibinin hocalık için Şenol Can ile görüştüğü gelen bilgiler arasında. Sami Uğurlu geçtiğimiz sezon Şenol Can'ın yerine göreve gelmişti.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Marmara Depremi’nin 23.yılı
            Haberler Spor Jorge Jesus çıktığı 2 lig maçında futbol felsefesini takımına taşıdığını ispat etti
                SON DAKİKA