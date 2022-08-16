Galatasaray'da Cengiz Ünder sesleri! Taraftarlar heyecanlandı

Nelsson'un ayrılma ihtimaline karşın stoper hamlesi yapmaya hazırlanan sarı kırmızılılar hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Fotmaç'ın Frnasız basınından derlediği habere göre Galatasaray, Marsilya teknik direktörü Igor Tudor ile anlaşmazlık yaşayan Cengiz Ünder ile ilgileniyor.

SEZON BAŞINDA BONSERVİSİ ALINDI

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibine kiralık olarak katılan ve çıktığı 32 karşılaşmada 10 gol ve 3 asistle oynayan Cengiz Ünder, bu sezon başında 8.4 milyon Euro bedel karşılığında karşılığında Marsilya kadrosuna katılmıştı.