Galatasaray'da Cengiz Ünder sesleri! Taraftarlar heyecanlandı

Süper Lig'de iki haftayı geride bırakırken istediği oyunu bir türlü oynayamayan Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor.
Nelsson'un ayrılma ihtimaline karşın stoper hamlesi yapmaya hazırlanan sarı kırmızılılar hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Fotmaç'ın Frnasız basınından derlediği habere göre Galatasaray, Marsilya teknik direktörü Igor Tudor ile anlaşmazlık yaşayan Cengiz Ünder ile ilgileniyor.
SEZON BAŞINDA BONSERVİSİ ALINDI
Geçtiğimiz sezon Fransız ekibine kiralık olarak katılan ve çıktığı 32 karşılaşmada 10 gol ve 3 asistle oynayan Cengiz Ünder, bu sezon başında 8.4 milyon Euro bedel karşılığında karşılığında Marsilya kadrosuna katılmıştı.
TUDOR'UN HIŞMINDAN NASİBİNİ ALDI
Bu sezon takımın başına geçen Igor Tudor ile sorunlar yaşayan ve yeni transfer Alexis Sanchez'e yerini kaptıran Cengiz için Galatasaray başkanvekili Erden Timur'un harekete geçtiği ve Fransa'ya çıkartma yapacağı öğrenildi.