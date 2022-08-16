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    • Spor
    • 16.08.2022 17:42
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    • 16.08.2022 17:58
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    Galatasaray'da Cengiz Ünder sesleri! Taraftarlar heyecanlandı

    Transferde yaptığı hamlelerle dünyada gündem yaratan ve dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da bomba gibi bir isim daha konuşulmaya başladı. Sarı kırmızılılar, Marsilya'da sıkıntılı günler geçiren Cengiz Ünder ile ilgilenmeye başladı. Transferin ihtimali ise taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

    Cimbom’da Cengiz heyecanı!

    Süper Lig'de iki haftayı geride bırakırken istediği oyunu bir türlü oynayamayan Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor.

    Nelsson'un ayrılma ihtimaline karşın stoper hamlesi yapmaya hazırlanan sarı kırmızılılar hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Fotmaç'ın Frnasız basınından derlediği habere göre Galatasaray, Marsilya teknik direktörü Igor Tudor ile anlaşmazlık yaşayan Cengiz Ünder ile ilgileniyor.

    SEZON BAŞINDA BONSERVİSİ ALINDI

    Geçtiğimiz sezon Fransız ekibine kiralık olarak katılan ve çıktığı 32 karşılaşmada 10 gol ve 3 asistle oynayan Cengiz Ünder, bu sezon başında 8.4 milyon Euro bedel karşılığında karşılığında Marsilya kadrosuna katılmıştı.

    TUDOR'UN HIŞMINDAN NASİBİNİ ALDI

    Bu sezon takımın başına geçen Igor Tudor ile sorunlar yaşayan ve yeni transfer Alexis Sanchez'e yerini kaptıran Cengiz için Galatasaray başkanvekili Erden Timur'un harekete geçtiği ve Fransa'ya çıkartma yapacağı öğrenildi.

        Altınordu altyapısında futbola başlayan Cengiz Ünder, sonrasında Başakşehir'e transfer oldu. Başakşehir'de 32 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu, 7 gol ve 5 asist ile oynayarak Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

        ROMA'YA GEÇTİ

        İstanbul tecrübesi sonrasında İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olan Ünder, kiralık olarak Leicester City forması da giymişti. Son dönemlerde kariyerinde bir düşüş yaşayan genç futbolcu, Fransa Ligue 1'e transferinin ardından tekrar yükselişe geçmişti.

        Dries Mertens, Lucas Torreira, Haris Seferovic ve Sergio Oliveira gibi isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılıların Cengiz'i kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı belirtildi.

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        Haberler Spor Galatasaray'da Cengiz Ünder sesleri! Taraftarlar heyecanlandı
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