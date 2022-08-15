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    • Spor
    • 15.08.2022 21:44
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    • 15.08.2022 22:06
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    Son dakika: Fırtına'dan Bartra paylaşımı! Yeni karakter açıldı

    Son dakika haberi... Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni stoperi Marc Bartra'yı yaptığı sosyal medya paylaşımı ile duyurdu. Bordo mavililer yaptıkları paylaşımda, "Yeni karakter açıldı. Trabzonspor'a hoş geldin Marc Bartra" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

    Fırtına Bartra’yı duyurdu!

    Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni transferi Marc Bartra'nın transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

    Oyun temalı bir video ile duyurulan transferin paylaşımına, "New character unlocked. Trabzonspor'a hoş geldin Marc Bartra" ifadelerine yer verildi.

    REAL BETIS'TE 146 MAÇ

    Barcelona altyapısından yetişen İspanyol stoper, Dortmund ve Real Betis'te de forma giydi. Son 4 sezondur İspanya La Liga ekibi Real Betis'in formasını giyen Bartra, toplamda 146 karşılaşmaya çıktı.
        Mücadele başladı!
        Haberler Spor Son dakika: Fırtına'dan Bartra paylaşımı! Yeni karakter açıldı
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