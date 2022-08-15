Son dakika: Fırtına'dan Bartra paylaşımı! Yeni karakter açıldı

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni transferi Marc Bartra'nın transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Oyun temalı bir video ile duyurulan transferin paylaşımına, "New character unlocked. Trabzonspor'a hoş geldin Marc Bartra" ifadelerine yer verildi.
REAL BETIS'TE 146 MAÇ
Barcelona altyapısından yetişen İspanyol stoper, Dortmund ve Real Betis'te de forma giydi. Son 4 sezondur İspanya La Liga ekibi Real Betis'in formasını giyen Bartra, toplamda 146 karşılaşmaya çıktı.