Son dakika: Fırtına'dan Bartra paylaşımı! Yeni karakter açıldı

Trabzonspor, 14 kez İspanya Milli Takımı'nın formasını da terleten Bartra için 1 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakam iki taksit şekilde verilecek.

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