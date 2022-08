Kral olmak istiyorum

BEŞİKTAŞ'IN İngiliz ekibi Burnley'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı forvet Wout Weghorst, Siyah-Beyazlılar'da takımın en önemli parçalarından biri olmak istediğini söyledi, "Ciddi anlamda çok özel bir taraftarı var Beşiktaş'ın. Teklifi de alınca, bunun özel bir durum olacağını ve taraftarla aramızda özel bir bağ kurabileceğimizi hissettim ve transfer teklifini kabul ettim" dedi. Weghorst, "Tabii ki bir forvet olarak da en büyük hedefim gol atmak. Gol kralı olmak da neden olmasın? Her futbolcunun, her golcünün hayalidir gol kralı olmak." sözleriyle gol krallığındaki iddiasını da gösterdi.Hollandalı yıldız, "out Weghorst: İnanılmaz derece iyi bir ortam var. Takım, iyi bir kadroya sahip. Arkadaşlık çok iyi. Önemli olan, takım ruhunu beraber ortaya koyup savaşmak dedi.



KORAY İÇİN KIRAN KIRANA

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Beşiktaş kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Siyahbeyazlılar, Verona forması giyen Koray Günter'i kadrosuna katabilmek için harekete geçti. Futbolcunun transferi için pazarlıklar devam ediyor. Welinton'u 1.5 milyon euro karşılığında El İttifak'a satacak olan Beşiktaş yönetimi bu transferden gelecek parayı Koray Günter'in bonservisi için harcayacak. Ancak Verona kulübünün şu aşamada 2 milyon Euro talep ettiği, yönetimin bu rakamı aşağıya çekmeye çalıştığı belirtiliyor.



DE LA FUENTE KOMŞUYA GİDİYOR

KANAT oyuncusu rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Barcelona altyapısından yetişen Marsilyalı Konrad De la Fuente'yi gündemine almıştı. Arcak gelen son bilgilere göre De la Fuente'nin Yunanistan ekibi Olympiakos ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Bu gelişmeden sonra Beşiktaş'ın yabancı kontenjanını sağ ayaklı stoper için kullanabileceği, edindiğimiz bilgiler arasında.