Başakşehir Play-Off’ta

Turuncu-Lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Stefano Okaka, 74. dakikada Ahmed Touba ve 84'te Danijel Aleksic'ten geldi. Medipol Başakşehir'in playoff turundaki rakibi ise Norveç ekibi Lillestrom'u deplasmanda 1-3 iç sahada da 2-0'lık skorla mağlup eden Belçika temsilcisi Royal Antwerp oldu.



NAPOLİ SİRUGU'YU KADROSUNA KATTI

SERİE A takımlarından Napoli, son olarak Genoa forması giyen ve bonservisi elinde olan İtalyan kaleci Salvotore Sirigu'yu kadrosuna kattığını duyurdu. 35 yaşındaki file bekçisi geçtiğimiz sezon Genoa ile 36 maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda 10 kez kalesini gole kapatmayı başardı. Tecrübe eldivenin adı bir dönem Fenerbahçe ile anılıyordu.



ALTAY, SAMSUNSPOR'U KONUK EDECEK

SPOR Toto 1. Lig'de yeni sezon bugün başlıyor. İlk hafta maçında geçtiğimiz sezon Süper Lig'de tutunamayıp alt lige düşen Altay Alsancak Stadı'nda geçen sezonun flaş ekiplerinden Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. 1. Ligde bu sezon tüm maçlarda VAR uygulaması da yer alacak.



HALTER BRANŞINDA MADALYA YAĞMURU

DAYANIŞMA Oyunları'nda Kadınlar 49 kiloda milli sporcular, üç kategoride de kürsünün ilk iki basamağını alarak 6 madalya kazandı. Duygu Alıcı, koparma, silkme ve toplamda altın, Şaziye Erdoğan aynı kategorilerde gümüş madalya kazandı. Kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş; koparma, silkme ve toplamda gümüş madalya alarak Türkiye'ye 3 madalya kazandırdı.



KADIN HENTBOL TAKIMI YARI FİNALE YÜKSELDİ

KONYA' da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı A Grubu üçüncü maçında, Özbekistan'ı 42-29' luk skorla yenerek grup lideri olarak yarı finale çıktı. Türkiye Cumartesi günü Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda B Grubu ikincisiyle finale yükselmek için mücadele verecek.