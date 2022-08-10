Orta alanını güçlendirmek isteyen Trabzonspor Gudelj'i gündemine aldı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda orta alana takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir isim gündeme geldi. İspanyol basınına göre Bordo-Mavililer, La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Nemanja Gudelj ile ilgileniyor. Haberde, Sırp yıldızın yeni sezon planlarında yer almadığı ve Trabzonspor'un hem Sevilla hem de oyuncunun menajeriyle pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi. İddialara göre Trabzonspor, İspanyol kulübüne 3 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.
ÖNEMLİ BİR KARİYERİ VAR
Ancak Trabzonspor cephesi ise Gudelj için şu anda resmi bir görüşme yapılmadığını ancak Sırp oyuncu hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtiyor. Özellikle Marek Hamsik'in yaşadığı sakatlık ve devamında Berat Özdemir'in takımdan ayrılmasının ardından Trabzonspor'da orta saha transferi en öncelikli gündem haline gelmiş durumda. Önemli bir kariyere sahip olan 30 yaşındaki Gudelj daha önce NAC Breda, AZ Alkmaar, Ajax ve Sporting Lizbon'un yanı sıra Çin'de GZ Evergrande ve TJ Teda formalarını da giydi. 48 kez Sırbistan Milli Takımı'nda görev yapan yıldız futbolcu 1 gol kaydetti.
İNDİRİM BEKLENİYOR
İspanyol basınına göre Trabzonspor, Sevilla'nın bonservis bedelini indirmesini istiyor.