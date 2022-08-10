Orta alanını güçlendirmek isteyen Trabzonspor Gudelj'i gündemine aldı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda orta alana takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir isim gündeme geldi. İspanyol basınına göre Bordo-Mavililer, La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Nemanja Gudelj ile ilgileniyor. Haberde, Sırp yıldızın yeni sezon planlarında yer almadığı ve Trabzonspor'un hem Sevilla hem de oyuncunun menajeriyle pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi. İddialara göre Trabzonspor, İspanyol kulübüne 3 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.