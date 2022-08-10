Maxi Gomez’i bitirmeye çalışan yönetimden flaş bir hamle daha geldi





HEDEF KİRALAMAK

Uruguaylı yıldızla anlaşan ancak Valencia'yı ikna etmekte zorluk yaşayan yönetimin B planını da belirlediği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Hertha Berlin'de forma giyen Krzysztof Piatek'i gündemine aldı. Yönetimin Polonyalı yıldızın menajeri ve Alman kulübü ile temasa geçtiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in Maxi Gomez transferinde olumsuz bir durum yaşanması halinde, Piatek'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade ediliyor. 2018-2019 sezonunda Genoa forması altında gösterdiği müthiş performansın ardından devre arasında 35 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, Kırmızı-Siyahlı takımda beklentilerin uzağında kaldı.