Fenerbahçe taraftarları yapılan transferlere isyan bayrağı çekti

Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar transfer politikasına isyan etti. Takıma nokta atışı kaliteli transferler yerine 12 tane rotasyon oyuncusunun alındığını ifade eden taraftarlar sosyal medyayı adeta yakıp yıktı. Yapılan yorumlarda, "Hiçbir transfer takıma ciddi anlamda güç katmış değil. Lincoln alındı ama Arda ve İrfan Can'dan iyi değil. Gustavo Henrique alındı. Ama Tisserand'dan iyi değil. Luan Peres alındı ama Attila Szalai'den iyi değil. En çok ihtiyaç duyulan santrfor mevkisine ise transfer yapılmadı" yorumlarında bulundular. Yorumlarda "Yıldız transferi diye transfer edilenlerden hiçbiri gerçek anlamda yıldız değil. Geçen sezondan daha derin bir kadromuz var ama daha güçlü değiliz. Önceki yıllarda yapılan transferlerden hiç ders alınmamış." denildi.