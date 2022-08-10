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    Brezilyalı stoper Welinton Suudi Arabistan'a transfer oldu

    Beşiktaş’ta Welinton Souza, Suudi Arabistan Lig i takımlarından El-İttifak’a transfer oldu. Brezilyalı stoperin transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Welinton 2 yılda 3 milyon euro kazanacak.

    Güle güle Welinton

    Beşiktaş Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Welinton Souza ile yollarını ayırdı. Sambacı stoper El İttifak'ın kendisine önerdiği 1,5 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Tecrübeli stoperin kısa süre içerisinde yeni takımına imza atması bekleniyor. Beşiktaş'ın da El-İttifak'tan gelen 1 milyon eurol'luk teklifi kabul ettiği ve Sambacı'nın transferine onay verdiği belirtildi. Welinton'un geçen sezondan kalan alacağı 200 bin euro'dan feragat ettiği öğrenildi.



    71 MAÇTA GÖREV YAPTI
    2 senelik Beşiktaş kariyerine 3 kupa sığdırmayı başaran 33 yaşındaki stoper Beşiktaş kariyerinde 71 maçta görev aldı. Sambacı, 1 gol atıp 2 de asist yaparken bu karşılaşmalarda 21 sarı 1 kırmızı kart gördü. Welinton Souza'nın teknik direktör Valerien İsmael'in sisteminde önemli bir rol oynadığı ve Brezilyalı ismin yerine kaliteli bir stoperin transfer edileceği gelen haberler arasında. El-İttifak takımı daha önce de Trabzonspor'dan genç orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir'i kadrosuna katmıştı.

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