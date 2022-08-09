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    Maxi Gomez kapışması! Fenerbahçe'ye İngiliz ekibi Newcastle United rakip oldu

    F.Bahçe golcü transferi için yoğun mesai harcıyor... Kanarya, Valencia’nın yıldızı Gomez için 8+1 milyon Euro’luk teklif yaptı. İngiliz ekibi Newcastle United da Gomez’in peşine.

    Maxi Gomez kapışması!
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    F.Bahçe golcü transferi için yoğun mesai harcıyor... Sarı- Lacivertliler, La Liga ekiplerinden Valencia'nın formasını giyen Maxi Gomez için büyük bir savaş veriyor.



    İSPANYOLLAR GERİ ADIM ATMIYOR
    Kanarya Gomez için İspanyol kulübüne 8+1 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Ancak Valencia bu rakamı az buluyor. İspanyolların bu transferden beklentisi 12 milyon Euro...



    İNGİLİZLER DE PUSUDA BEKLİYOR
    F.Bahçe'nin Valencia ile bugün son bir görüşme daha yapacağı ve transferi bitirmeye çalışacağı belirtildi. Bu arada yıldız golcüyü Newcastle da kadrosuna katmak istiyor.
        4 internet sitesine soruşturma!
        Haberler Spor Maxi Gomez kapışması! Fenerbahçe'ye İngiliz ekibi Newcastle United rakip oldu
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