Maxi Gomez kapışması! Fenerbahçe'ye İngiliz ekibi Newcastle United rakip oldu

F.Bahçe golcü transferi için yoğun mesai harcıyor... Sarı- Lacivertliler, La Liga ekiplerinden Valencia'nın formasını giyen Maxi Gomez için büyük bir savaş veriyor.
F.Bahçe golcü transferi için yoğun mesai harcıyor... Sarı- Lacivertliler, La Liga ekiplerinden Valencia'nın formasını giyen Maxi Gomez için büyük bir savaş veriyor.
F.BAHÇE'YE YAKIN BİR TEKLİF
İngiltere Premier Lig ekibinin Fenerbahçe'ye yakın bir teklif sunduğu ve transferde ısrarcı olduğu İngiliz medyasında da yer aldı. Transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.