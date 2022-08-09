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    Fenerbahçe'ye ilk hafta şoku! Ümraniyespor karşısında 1 puanı son anda kurtardı

    Sarı-Lacivertliler evinde Ümraniye önünde puanı uzatmada kurtardı. Glumac, Gheorghe ve Mrsic’e Valencia (2) ve Berisha ile yanıt verebilen Fener yine hayal kırıklığı yarattı.

    Bu Fener adamı deli eder!

    Fener puanı uzatmada kurtardı... Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'deki ilk maçında Ümraniyespor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kaldı. 16. dakikada Fenerbahçe VAR incelemisi sonrasında penaltı kazandı. 19. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Valencia golü attı: 1-0. 29. dakikada Lenjani'nin ortasında Glumac'ın kafa vuruşuyla top sağ köşeden ağlarla buluştu. 45+3. dakikada Fener 2. golü buldu. Ferdi'nin pasıyla topla buluşan King, topu sağ kanattan ceza sahası içine koşu yapan Rossi ile buluşturdu. Rossi'nin sağ çizgiden attığı pasla buluşan Valencia'nın dokunuşuyla meşin yuvarlak bir kez daha ağlara girdi: 2-1. 67. dakikada Gheorghe sahneye çıktı ve Ümraniyespor birkez daha beraberliği yakaladı: 2-2. 72. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Mrsic 73. dakikada penaltıdan golü attı ve Ümraniyespor 3-2 öne geçti. 90+3'te Berisha son sözü söyledi: 3-3.



    TARAFTARDAN PROTESTO
    Süper Lig'de sezonun ilk maçına büyük bir ilgi gösteren F.Bahçeli taraftarlar 3-3'lük skorun ardından futbolculara tepki gösterdi. 90 dakikanın bitiminin ardından stattan ıslık sesleri yükseldi.



    İLK LİG MAÇINDA DÖKÜLDÜ
    Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Gustavo Henrique ilk lig maçındaki performansıyla sınıfta kaldı. Brezilyalı oyuncu hamlelerde ağır kaldı.



    HER ZAMAN İNANIYORUZ
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ümraniyespor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "İstediğimiz sonucu alamasak da izleyenler için iyi bir maçtı. 3 gol attık ama maalesef 3 gol yedik. Normalde takımımız defansif duran toplarda iyi ama bugün istediğimizi yapamadık. Rakibin de hakkını vermek lazım. Kornerlere iyi çalışmışlar" diye konuştu... Jesus, "Fenerbahçe kötü sonuçlar alsa da her zaman şampiyonluğa inanır" ifadelerini kullandı.



        BERISHA DA TAKIMINI KURTARAMADI
        F.Bahçe'de oyuna sonradan giren Alman golcü Berisha takımı adına beraberlik golüne imza attı. Takımdan gönderilmesi gündemde olan oyuncunu oyuna girdikten sonra bir de yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı. Fenerbahçeli futbolcu, maçın son dakikalarındaki performansı nedenriyle eleştirilerin hedefi oldu.



        TARAFTARDAN MUHTEŞEM DESTEK
        Fenerbahçe taraftarı, Ümraniyespor maçına büyük ilgi gösterdi. Sezonun ilk maçında tribünleri dolduran Sarı-Lacivertliler 90 dakika takımlarına büyük destek verdi.



        KADIKÖY'DE YÜKSEK GERİLİM
        Fenerbahçe ile Ümraniyespor arasında oynan karşılaşmada hakem kararları çok konuşuldu. Mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu çaldığı ve çalmadığı düdüklerle adeta gündem oldu... Özellikle karşılaşmanın ilk yarısındaki pozisyonlar sosyal medyada da çok tartışıldı. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı ve Valencia'nın rakibine yaptığı müdahale büyük tartışmaya neden oldu. İkinci yarıda ise Ümraniyespor'un kazandığı penaltı öncesi faulün ceza sahası içinde mi yoksa ceza sahası dışında mı yapıldığı büyük tartışmalara neden oldu.



            DAKİKA: 17
            F.Bahçe'nin kazandığı penaltıda top Ümraniyesporlu oyuncunun eline çarptı. Penaltı kararı tartışıldı.



            DAKİKA: 21
            Valencia'nın Ümraniyeli Lenjani'ye müdahalesine sarı kart çıktı. Ümraniyeliler kırmızı kart bekledi.



            DAKİKA: 26
            Luan Peres'in Geraldo'ya ceza sahası içinde yaptığı müdahele çok tartışıldı. Hakem 'Devam' kararı verdi.



                DAKİKA: 69
                Peres'in Onur'a yaptığı faulde 'İçerde mi dışarda mı?' yorumu yapıldı. Hakem 'İçerde' diyerek penaltı kararı verdi.

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                Haberler Spor Fenerbahçe'ye ilk hafta şoku! Ümraniyespor karşısında 1 puanı son anda kurtardı
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