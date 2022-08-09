Fenerbahçe'ye ilk hafta şoku! Ümraniyespor karşısında 1 puanı son anda kurtardı

Fener puanı uzatmada kurtardı... Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'deki ilk maçında Ümraniyespor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kaldı. 16. dakikada Fenerbahçe VAR incelemisi sonrasında penaltı kazandı. 19. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Valencia golü attı: 1-0. 29. dakikada Lenjani'nin ortasında Glumac'ın kafa vuruşuyla top sağ köşeden ağlarla buluştu. 45+3. dakikada Fener 2. golü buldu. Ferdi'nin pasıyla topla buluşan King, topu sağ kanattan ceza sahası içine koşu yapan Rossi ile buluşturdu. Rossi'nin sağ çizgiden attığı pasla buluşan Valencia'nın dokunuşuyla meşin yuvarlak bir kez daha ağlara girdi: 2-1. 67. dakikada Gheorghe sahneye çıktı ve Ümraniyespor birkez daha beraberliği yakaladı: 2-2. 72. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Mrsic 73. dakikada penaltıdan golü attı ve Ümraniyespor 3-2 öne geçti. 90+3'te Berisha son sözü söyledi: 3-3.
TARAFTARDAN PROTESTO
Süper Lig'de sezonun ilk maçına büyük bir ilgi gösteren F.Bahçeli taraftarlar 3-3'lük skorun ardından futbolculara tepki gösterdi. 90 dakikanın bitiminin ardından stattan ıslık sesleri yükseldi.
İLK LİG MAÇINDA DÖKÜLDÜ
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Gustavo Henrique ilk lig maçındaki performansıyla sınıfta kaldı. Brezilyalı oyuncu hamlelerde ağır kaldı.
HER ZAMAN İNANIYORUZ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ümraniyespor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "İstediğimiz sonucu alamasak da izleyenler için iyi bir maçtı. 3 gol attık ama maalesef 3 gol yedik. Normalde takımımız defansif duran toplarda iyi ama bugün istediğimizi yapamadık. Rakibin de hakkını vermek lazım. Kornerlere iyi çalışmışlar" diye konuştu... Jesus, "Fenerbahçe kötü sonuçlar alsa da her zaman şampiyonluğa inanır" ifadelerini kullandı.