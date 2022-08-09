Fenerbahçe'ye ilk hafta şoku! Ümraniyespor karşısında 1 puanı son anda kurtardı





KADIKÖY'DE YÜKSEK GERİLİM

Fenerbahçe ile Ümraniyespor arasında oynan karşılaşmada hakem kararları çok konuşuldu. Mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu çaldığı ve çalmadığı düdüklerle adeta gündem oldu... Özellikle karşılaşmanın ilk yarısındaki pozisyonlar sosyal medyada da çok tartışıldı. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı ve Valencia'nın rakibine yaptığı müdahale büyük tartışmaya neden oldu. İkinci yarıda ise Ümraniyespor'un kazandığı penaltı öncesi faulün ceza sahası içinde mi yoksa ceza sahası dışında mı yapıldığı büyük tartışmalara neden oldu.