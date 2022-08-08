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    Trabzonspor Galatasaray'ın eski yıldızı Lemina ile anlaştı

    Nice’te gönderilecekler listesinde yer alan Gabonlu yıldız ile anlaşan Trabzonspor, Nice ile pazarlıklarını sürdürüyor. İşte sizler için derlediğimiz 8 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Fırtına Lemina ile anlaştı

    Trabzonspor'da orta saha arayışları tüm hızıyla sürürken gündeme bomba bir isim daha geldi. Bir dönem Galatasaray forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mario Lemina ile görüşmelerini sürdüren Bordo-Mavililer, transferde önemli aşama kaydetti. Yıldız oyuncuyla anlaşan Trabzonspor'un Nice ile görüşmelere başlayacağı belirtildi. Bordo-Mavililer'in orta sahayı daha da güçlendirmek için bu transferi sonlandırmak istediği öğrenildi. Abdullah Avcı, İstanbulspor maçı sonrası merkeze deneyimli bir takviye yapacaklarını dile getirirken gündeme gelen isimlerden biri de Mario Lemina oldu. Gabonlu yıldızın Fransız ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor'un Mario Lemina görüşmeleri olumlu ilerlerken, Bordo- Mavililerin Xeka ve Florian Grillitsch'le görüşmeleri de devam ediyor. Trabzonspor'un transferi önümüzdeki bu hafta gerçekleştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.



    ERIC BAILLY SÜRPRİZİ
    Trabzonspor stoper transferi için sıcak saatler yaşıyor. Kopenhag ile oynanacak Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı öncesi transferi tamamlamak isteyen Trabzonspor'a Manchester United forması giyen Fildişili Eric Bailly önerildi. İngiliz ekibinin takımda tutmak istemediği yıldız oyuncunun menajeri ile görüşmelere başlandığı belirtildi. Karadeniz Fırtınası, 28 yaşındaki oyuncuyu renklerine katarak sağ stoper transferini tamamlamak istiyor. Trabzonspor, Valencia forması giyen Diakhaby ile de temaslarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.



    ÖNCE DIŞ SONRA İÇ!
    Trabzonspor, dış transfer çalışmalarını tamamladıktan sonra iç transfer çalışmalarına yönelecek. İçeride daha önce prensipte anlaşılan Djaniny'nin yanı sıra Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür ile masaya oturulacak. Özellikle Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ın yıllık ücretlerinde bir iyileştirme yapılması bekleniyor.



        BERAT ÖZDEMİR AL-ETTIFAQ'DA!
        Trabzonspor'da ayrılık zamanı... Orta saha oyuncularından Berat Özdemir, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ettifaq'a transfer oldu. Bordo-Mavililer'in bu transferden 2.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. 2021 yılında Gençlerbirliği'nden 2.5 milyon Euro'ya transfer olan 24 yaşındaki futbolcu kariyerine Arabistan'da devam edecek.



        ARA VERMEDEN DEVAM
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Valerien Ismaël'in yönetiminde yapılan antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Önceki günkü oynayan futbolcuları rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.



        ÇOK CİDDİ ÇABA SARF EDİYORUZ
        Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları Genel Kurulu'nda konuşan Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, " 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın ev sahibi olarak bu önemli misyonu yerine getirmek için çok ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Hafızalarda unutulmaz ev sahiplikleri olacak spor organizasyonlarını gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.



            MİLLİ TAKIMDAN FARKLI GALİBİYET
            Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı A Grubu ilk maçında dün Bangladeş ile karşılaştı. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye, rakibini 51-10'luk skorla farklı bir şekilde mağlup etti.



            DEMİR GİBİ BAŞLADI
            Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 3-2 mağlup etti. Adana Demirspor, 23'te Gökhan İnler ve 27'de Belhanda'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 56'da Borja farkı 1'e indirdi: 1-2. 82'de Onyekuru yeniden 2'ye çıkardı: 1-3. 90+1'de Rahmetullah Berişbek maçın sronunu ilan etti: 2-3. Adana Demirspor ilk haftayı 3 kapattı.



            TISSERAND'A 'KULÜP BUL' EMRİ
            Fenerbahçe'de stoper bolluğunun ardından Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un talimetıyla yönetim harekete geçildi. Luan Peres ve Gustavo Henrique'nin transfer edilmesinin ardından Caulker ve Lemos'a takım aranmaya başlanmıştı. Son olarak Tisserand'dan da kendisine kulüp bulması istendi. Öenceki sezon 4 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Demokratik Kongolu stopere Bundesliga kulüplerinden teklif olduğu biliniyor. Ancak Tisserand'a şu ana kadar 2 milyon Euro'luk teklif geldiği de ifade ediliyor. Teknik direktör Jorge Jesus sezonun geri kalanında Szalai, Serdar Aziz, Luan Peres ve Gustavo Henrique ile yoluna devam etmek istediği bildirildi.



                PRES PRES PRES
                Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ümraniyespor maçı öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Portekizli teknik adamın oyuncularından özellikle ilk 25 dakikada hücum presle top kazanmalarını, rakibin pas kanallarını tıkamalarız ve tıpkı Slovacko maçında olduğu erken golle oyunun tüm insiyatifini ele almalarını istedi. Portekizli tekin adam toplantıda, "Bizim önceliğimiz Süper Lig'de şampiyon olmak. İyi bir başlangıç, iyi bir skor ve iyi futbol bekliyorum. Kazanma alışkanlığı olan bir takım olmalıyız. Tüm rakiplerime güçlü bir mesaj vermeliyiz" dedi. Bu arada Jesus'un forvet transferi konusunda yönetimle sürekli iletişim halinde olduğu da gelen haberler arasında.



                HAZIRLIKLAR TAMAM
                Süper Lig'in ilk haftasında bugün Kadıköy'de Ümraniyespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar dün Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamlandı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman taktik ağırlıklı olarak gerçekleştirildi. Antrenmanın ardından Sarı- Lacivertli futbolcular tesislerde kampa girdi.

                VOLEYBOLDA İLK MAÇ ÖZBEKİSTAN'LA
                Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Filenin Sultanları, organizyondaki ilk maçında bugün Özbekistan ile karşılaşacak. Karatay Kongre ve Spor Merkezi'ndeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak . Türkiye turnuvarda ikinci maçına 12 Ağustos Cuma günü İran karşısında çıkacak.

                ALANYA GÜMRÜK'Ü KOLAY GEÇTİ: 4-2
                Süper Lig'de Alanyaspor, Karagümrük'ü deplasmanda 4-2 yenerek harika bir başlangıca imza attı. Alanya"nın gollerini 19 ve 70'de Eduardo, 28'de Efkan Bekiroğlu, 90+3'te Erencan Yardımcı attı. Karagümrük'ün gollerini ise 36'da Shukurov, 56'da Borini attı.

                ALTAY MAÇ SAATİNDE!
                F.Bahçe'de Ümraniye maçında kalede kimin görev alacağı henüz kesinleşmedi. Kaleci Altay Bayandır'n sakatlığı geçse de idman eksikliği bulunuyor. Kalede Altay'ın mı yoksa Ertuğrul'un mu olacağı maç saatinde kesinlik kazanacak.

                ALİ AKMAN VE ISAAC ATANGA GÖZTEPE'DE
                Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. İzmir ekibi, bonservisi Frankfurt'ta bulunan ve geçen sezonu Hollanda Ligi ekibi NEC Nijmegen'de geçiren 20 yaşındaki futbolcu Ali Akman'ı ve MLS ekibi Cincinati'de forma giyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu Isaac Atanga'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

                KARŞIYAKA'DAN DUŞAN CANTEKİN HAMLESİ
                ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 32 yaşındaki pivot Duşan Cantekin'i kadrosuna kattı.Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Pınar Karşıyaka'mıza hoş geldin Duşan Cantekin. Geçtiğimiz sezon Gaziantep Basketbol'da oynayan Dusan Cantekin Pınar Karşıyaka'da" ifadelerine yer verildi.

                SEVİLLA İSCO'YU KADROSUNA KATTI
                LA Liga takımlarından Sevilla, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu Isco Alarcon ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Endülüs ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Isco ile sözleşme imzalamak için prensipte anlaşmaya vardık." İfadelerine yer verildi. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 17 maçta süre alıp 2 gol kaydetti.

                BRİTANYA AYAĞINI BAGNAİA KAZANDI
                MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. etabı olan Büyük Britanya Grand Prix'sinde Ducati takımının İtalyan sürücüsü Francesco Bagnaia birinci oldu. Liderin 0.426 saniye gerisinde bitiş çizgisini geçen İspanyol Maverick Vinales (Aprilia) ise yarışı 2. sırada bitirdi. Bagnaia'dan 0.614 saniye sonra yarışı tamamlayan Ducati'nin Avustralyalı sürücüsü Jack Miller ise podyumun 3. basamağında yer aldı.

                İLK HAFTA HEYECANI 2 MAÇLA SÜRECEK
                SPOR Toto Süper Lig 1. hafta maçında Medipol Başakşehir, bugün sahasında geçen sezonun flaş ekiplerinden Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ali Palabıyık'ın yöneteceği zorlu mücadele saat 19.15'te başlayacak. Günün diğer maçında ligin yeni takımlarından MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda Konyaspor'u ağırlayacak. Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

                F.BAHÇE'NİN KONUĞU ÜMRANİYE
                Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, ligin yeni takımı Ümraniyespor'u Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. Saat 21.45'te start alacak maçtaYaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

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                Haberler Spor Trabzonspor Galatasaray'ın eski yıldızı Lemina ile anlaştı
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