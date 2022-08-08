Trabzonspor Galatasaray'ın eski yıldızı Lemina ile anlaştı





HAZIRLIKLAR TAMAM

Süper Lig'in ilk haftasında bugün Kadıköy'de Ümraniyespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar dün Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamlandı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman taktik ağırlıklı olarak gerçekleştirildi. Antrenmanın ardından Sarı- Lacivertli futbolcular tesislerde kampa girdi.



VOLEYBOLDA İLK MAÇ ÖZBEKİSTAN'LA

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Filenin Sultanları, organizyondaki ilk maçında bugün Özbekistan ile karşılaşacak. Karatay Kongre ve Spor Merkezi'ndeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak . Türkiye turnuvarda ikinci maçına 12 Ağustos Cuma günü İran karşısında çıkacak.



ALANYA GÜMRÜK'Ü KOLAY GEÇTİ: 4-2

Süper Lig'de Alanyaspor, Karagümrük'ü deplasmanda 4-2 yenerek harika bir başlangıca imza attı. Alanya"nın gollerini 19 ve 70'de Eduardo, 28'de Efkan Bekiroğlu, 90+3'te Erencan Yardımcı attı. Karagümrük'ün gollerini ise 36'da Shukurov, 56'da Borini attı.



ALTAY MAÇ SAATİNDE!

F.Bahçe'de Ümraniye maçında kalede kimin görev alacağı henüz kesinleşmedi. Kaleci Altay Bayandır'n sakatlığı geçse de idman eksikliği bulunuyor. Kalede Altay'ın mı yoksa Ertuğrul'un mu olacağı maç saatinde kesinlik kazanacak.



ALİ AKMAN VE ISAAC ATANGA GÖZTEPE'DE

Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. İzmir ekibi, bonservisi Frankfurt'ta bulunan ve geçen sezonu Hollanda Ligi ekibi NEC Nijmegen'de geçiren 20 yaşındaki futbolcu Ali Akman'ı ve MLS ekibi Cincinati'de forma giyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu Isaac Atanga'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.



KARŞIYAKA'DAN DUŞAN CANTEKİN HAMLESİ

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 32 yaşındaki pivot Duşan Cantekin'i kadrosuna kattı.Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Pınar Karşıyaka'mıza hoş geldin Duşan Cantekin. Geçtiğimiz sezon Gaziantep Basketbol'da oynayan Dusan Cantekin Pınar Karşıyaka'da" ifadelerine yer verildi.



SEVİLLA İSCO'YU KADROSUNA KATTI

LA Liga takımlarından Sevilla, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu Isco Alarcon ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Endülüs ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Isco ile sözleşme imzalamak için prensipte anlaşmaya vardık." İfadelerine yer verildi. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 17 maçta süre alıp 2 gol kaydetti.



BRİTANYA AYAĞINI BAGNAİA KAZANDI

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. etabı olan Büyük Britanya Grand Prix'sinde Ducati takımının İtalyan sürücüsü Francesco Bagnaia birinci oldu. Liderin 0.426 saniye gerisinde bitiş çizgisini geçen İspanyol Maverick Vinales (Aprilia) ise yarışı 2. sırada bitirdi. Bagnaia'dan 0.614 saniye sonra yarışı tamamlayan Ducati'nin Avustralyalı sürücüsü Jack Miller ise podyumun 3. basamağında yer aldı.



İLK HAFTA HEYECANI 2 MAÇLA SÜRECEK

SPOR Toto Süper Lig 1. hafta maçında Medipol Başakşehir, bugün sahasında geçen sezonun flaş ekiplerinden Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ali Palabıyık'ın yöneteceği zorlu mücadele saat 19.15'te başlayacak. Günün diğer maçında ligin yeni takımlarından MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda Konyaspor'u ağırlayacak. Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.



F.BAHÇE'NİN KONUĞU ÜMRANİYE

Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, ligin yeni takımı Ümraniyespor'u Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. Saat 21.45'te start alacak maçtaYaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

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