Trabzonspor Galatasaray'ın eski yıldızı Lemina ile anlaştı

Trabzonspor'da orta saha arayışları tüm hızıyla sürürken gündeme bomba bir isim daha geldi. Bir dönem Galatasaray forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mario Lemina ile görüşmelerini sürdüren Bordo-Mavililer, transferde önemli aşama kaydetti. Yıldız oyuncuyla anlaşan Trabzonspor'un Nice ile görüşmelere başlayacağı belirtildi. Bordo-Mavililer'in orta sahayı daha da güçlendirmek için bu transferi sonlandırmak istediği öğrenildi. Abdullah Avcı, İstanbulspor maçı sonrası merkeze deneyimli bir takviye yapacaklarını dile getirirken gündeme gelen isimlerden biri de Mario Lemina oldu. Gabonlu yıldızın Fransız ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor'un Mario Lemina görüşmeleri olumlu ilerlerken, Bordo- Mavililerin Xeka ve Florian Grillitsch'le görüşmeleri de devam ediyor. Trabzonspor'un transferi önümüzdeki bu hafta gerçekleştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
ERIC BAILLY SÜRPRİZİ
Trabzonspor stoper transferi için sıcak saatler yaşıyor. Kopenhag ile oynanacak Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı öncesi transferi tamamlamak isteyen Trabzonspor'a Manchester United forması giyen Fildişili Eric Bailly önerildi. İngiliz ekibinin takımda tutmak istemediği yıldız oyuncunun menajeri ile görüşmelere başlandığı belirtildi. Karadeniz Fırtınası, 28 yaşındaki oyuncuyu renklerine katarak sağ stoper transferini tamamlamak istiyor. Trabzonspor, Valencia forması giyen Diakhaby ile de temaslarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
ÖNCE DIŞ SONRA İÇ!
Trabzonspor, dış transfer çalışmalarını tamamladıktan sonra iç transfer çalışmalarına yönelecek. İçeride daha önce prensipte anlaşılan Djaniny'nin yanı sıra Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür ile masaya oturulacak. Özellikle Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ın yıllık ücretlerinde bir iyileştirme yapılması bekleniyor.