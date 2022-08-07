Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Trabzonspor Mouctar Diakhaby için Valencia’ya 3 milyon teklif etti

    Gineli stoper Mouctar Diakhaby için Valencia’ya 3 milyon Euro teklif eden Trabzonspor’a İspanyol kulübünden fiyat artırımı talebi geldi. İşte sizler için derlediğimiz 7 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Dıakhaby için kıran kırana

    Trabzonspor, stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Valencia forması giyen Mouctar Diakhaby için pazarlıklar devam ediyor. Valencia teklif edilen 3 milyon Euro'nun artırılmasınız talep etti. Bordo-mavililer, Gineli futbolcu için 3 milyon Euro teklif etmiş İspanyol kulübü ise 5 milyon Euro'da ısrar etmişti. Valencia'nın Trabzonspor'dan fiyat artırımına gitmesini isteesi kendilerinin de 5 milyon Euro'dan taviz verebileceği şeklinde yorumlandı. Diakhaby'nin sözleşmesinin 2023 yılında sona erecek olması da Bordo-Mavili kulüp için ciddi bir koz olarak değerlendiriliyor.



    UĞURCAN'DAN CORNELIUS'A JEST
    Trabzonspor taraftarları İstanbulspor maçının ardından üçlü çektirmesi için Uğurcan Çakır lehine tezahüratlarda bulundu. Ancak Uğurcan Çakır ise ısrarla son haftaların formda ismi Cornelius'u işaret ederek onun taraftara üçlü çektirmesini istedi.



    YENİ BİR HİKAYE İÇİN YOLA ÇIKTIK
    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbulspor ile oynanan maçın ardından soyunma odasında oyuncularına tek tek tebrik etti. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamladıktan sonra Süper Kupa zaferi ardından ise lige harika bir başlangıç yaptıklarını oyuncularına hatırlatan Avcı, "Geçtiğimiz sezonu tamamladığımız nokta inanılmaz önemli bir başarıydı. Bugün ise daha yolun başındayız ve çok daha iyi olacağız. Sizinle gerçekten gurur duyuyorum. Antrenmanlarda ne çalışıyorsak onu sahada yapabilmek adına büyük bir çaba sarf ediyorsunuz. Bir şampiyonluk hikayesini zaferle tamamladık şimdi yeni bir hikaye için yola çıktık. Daha büyük başarılar için sizlere güvenim tam" dedi. Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı stoper transferi için yönetimle sürekli bilgi alışverişinde bulunduğu Bordo-Mavili kurmayların her gelişmede kendisini bilgilendirdiği de gelen haberler arasında.



        LARSEN'DEN İYİ HABER
        İstanbulspor ile oynanan maçın ikinci yarısında bir sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Jens Stryger Larsen'in dizine hemen buz tedavisi uygulandı. Danimarkalı sağ bekin çok ciddi bir sakatlık durumunun olmadığı özellikle vurgulandı. Bu arada teknik ekibin aldığı karar doğrultusunda özellikle bu sezon sakatlık ihtimali bulunan oyuncuların hiçbir şekilde riske edilmeyeceği öğrenildi.



        FIRTINA 2 GÜN İZİNLİ
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbulspor ile oynanan maçın ardından futbolculara iki gün izin verdi. Pazartesi günü (yarın) akşam saatlerinde başlayacak antrenmana kadar bazı futbolcular İstanbul'da kalmayı tercih ederken bazı oyuncular ise Trabzon'a dönerek dinlenmeyi tercih etti.



        GAZİANTEP SİVAS'TA PUANI KAPTI
        Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. 22. dakikada serbest vuruşu kullanan Maxim, topu kaleci Muammer Yıldırım'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1. 62. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. 64. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Gradel'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. Maç bu sonuçla sona erdi.



            HEYECAN 2 MAÇLA DEVAM EDECEK
            Süper Lig'in ilk haftasında bugün iki karşılaşma daha oynanacak. Saat 19.15'de başlayacak mücadelede Giresunspor sahasında geçen sezonun flaş ekibi Adana Demirspor'u konuk edecek. Aynı saatte başlayacak diğer mücadelede Karagümrük, Alanyaspor'u ağırlayacak.



            K. PAŞA RECEP YEMİŞCİ'Yİ KADROSUNA KATTI
            Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Recep Yemişci'yi transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, genç oyuncunun sağlık kontrolünden sonra sözleşme imzaladığı belirtildi. Recep, geçen sezon TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor'da forma giymişti.



            MAXI GOMEZ BİTTİ BİTİYOR
            Fenerbahçe'de santrfor transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Valencia'da forma giyen Uruguaylı santrfor için İspanyol kulübü ile görüşmelere başlayan Sarı-Lacivertliler Maxi Gomez'in menajerini de İstanbul'a davet etti. Fenerbahçe'nin Gomez'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği öğrenilirken her an müjdeli haberin gelebileceği ifade ediliyor. Ancak Valencia'nın Uruguaylı santrforu direkt satma taraftarı olduğu İspanyol kulübü ile görüşmelerin bu konuya yoğunlaştığı da gelen haberler arasında. 25 yaşında ve 1.86 boyunda olan Maxi Gomez'in piyasa değeri yaklaşık 12 milyon Euro civarında. Gomez 27 kez de Uruguay Milli Takım formasını terletti.



                FİZİKSEL OLARAK HAZIRIM
                Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres açıklamalarda bulundu. Sarı- Lacivertli forma ile maça çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen Peres, "Bir önceki takımımla 25 Haziran'da çalışmalara başladım. Çift idman yapıyorduk, hazırlık maçlarında da oynuyordum. Fiziksel olarak iyi hissediyorum. Benim için eksik olan şey, hocamızın sistemine alışmak" dedi.



                İSMAİL'E 'HAZIR OL' EMRİ
                Kırmızı kart cezalısı olduğu için Slovacko maçında forma giyemeyen İsmail Yüksek'e hocası Jorge Jesus'tan 'Hazır ol" emri geldi. Sezona harika bir giriş yapan ancak Kiev maçında kırmızı kart görerek maçın kırılma anına sebep olan İsmail Yüksek, Ümraniye maçında göstereceği performansla yeniden taraftarların gönlünü kazanmak istiyor. İsmail Yüksek Dinamo Kiev maçındaki kırmızı kart sonrası psikolojik olarak zor günler yaşamış ancak teknik ekip ve arkadaşlarından büyük destek görmüştü.



                VLASIC SAVAŞI!
                Galatasaray 10 numara transferi için başka arayışlara girdi. Evander defterini şimdilik kapatan Aslan, West Ham United forması giyen Nikola Vlasic için atağa kalktı. Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız oyuncu için İtalyan ve İngiliz kulüplerinin de ilgisi büyük... İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Torino ve Premier Lig ekibi Wolverhampton ile transfer yarışı halinde. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Vlasic 2021 yılında West Ham United'a 30 milyon Euro bedelle transfer oldu. Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan 24 yaşındaki yıldız 39 kez milli takım forması giydi. Genç yetenek için şimdiye kadar 63.8 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı. Geçen sezon 36 maçta forma giyen Vlasic, 1 gol atarken 3 de asiste imza attı. Genç yıldız, 10 numara bölgesi dışında sağ ve sol kanatta da görev yapıyor.



                    TÜM GÖZLER SEFEROVİC'TE
                    G.Saray'da yeni transfer Haris Seferovic, Sarı-Kırmızılı takımın Antalyaspor maçındaki en önemli gol ayaklarından biri olacak. Portekiz'in Benfica takımından transfer edilen Bosna Hersek asıllı İsviçreli santrfor, hazırlık döneminde çıktığı 3 maçta 2 gol atarken, 2 golün de pasını verdi.



                    LİVERPOOL 1 PUANI 81'DE KURTARDI!
                    Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Fulham ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin iki golünü biri penaltıdan olmak üzere Aleksandar Mitrovic attı. Liverpool'un ilk golü Nunez'den gelirken, beraberliği ise 81'de Muhammed Salah getirdi.



                    BERK YILDIZ YENİDEN ADANA DEMİRSPOR'DA
                    Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor'dan sol kanat oyuncusu Berk Yıldız'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 26w yaşındaki Berk ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Yıldız oyuncu yeniden Adana'ya döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.



                        PATRON Ç ÇILDIRDI! ASLAN PARÇASI SANCHEZ
                        Lucas Torreira ve Dries Mertens ile anlaşan Galatasaray, bir dünya yıldızını daha bitirmek üzere... Hücum hattındaki rotasyonu güçlü tutmak isteyen Sarı- Kırmızılılar, Şilili yıldız Alexis Sanchez için devreye girdi. Galatasaray, Şilili yıldız ile görüşmelerini sürdürürken transferin şu an için olumlu ilerlediği belirtildi. Sarı- Kırmızılılar'ın İnter'den ayrılacak olan yıldız futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu ifade edildi. Sanchez'in menajeriyle masaya oturan Galatasaray'ın bu transferi de olumlu neticelendirmeye yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncu da Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. 33 yaşındaki yıldız oyuncu, 2020 yılında Manchester United'tan İnter'e bedelsiz olarak transfer olmuştu. 146 kez Şili Milli takım formasını giyen yıldız futbolcu kariyerinde çıktığı 623 karşılaşmada 180 gol atarken 141 de asiste imza attı. Geçen sezon İnter formasıyla 38 maçta görev alan Sanchez, 9 gol ve 5 asistle 14 gole katkıda bulundu.



                        OLSEN BEKLEMEDE!
                        Brezilyalı stoperi Marcao'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, stoher transferi için girişimlerini sürdürüyor. Kadrosunda Norveçli Omar Elabdellaoui ve Fredrik Midtsjö'yü bulunduran Aslan, gözünü bir başka İskandinav oyuncuya çevirdi. Gent takımında forma giyen 25 yaşındaki Norveçli stoper Andreas Hanche- Olsen, Victor Nelsson'un durumuna göre transfer edilecek. Sevilla'nın talip olduğu Danimarkalı yıldız Nelsson, astoronomik bir teklif gelmesi durumunda elden çıkartılacak. Sevilla'nın ısrarla ilgilendiği Victor Nelsson'un satılmasi ihtimaline karşılık, Olsen transferine sıcak bakıyor. Olsen, aynı zamanda Midtsjö'yü de Galatasaray'a getiren menacerlik şirketine bağlı. Bu şirket tamamen İskandinav oyuncuları temsil ediyor ve Olsen'i de Sarı-Kırmızılılar'a kendilerinin önerdiği öğrenildi.



                        DROGBA'DAN TERİM'E: BABACIĞIM
                        G.Saray'ın eski yıldızlarından Didier Drogba, Fatih Terim'in Bodrum'daki evine misafir oldu. Efsane oyuncu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senin altında Galatasaray'da oynayıp tarih yazmaktan gurur duyuyorum ancak seninle ve ailenle vakit geçirmekten daha da gurur duyuyorum. Babacığım Fatih Terim bizi evinde ağırladığın için çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

                        SABIRSIZ HOLLANDALI!
                        Aslan'ın Hollandalı yıldızı Patrick van Aanholt, dün yaptığı paylaşımla taraftarı şaşırttı. Tecrübeli oyuncu maç gününü şaşırarak dün paylaşım yaptı. Hollandalı yıldız, "Maça sabırsızlanıyorum. O yüzden bir gün önceden de paylaşmak istedim. Yarın yine paylaşacağım. Neden bu kadar şaşırdınız ki!" yorumunda bulundu.

                        BURAK YILMAZ GOLLE BAŞLADI
                        Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan tecrübeli golcü Burak Yılmaz, sonradan oyuna girdiği ilk hafta maçında 87. dk' da Ajax'a karşı çok şık bir frikik golü kaydetti. 37 yaşındaki futbolcunun klas golü takımının Ajax'a 3-2 yenilmesini engelleyemedi.

                        SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO
                        Fenerbahçe, yarın Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. 1.5 saat süren çalışma güç kuvvet programlarıyla başladı. Daha sonra koşu, ısınma ve pas çalışmalarıyla birlikte programı sürdürdü. Antrenman, taktiksel programların ardından yapılan dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

                        ASLAN SAHNE ALIYOR
                        G.Saray sezonu Antalya'da açıyor... Sarı- Kırmızılılar ilk hafta maçında bugün Antalyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maç saat 21.45'te başlayacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Aslan'da sakatlığı bulunan yeni transfer Leo Dubois, bugün forma

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        PKK/PYD’nin bombalı saldırısı engellendi!
                        Haberler Spor Trabzonspor Mouctar Diakhaby için Valencia’ya 3 milyon teklif etti
                            SON DAKİKA