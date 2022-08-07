Trabzonspor Mouctar Diakhaby için Valencia’ya 3 milyon teklif etti

Trabzonspor, stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Valencia forması giyen Mouctar Diakhaby için pazarlıklar devam ediyor. Valencia teklif edilen 3 milyon Euro'nun artırılmasınız talep etti. Bordo-mavililer, Gineli futbolcu için 3 milyon Euro teklif etmiş İspanyol kulübü ise 5 milyon Euro'da ısrar etmişti. Valencia'nın Trabzonspor'dan fiyat artırımına gitmesini isteesi kendilerinin de 5 milyon Euro'dan taviz verebileceği şeklinde yorumlandı. Diakhaby'nin sözleşmesinin 2023 yılında sona erecek olması da Bordo-Mavili kulüp için ciddi bir koz olarak değerlendiriliyor.
UĞURCAN'DAN CORNELIUS'A JEST
Trabzonspor taraftarları İstanbulspor maçının ardından üçlü çektirmesi için Uğurcan Çakır lehine tezahüratlarda bulundu. Ancak Uğurcan Çakır ise ısrarla son haftaların formda ismi Cornelius'u işaret ederek onun taraftara üçlü çektirmesini istedi.
YENİ BİR HİKAYE İÇİN YOLA ÇIKTIK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbulspor ile oynanan maçın ardından soyunma odasında oyuncularına tek tek tebrik etti. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamladıktan sonra Süper Kupa zaferi ardından ise lige harika bir başlangıç yaptıklarını oyuncularına hatırlatan Avcı, "Geçtiğimiz sezonu tamamladığımız nokta inanılmaz önemli bir başarıydı. Bugün ise daha yolun başındayız ve çok daha iyi olacağız. Sizinle gerçekten gurur duyuyorum. Antrenmanlarda ne çalışıyorsak onu sahada yapabilmek adına büyük bir çaba sarf ediyorsunuz. Bir şampiyonluk hikayesini zaferle tamamladık şimdi yeni bir hikaye için yola çıktık. Daha büyük başarılar için sizlere güvenim tam" dedi. Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı stoper transferi için yönetimle sürekli bilgi alışverişinde bulunduğu Bordo-Mavili kurmayların her gelişmede kendisini bilgilendirdiği de gelen haberler arasında.