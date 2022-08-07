Trabzonspor Mouctar Diakhaby için Valencia’ya 3 milyon teklif etti





YENİ BİR HİKAYE İÇİN YOLA ÇIKTIK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbulspor ile oynanan maçın ardından soyunma odasında oyuncularına tek tek tebrik etti. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamladıktan sonra Süper Kupa zaferi ardından ise lige harika bir başlangıç yaptıklarını oyuncularına hatırlatan Avcı, "Geçtiğimiz sezonu tamamladığımız nokta inanılmaz önemli bir başarıydı. Bugün ise daha yolun başındayız ve çok daha iyi olacağız. Sizinle gerçekten gurur duyuyorum. Antrenmanlarda ne çalışıyorsak onu sahada yapabilmek adına büyük bir çaba sarf ediyorsunuz. Bir şampiyonluk hikayesini zaferle tamamladık şimdi yeni bir hikaye için yola çıktık. Daha büyük başarılar için sizlere güvenim tam" dedi. Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı stoper transferi için yönetimle sürekli bilgi alışverişinde bulunduğu Bordo-Mavili kurmayların her gelişmede kendisini bilgilendirdiği de gelen haberler arasında.