Valerien Ismael Kayseri maçı öncesi oyuncularını uyardı: İlk 20 dakikada bitirelim





CENK SONRADAN GİRECEK

Ismael, futbolcularına, taraftarları önünde golü erken bulmanın kalan bölümde büyük rahatlama ve isteklerini sahaya yansıtma şansı vereceğini vurguluyor. 4-3-3 sistemi ile sahaya çıkması beklenen Ismael, sol tarafta Ghezzal'i oynatmayı planlarken, sağ tarafta Muleka ile maça çıkacak. Forvette ise Weghorst forma giyecek. Antrenmanların ve hazırlık maçlarının çalışkan ismi Cenk Tosun ise bu maçta da yedek kulübesinde olacak. Fransız hoca, fiziksel olarak hazır gömediği Cenk Tosun'u hamle oyuncusu olarak kullanacak. Tecrübeli teknik adam, maçın gidişatına göre Weghorst-Cenk'ten oluşan çift forvete de dönebilir.