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    Valerien Ismael Kayseri maçı öncesi oyuncularını uyardı: İlk 20 dakikada bitirelim

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael oyuncularını uyardı. Ismael, “İlk 20 dakika içinde rakibe yapacağımız şok presle pozisyonlar bulalım” dedi...

    İlk 20 dakikada bitirelim

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Kayserispor maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlılar, Kayserispor ile yeni sezona merhaba demeye hazırlanırken, teknik direktör Valerien İsmael ve ekibi futbolcularla yaptıkları görüşmede özellikle 20 dakika kuralı üzerinde duruyor. Kara Kartal, özellikle iç sahadaki karşılaşmaların ilk 20 dakikasında rakibe büyük baskı uygulayarak golü erken bulmanın hesaplarını yapıyor.



    CENK SONRADAN GİRECEK
    Ismael, futbolcularına, taraftarları önünde golü erken bulmanın kalan bölümde büyük rahatlama ve isteklerini sahaya yansıtma şansı vereceğini vurguluyor. 4-3-3 sistemi ile sahaya çıkması beklenen Ismael, sol tarafta Ghezzal'i oynatmayı planlarken, sağ tarafta Muleka ile maça çıkacak. Forvette ise Weghorst forma giyecek. Antrenmanların ve hazırlık maçlarının çalışkan ismi Cenk Tosun ise bu maçta da yedek kulübesinde olacak. Fransız hoca, fiziksel olarak hazır gömediği Cenk Tosun'u hamle oyuncusu olarak kullanacak. Tecrübeli teknik adam, maçın gidişatına göre Weghorst-Cenk'ten oluşan çift forvete de dönebilir.



    BEŞİKTAŞ KAYSERİ İLE SEZONU AÇIYOR
    Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kayserispor'u konuk edecek. 21.45'te start alacak maçı Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN Spors ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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    Haberler Spor Valerien Ismael Kayseri maçı öncesi oyuncularını uyardı: İlk 20 dakikada bitirelim
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