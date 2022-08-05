Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'dan taraftarı üzecek hamle! Evander Ferreira transferinden vaz mı geçildi?

İkinci iddiaya göre ise Galatasaray yönetimi çok daha önemli bir 10 numarayla görüştüğü için Evander'i ikinci plana atmış durumda. Görüşülen bu isimle alakalı sosyal medyada bir sürü dedikodu dolaşırken, Sarı-Kırmızılılar'ın transfer operasyonunu çok gizli bir şekilde yürüttüğü belirtiliyor.