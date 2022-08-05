Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'dan taraftarı üzecek hamle! Evander Ferreira transferinden vaz mı geçildi?

Transferde çok hareketli saatler yaşayan Galatasaray'da artık tüm gözler 10 numara hamlesine çevrilmiş durumda. Taraftarlar uzun süredir gündemde yer alan Evander Ferreira'nın transferini dört gözle beklerken, Sarı-Kırmızılılar'dan şok bir hamle geldi.
takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre yönetim, Brezilyalı futbolcunun transferinde frene basma kararı aldı. Bu flaş kararın nedeni ile ilgili iki iddia kulislerde konuşuluyor.
İlk iddiaya göre Evander'in sakatlığının devam etmesi ve takıma katılması durumunda fiziki açıdan arkadaşlarını yakalamasının 1 ayı bulacağından dolayı teknik direktör Okan Buruk bu transferi veto etti.