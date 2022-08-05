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    • Spor
    • 05.08.2022 20:35
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    • 05.08.2022 20:40
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    İstanbulspor - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! İstanbulspor - TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izle!

    İstabulspor Trabzonspor maçı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Trabzonspor ile İstanbulspor, Süper Lig'in açılış maçında karşı karşıya geliyor. Taraftarlar maçın canlı anlatımını merak ediyor ve yayın kanalını araştırıyor. İşte İstanbulspor - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! İstanbulspor - TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izle seçenekleri!

    takvim.com.tr
    İstanbulspor - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! İstanbulspor - TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izle!

    Istanbulspor AS ile Trabzonspor 22/23 Süper Lig 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor. İstanbulspor AS-Trabzonspor maçı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nde oynanıyor. Istanbulspor AS-Trabzonspor maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz. İşte İstanbulspor - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! İstanbulspor - TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izle seçenekleri!

    Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği Spor Toto Süper Lig, İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşması ile başlıyor. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21:00'de başlayacak.

    Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve sezon öncesinde yaptığı transferlerle dikkat çeken Trabzonspor'da Trezeguet'in performansı merakla bekleniyor.

    KARŞILAŞMANIN HEYECANI takvim.com.tr'de

    Mücadelenin anlatımı ve öne çıkan detayları, maç boyunca takvim.com.tr'den canlı takip edilebilecek.

    MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN!

        PLAY-OFF İLE YÜKSELDİLER

        1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u mağlup ederek 18 yıl sonra tekrar Süper Lig'e yükselen İstanbulspor ise sakin bir transfer dönemi geçiriyor. Sarı siyahlı takımdan Beşiktaş'a transfer olan Emrecan Uzun, takımın en büyük kaybı olarak görülürken, yeni transfer Patrick Ebert'in İstanbulspor adına sahadaki en önemli isim olması bekleniyor.

        İstanbulspor, Trabzonspor ile karşılaştığı son 7 lig karşılaşmasında galibiyet çıkaramazken, Trabzonspor son 3 randevudan galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, 'son şampiyon' olarak girdiği son altı sezonda da açılış karşılaşmalarını kaybetmedi.

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

        İstanbulspor: David, Oğuzhan, Mehmet, Okan, Duhan, Ali Yaşar, Topalli, Abazaj, Melih, Ferhat, İbrahim

        Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, DDorukhan, Vitor Hugo, Eren, Bakasetas, Siopis, Visca, Trezequet, Abdülkadir, Cornelius
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        İlk 11’ler belli oldu!
        Haberler Spor İstanbulspor - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! İstanbulspor - TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izle!
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