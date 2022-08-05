Istanbulspor AS ile Trabzonspor 22/23 Süper Lig 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor. İstanbulspor AS-Trabzonspor maçı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nde oynanıyor. Istanbulspor AS-Trabzonspor maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz. İşte İstanbulspor - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! İstanbulspor - TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izle seçenekleri!
Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği Spor Toto Süper Lig, İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşması ile başlıyor. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21:00'de başlayacak.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve sezon öncesinde yaptığı transferlerle dikkat çeken Trabzonspor'da Trezeguet'in performansı merakla bekleniyor.
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