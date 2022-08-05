Fenerbahçe 3’lü çekti

F.BAHÇE UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovacko'yu 3-0 mağlup etti. 7. dakida Zajc'ın penaltı noktası civarından vuruşu direğin yanından auta çıktı. 18'de Lincoln'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Emre Mor sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi: 1-0. 45'te Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Lincoln Henrique müthiş bir gole imza attı... Sağ çaprazdan kullandığı frikikte topa müthiş bir falso veren Lincoln topu ağlara göndermeyi başardı: 2-0. 48'de Slovacko'lu Hofmann ikinci sarı karttan oyundan atıldı. 57'de Fenerbahçe'nin Macar stoperi Szalai'nin golü, Gustavo Henrique'nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Fenerbahçe 3. golü buldu. Ceza alanı önünde topla buluşan Lincoln, sol ayağıyla müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.



EMRE MOR ALKIŞLARLA DIŞARI ÇIKTI

60 dakika oyunda kalan Emre Mor performansıyla takdir topladı. F.Bahçe taraftarı, genç yıldızı oyundan çıkarken ayakta alkışladı.



FENERBAHÇE ÇOK FARKLI

FENERBAHÇE Slovacko önünde 90 dakika boyunca müthiş bir oyun sergiledi. Taraftarının da desteğiyle 3 farklı bir galibiyete imza attı. Sarı-Lacivertliler maç boyunca özellikle hücum hattında önemli işleri imza attı. 11 Ağustos'ta oynanacak rövanş öncesi önemli bir avantajın sahibi oldu.