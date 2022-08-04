CANLI İZLE | Vaduz - Konyaspor mücadelesi başladı!

UEFA Konferans Ligi üçüncü ön eleme turu mücadelesinde Konyaspor, Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşı karşıya geliyor.
Karşılaşma saat 21:00'de başladı. Mücadele, Rheinpark Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmayı Litvanyalı hakem Mafredas Lukjancukas yönetiyor.
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İKİ EKSİKLE SAHADAYIZ
Ev sahibi ekipte kart cezası bulunan Ryan Fosso ile Koper forma giyemeyecekken, temsilcimizde kart cezalısı Cikalleshi ile sakatlığı bulunan Oğulcan yer almıyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobros, Gajic, Goelzer, Hasler, Sutter, Çiçek
Konyaspor: Šehić, Guilherme Sityá, Calvo, Adil, Ahmet, Hadžiahmetović, Soner, Amilton, Rahmanović, Michalak, Muhammet