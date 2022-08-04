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    • Spor
    • 04.08.2022 19:48
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    • 04.08.2022 21:01
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    CANLI İZLE | Vaduz - Konyaspor mücadelesi başladı!

    Son dakika haberi... UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turu mücadelesinde Konyaspor, Vaduz ile karşı karşıya gelecek. Rheinpark Stadı'nda oynanan karşılaşma başladı. Mücadele İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mücadele başladı!

    UEFA Konferans Ligi üçüncü ön eleme turu mücadelesinde Konyaspor, Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşı karşıya geliyor.

    Karşılaşma saat 21:00'de başladı. Mücadele, Rheinpark Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmayı Litvanyalı hakem Mafredas Lukjancukas yönetiyor.

    KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ EKRANA TIKLAYIN!

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    İKİ EKSİKLE SAHADAYIZ

    Ev sahibi ekipte kart cezası bulunan Ryan Fosso ile Koper forma giyemeyecekken, temsilcimizde kart cezalısı Cikalleshi ile sakatlığı bulunan Oğulcan yer almıyor.

    İLK 11'LER BELLİ OLDU!

    Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

    Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobros, Gajic, Goelzer, Hasler, Sutter, Çiçek

    Konyaspor: Šehić, Guilherme Sityá, Calvo, Adil, Ahmet, Hadžiahmetović, Soner, Amilton, Rahmanović, Michalak, Muhammet
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