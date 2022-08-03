Aslan'a yeni Pitbull! Galatasaray Torreira transferinde mutlu sona çok yakın

Cimbom büyük bomba için artık saatleri sayıyor. 6 numara transferi için uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arsenal'in dünyaca ünlü yıldızı Lucas Torreira'yı kadrosuna katıyor. Yaklaşık 10 gün önce İngiliz kulübü ve Uruguaylı futbolcunun menajeriyle temasa geçen Sarı-Kırmızılılar transferi bitirme yolunda çok büyük mesafe kat etmiş durumda.
ARSENAL'LE ANLAŞMA TAMAM
Alınan bilgilere göre Galatasaray 5.5 milyon Euro ve 1.5 milyon Euro bonus teklifiyle Arsenal ile kesin anlaşma sağladı. Yönetimin 26 yaşındaki futbolcuya da 2.5 milyon Euro maaş ve 4 yıllık sözleşme teklifi yaptığı öğrenildi. Torreira'nın İtalyan ekibi Sampdoria'dan da teklif aldığı ancak Galatasaray'ın önerdiği rakamın daha yüksek olduğu belirlendi. Uruguaylı yıldızın ayrıca milli takımda kaptanlığını yapan Fernando Muslera ile de konuştuğu ve bu nedenle Sarı- Kırmızılılar'a çok yakın olduğu öğrenildi.
ONUN DA LAKABI PİTBULL!
Lakabı Pitbull olan Torreira, Felipe Melo sonrası Galatasaray'da yaşanan savaşçı orta alan sıkıntısını giderecek bir isim. Arsenal'in 2018 yılında Sampdoria'dan transfer etmek için 29 milyon Euro ödediği yıldız futbolcu, 39 kez Uruguay Milli Takımı'nın formasını giydi. Torreira geçen sezon Fiorentina'da kiralık olarak oynadı ve 5 gol attı.