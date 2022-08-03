Aslan'a yeni Pitbull! Galatasaray Torreira transferinde mutlu sona çok yakın





ARSENAL'LE ANLAŞMA TAMAM

Alınan bilgilere göre Galatasaray 5.5 milyon Euro ve 1.5 milyon Euro bonus teklifiyle Arsenal ile kesin anlaşma sağladı. Yönetimin 26 yaşındaki futbolcuya da 2.5 milyon Euro maaş ve 4 yıllık sözleşme teklifi yaptığı öğrenildi. Torreira'nın İtalyan ekibi Sampdoria'dan da teklif aldığı ancak Galatasaray'ın önerdiği rakamın daha yüksek olduğu belirlendi. Uruguaylı yıldızın ayrıca milli takımda kaptanlığını yapan Fernando Muslera ile de konuştuğu ve bu nedenle Sarı- Kırmızılılar'a çok yakın olduğu öğrenildi.