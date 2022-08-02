Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek tek takım olmak isteyen Trabzonspor'un rakibi belli oldu. Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde temsilcimiz Kopenhag ile eşleşti. Peki, Trabzonspor Kopenhang maçı ne zaman? TS Kopenhang rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler!