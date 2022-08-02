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    • Spor
    • 02.08.2022 14:14
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    • 02.08.2022 14:14
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    Trabzonspor Kopenhang maçı ne zaman? TS Kopenhang rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi için geri sayım sona erdi. Bu sene ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un play-off turu rakibinin belli olacağı kura çekimi gerçekleşti. Bordo mavili temsilcimiz, Kopenhag ile eşleşti. Taraftarlar büyük bir merakla maçın yayın günü ve kanalı hakkında araştırmalara başladı. Peki, Trabzonspor Kopenhang maçı ne zaman? TS Kopenhang rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Trabzonspor Kopenhang maçı ne zaman?

    Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek tek takım olmak isteyen Trabzonspor'un rakibi belli oldu. Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde temsilcimiz Kopenhag ile eşleşti. Peki, Trabzonspor Kopenhang maçı ne zaman? TS Kopenhang rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler!

    KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Bordo-mavili takım ilk maçını deplasmanda oynayacak. Play-off turunda ilk maçlar 16-17 Ağustos'ta, rövanşlar ise 23-24 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

    Mücadelenin günü ve saati netleştiğinde haberimizde yer alacak.

    KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Kopenhag ile Trabzonspor arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçının dijital medya platformu Exxen'den yayınlanması bekleniyor...
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        Haberler Spor Trabzonspor Kopenhang maçı ne zaman? TS Kopenhang rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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