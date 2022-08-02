Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek tek takım olmak isteyen Trabzonspor'un rakibi belli oldu. Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde temsilcimiz Kopenhag ile eşleşti. Peki, Trabzonspor Kopenhang maçı ne zaman? TS Kopenhang rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler!
KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Bordo-mavili takım ilk maçını deplasmanda oynayacak. Play-off turunda ilk maçlar 16-17 Ağustos'ta, rövanşlar ise 23-24 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Mücadelenin günü ve saati netleştiğinde haberimizde yer alacak.
KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kopenhag ile Trabzonspor arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçının dijital medya platformu Exxen'den yayınlanması bekleniyor...