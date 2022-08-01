Şampiyon yine gümbür gümbür

Şampiyon olduğu sezon öncesi transferleri kampa yetiştiren ve bunun karşılığını alan Trabzonspor yeni sezon öncesi de rakiplerine mesajı verdi... Sivasspor'u 4-0'lık skrorla mağlup eden ve futboluyla dikkat çeken Bordo-Mavililer yeni sezonunun da en büyük favorisi olduğunu gösterdi. Rakipleri, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş her sezon olduğu gibi bu sezon da kadrosunu silbaştan yeniliyor. Trabzonspor, Süper Lig'i çok iyi bilen ve başarılar kazanan Abdullah Avcı yine zirvenin hakimi olacak gibi... Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hocaları Jorge Jesus ve Okan Buruk ilk kez bu kulüplerde görev alacak. Beşiktaş'ın hocası Ismael ise geçen sezon göreve başlamasına rağmen halen Süper Lig'e uyum sorunu yaşıyor. Yapılan transferlere bakıldığında Fenerbahçe'nin kadrosunda 21 yabancı futbolcu bulunuyor. Belirsizlik hakim. İdeal 11 konusunda sıkıntılar var. Galatasaray kadroyu yeniden şekillendiriyor.
SİSTEMLERİ OTURMADI
Beşiktaş ise Valerien Ismael'in '3'lü mü oynayalım 4'lü mü?' söylemleriyle boğuşuyor. Henüz sistemini oturtmuş değil. Trabzonspor, Eren Elmalı transferiyle sol bek sıkıntısı giderdi. Sağa da Larsen'i aldı. Nwakaeme'nin yerini ise Trezeguet ile doldurdu. Yıldızların tamamına yakınını da korudu. Teknik direktör Avcı ve öğrencileri yeni sezonda istikrar ve kadro kalitesinin yanı sıra doğru yönetim anlayışıyla yine rakiplerinin önünde gözüküyor.
ERDOĞAN'DAN FIRTINA'YA DAVET
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor'u Külliye'ye davet etti. Süper Lig'in son şampiyonu, Süper Kupa'nın sahibi Trabzonspor bugün takım halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı, Trabzonspor'a hediyeler verecek.
GÜLDÜREN UĞURCAN PAYLAŞIMI
TRABZONSPOR dün yaptığı paylaşımda, "Bilgilendirme: Kaptanımız Uğurcan Çakır hakkında "Kupa kaldırmaktan bel fıtığı oldu artık" tarzında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.
SÜPER ADAMLAR GURURLA SUNAR!
Trabzon yerel medyası Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine taşıyan Bordo-Mavililer'e övgüler yağdırdı...
TRABZON yerel basını, Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup eden ve tarihinde üçüncü kez Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor'a övgüler yağdırdı. Karadeniz'de Sonnokta gazetesi ön ve arka sayfasının tamamında, "Süper Adamlar Gururla Sunar", "Trabzonspor Süper Lig'in ardından Süper Kupa'yı da kazandı" başlıklarına yer verdi. Taka Gazetesi de ilk sayfasında "Kupaların Efendisi" başlığına yer verdiği haberinin son sayfasında, takımın kupalı sevinç fotoğrafı ile "Süper Şampiyona 4-0 Süper Kupa" başlığıyla haberini paylaştı. Kuzey Ekspres Gazetesi de ilk sayfasında "Kupa Avcısı Trabzonspor", son sayfasında da takımın sevinç fotoğrafları ile "Süper Trabzon", "Şampiyon, Sivaspor'u Olimpiyat'ta gömdü 3. kez kupanın sahibi oldu" ifadelerine yer verdi.
TRABZONSPOR ÇOK FARKLI
KARADENİZ Fırtınası, Süper Kupa'daki en farklı iki galibiyete imza attı. Bursaspor'u 3-0 ile geçen Trabzon, Sivasspor'u da 4-0'la geçti.
SÜPER Kupa'yı 10 kez kazanma başarısı göstererek bu alanda Galatasaray'dan sonra en fazla kupa kazanan takım olmayı başaran Trabzonspor, aynı zamanda Süper Kupa tarihindeki en farklı galibiyetleri alan takım unvanını da elinde bulunduruyor. Bordo-Mavililer daha önce Bursaspor'u 3-0'la geçerek elde ettiği en farklı Süper Kupa zaferini, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek geliştirdi.