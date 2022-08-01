Şampiyon yine gümbür gümbür





ERDOĞAN'DAN FIRTINA'YA DAVET

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor'u Külliye'ye davet etti. Süper Lig'in son şampiyonu, Süper Kupa'nın sahibi Trabzonspor bugün takım halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı, Trabzonspor'a hediyeler verecek.



GÜLDÜREN UĞURCAN PAYLAŞIMI

TRABZONSPOR dün yaptığı paylaşımda, "Bilgilendirme: Kaptanımız Uğurcan Çakır hakkında "Kupa kaldırmaktan bel fıtığı oldu artık" tarzında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.



SÜPER ADAMLAR GURURLA SUNAR!

Trabzon yerel medyası Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine taşıyan Bordo-Mavililer'e övgüler yağdırdı...





TRABZON yerel basını, Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup eden ve tarihinde üçüncü kez Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor'a övgüler yağdırdı. Karadeniz'de Sonnokta gazetesi ön ve arka sayfasının tamamında, "Süper Adamlar Gururla Sunar", "Trabzonspor Süper Lig'in ardından Süper Kupa'yı da kazandı" başlıklarına yer verdi. Taka Gazetesi de ilk sayfasında "Kupaların Efendisi" başlığına yer verdiği haberinin son sayfasında, takımın kupalı sevinç fotoğrafı ile "Süper Şampiyona 4-0 Süper Kupa" başlığıyla haberini paylaştı. Kuzey Ekspres Gazetesi de ilk sayfasında "Kupa Avcısı Trabzonspor", son sayfasında da takımın sevinç fotoğrafları ile "Süper Trabzon", "Şampiyon, Sivaspor'u Olimpiyat'ta gömdü 3. kez kupanın sahibi oldu" ifadelerine yer verdi.



TRABZONSPOR ÇOK FARKLI

KARADENİZ Fırtınası, Süper Kupa'daki en farklı iki galibiyete imza attı. Bursaspor'u 3-0 ile geçen Trabzon, Sivasspor'u da 4-0'la geçti.



SÜPER Kupa'yı 10 kez kazanma başarısı göstererek bu alanda Galatasaray'dan sonra en fazla kupa kazanan takım olmayı başaran Trabzonspor, aynı zamanda Süper Kupa tarihindeki en farklı galibiyetleri alan takım unvanını da elinde bulunduruyor. Bordo-Mavililer daha önce Bursaspor'u 3-0'la geçerek elde ettiği en farklı Süper Kupa zaferini, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek geliştirdi.