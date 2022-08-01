Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Gana Gueye ada yolcusu

    Galatasaray’ın uzun süre peşinden koştuğu Senegalli yıldız eski takımı Everton ile anlaştı. Transfer artık an meselesi.

    Gana Gueye ada yolcusu

    TRANSFER döneminin başından bu yana ismi Galatasaray ile anılan Idrissa Gana Gueye'nin yeni adresi belli oldu. PSG ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından Sarı-Kırmızılılar'a transferi suya düşen Senegalli yıldız eski takımı Everton ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İngiliz kulübü ve PSG arasındaki görüşmelerin de son noktaya geldiği belirtiliyor. Ada basınına göre Gueye kısa süre içinde Everton ile resmi sözleşme imzalayacak.

    KLUIVERT'E FULHAM KANCASI
    YÖNETİMİN     gündeminde yer alan Justin Kluivert konusunda kötü haber geldi. İngiliz basınına göre Fulham, Roma'ya resmi teklif yaptı. Roma'nın Kluivert'i kesin olarak gözden çıkardığını ancak sözleşme bitimine 1 yıl olduğu için kiralama formülünün masada bulunmadığını belirten Ada basını, "Fulham bonservis pazarlıklarını sürdürüyor" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Masada takibe düşen kart borcu için 3 formül var
    Haberler Spor Gana Gueye ada yolcusu
        SON DAKİKA