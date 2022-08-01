Gana Gueye ada yolcusu

TRANSFER döneminin başından bu yana ismi Galatasaray ile anılan Idrissa Gana Gueye'nin yeni adresi belli oldu. PSG ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından Sarı-Kırmızılılar'a transferi suya düşen Senegalli yıldız eski takımı Everton ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İngiliz kulübü ve PSG arasındaki görüşmelerin de son noktaya geldiği belirtiliyor. Ada basınına göre Gueye kısa süre içinde Everton ile resmi sözleşme imzalayacak.



KLUIVERT'E FULHAM KANCASI

YÖNETİMİN gündeminde yer alan Justin Kluivert konusunda kötü haber geldi. İngiliz basınına göre Fulham, Roma'ya resmi teklif yaptı. Roma'nın Kluivert'i kesin olarak gözden çıkardığını ancak sözleşme bitimine 1 yıl olduğu için kiralama formülünün masada bulunmadığını belirten Ada basını, "Fulham bonservis pazarlıklarını sürdürüyor" dedi.