Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.07.2022 15:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.07.2022 15:57
    ABONE OL

    Galatasaray'da tarihi kurul! Yönetime tam yetki! Florya tarihe karışacak

    Galatasaray'da gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi konusunda yapılan Genel Kurul sonucunda yönetim tam yetki aldı. Karar sonrası açıklama yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray’da tarihi kurul! Yönetime tam yetki

    Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu, gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi konusunda genel kuruldan yetki aldı. Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda, görüşmelerin ardından yapılan oylamada üyeler, yönetim kurulunun taleplerini oy çokluğuyla kabul etti.

    Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu; Galatasaray Adası, Florya arazisi, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz yeni kamp tesisi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Kalamış tesisleri, Burhan Felek Ergün Gürsoy Yüzme Havuzu, Maslak Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Beyoğlu Hasnun Galip Binası'ndaki alanların değerlendirilmesi, yeni taşınmazların alınması, projelerle ilgili finansman sağlanabilmek için yeni kredi sözleşmelerinin imzalanması konularında 31 Mayıs 2024'e kadar her türlü hukuki işlem ve tasarrufta bulunma yetkisi aldı.

    Oylamanın ardından teşekkür konuşması yapan Başkan Dursun Özbek, "Sevgili kardeşlerim insanların hayatında çok mutlu oldukları dönemler vardır. Benim hayatımda da en mutlu olduğum dönem bu akşam ve buna benzer akşamlardır. Benim mutluluğum nereden geliyor biliyor musunuz. İlk defa benim katıldığım genel kurullarda kardeşliğin ve barışın genel kurula sirayet ettiğini görüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP, İzmir’de 36 saattir su veremiyor
    Haberler Spor Galatasaray'da tarihi kurul! Yönetime tam yetki! Florya tarihe karışacak
        SON DAKİKA