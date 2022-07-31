Galatasaray'da tarihi kurul! Yönetime tam yetki! Florya tarihe karışacak

Oylamanın ardından teşekkür konuşması yapan Başkan Dursun Özbek, "Sevgili kardeşlerim insanların hayatında çok mutlu oldukları dönemler vardır. Benim hayatımda da en mutlu olduğum dönem bu akşam ve buna benzer akşamlardır. Benim mutluluğum nereden geliyor biliyor musunuz. İlk defa benim katıldığım genel kurullarda kardeşliğin ve barışın genel kurula sirayet ettiğini görüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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