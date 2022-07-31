F1 CANLI İZLE! Formula 1 canlı izle S Sport 2 şifresiz, bedava! Macaristan GP Formula 1 yarışı canlı yayın nasıl izlenir?

Formula 1'de 2022 sezonunun 13'üncü yarışı bugün başladı. Dünyanın en çok takip edilen motor sporu Formula 1'de final için geri sayım başladı. Heyecan dolu yarışı canlı izlemek isteyenler ise araştırmalara koyuldu. Peki Macaristan GP Formula 1 yarışı canlı yayın nasıl izlenir? İşte F1 CANLI İZLE! Formula 1 canlı izle S Sport 2 şifresiz, bedava!
FORMULA 1 MACARİSTAN GP NASIL CANLI İZLENİR?
Macaristan GP ülkemizde S Sport2 kanalında ve S Sport Plus uygulamasından izlenebiliyor.
F1 MACARİSTAN GP SIRALAMA TURLARI SONUCU
George Russell
Carlos Sainz JR
Charles Leclerc
Lando Norris
Esteban Ocon
Fernando Alonso
Lewis Hamilton
Valtteri Bottas
Daniel Ricciardo
Max Verstappen
Sergio Perez
Guan Yu Zhou
Kevin Magnussen
Lance Stroll
Mick Schumacher
Yuki Tsunoda
Alexander Albon
Sebastian Vettel