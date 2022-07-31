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    • Spor
    • 31.07.2022 16:07
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    • 31.07.2022 16:12
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    F1 CANLI İZLE! Formula 1 canlı izle S Sport 2 şifresiz, bedava! Macaristan GP Formula 1 yarışı canlı yayın nasıl izlenir?

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı, Macaristan'da düzenleniyor. Formula tutkunları yarışı canlı, şifresiz, bedava izleme yollarını arıyor. Bu noktada internet arama motorlarında 'Macaristan GP Formula 1 yarışı canlı yayın nasıl izlenir?' sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte F1 CANLI İZLE! Formula 1 canlı izle S Sport 2 şifresiz, bedava! Macaristan GP Formula 1 yarışı canlı yayın izleme ekranı-linki...

    F1 CANLI İZLE!

    Formula 1'de 2022 sezonunun 13'üncü yarışı bugün başladı. Dünyanın en çok takip edilen motor sporu Formula 1'de final için geri sayım başladı. Heyecan dolu yarışı canlı izlemek isteyenler ise araştırmalara koyuldu. Peki Macaristan GP Formula 1 yarışı canlı yayın nasıl izlenir? İşte F1 CANLI İZLE! Formula 1 canlı izle S Sport 2 şifresiz, bedava!

    FORMULA 1 MACARİSTAN GP NASIL CANLI İZLENİR?

    Macaristan GP ülkemizde S Sport2 kanalında ve S Sport Plus uygulamasından izlenebiliyor.

    F1 MACARİSTAN GP SIRALAMA TURLARI SONUCU

    George Russell

    Carlos Sainz JR

    Charles Leclerc

    Lando Norris

    Esteban Ocon

    Fernando Alonso

    Lewis Hamilton

    Valtteri Bottas

    Daniel Ricciardo

    Max Verstappen

    Sergio Perez

    Guan Yu Zhou

    Kevin Magnussen

    Lance Stroll

    Mick Schumacher

    Yuki Tsunoda

    Alexander Albon

    Sebastian Vettel

        Pierre Gasly

        Nicholas Latifi

        FORMULA 1 2022 GÜNCEL PUAN DURUMU

        Max Verstappen: 233

        Charles Leclerc: 170

        Sergio Perez: 163

        Carlos Sainz JR: 144

        George Russell: 143

        Lewis Hamilton: 127

        Lando Norris: 70

        Esteban Ocon: 56

        Valtteri Bottas: 46

        Fernando Alonso: 37

        Kevin Magnussen: 22

        Daniel Ricciardo: 19

        Pierre Gasly: 16

        Sebastian Vettel: 15

        Mick Schumacher: 12

        Yuki Tsunoda: 11

        Guan Yu Zhou: 5

        Lance Stroll: 4

        Alexander Albon: 3

        Nicholas Latifi: 0
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        Haberler Spor F1 CANLI İZLE! Formula 1 canlı izle S Sport 2 şifresiz, bedava! Macaristan GP Formula 1 yarışı canlı yayın nasıl izlenir?
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