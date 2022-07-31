Galatasaray Fredrik Midtsjö'nün transferini bitirdi! Norveçli isim İstanbul'da

Galatasaray'da transferde hareketlilik sürmeye devam ediyor. Özellikle 6 numara konusunda arayışlara ilk sırada yer veren yönetim Okan Buruk'un ısrarla istediği ön liberö Fredrik Midtsjö'yü İstanbul'a getirdi.
3.5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK!
Galatasaray, Sergio Oliveira'nın ardından AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjo için anlaşma sağladı. Norveçli futbolcu için Hollanda ekibine 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzalayacağı 28 yaşındaki futbolcuya da senelik 1 milyon euro maaş ödeyecek.
FREDRIK MIDTSJÖ KİMDİR?
Fredrik Midtsjö, 11 Ağustos 1993'te Norveç'in Trøndelag ilinde bulunan Stjørdal bölgesinde dünyaya geldi. Futbola da Stjørdals-Blink'in altyapısında başladı.
Kasım 2017'de Stjørdals-Blink'ten Rosenborg'un altyapısına katıldı. Rosenborg formasıyla ilk maçına ise 16 yaşında Norveç Kupası'nda eski takımı Stjørdals-Blink karşısında çıktı. Tippeligaen'de ilk maçına Sarpsborg, Avrupa'da ilk maçına ise 2011-12'de Şampiyonlar Ligi elemelerinde Breidablik karşısında çıkmıştı.