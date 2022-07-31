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    • 31.07.2022 19:05
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    • 31.07.2022 19:12
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    Galatasaray - Fiorentina | CANLI ANLATIM

    Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, İtalya ekibi Fiorentina ile kozlarını paylaşıyor. Galatasaray - Fiorentina maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Galatasaray - Fiorentina | CANLI ANLATIM

    Galatasaray, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, İtalyan ekibi Fiorentina ile kozlarını paylaşıyor.

    Galatasaray - Fiorentina maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    GALATASARAY - FIORENTINA MAÇININ İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre, Yunus, Kerem, Seferovic

    Fiorentina: Terracciano, Benassi, Quarta, Igor, Biraghi, Amrabat, Bonaventura, Maleh, Sottil, Gonzalez, Cabral

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