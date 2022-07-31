Galatasaray, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, İtalyan ekibi Fiorentina ile kozlarını paylaşıyor.
Galatasaray - Fiorentina maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
GALATASARAY - FIORENTINA MAÇININ İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre, Yunus, Kerem, Seferovic
Fiorentina: Terracciano, Benassi, Quarta, Igor, Biraghi, Amrabat, Bonaventura, Maleh, Sottil, Gonzalez, Cabral