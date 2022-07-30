Sola son aday Ezgjan Alioski! Makedon sol bekin temsilcileri İstanbul'a geldi

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Kadrosuna sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Makedon sol bek Ezgjan Alioski Fenerbahçe'ye teklif edildi. 30 yaşındaki sol bekin temsilcilerinin dün İstanbul'a geldiği ve Sarı-Lacivertli kurmaylarla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi teklifi değerlendirmeye alırken Alioski'nin temsilcileri de gelecek yanıtı beklemeye başladı. Makedon oyuncu daha önce Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile sözleşmesi bulunan Makedon futbolcu, takımının küme düşmesinin ardından takım arayışları içerisine girmişti. 30 yaşında ve 1.71 boyunda olan Alioski sol bek dışında orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro civarında olan Alioski 56 kez giydiği Kuzey Makedonya Milli Takım forması ile 12 kez fileleri sarsmayı başardı.







4 YIL LEEDS'DE FORMA GİYDİ

Savunma oyuncusu olmasına karşın hücuma verdiği katkı ile tanınan Alioski'nin orjini orta sahaydı. Sonradan sol bek mevkisine evrildi. Alioski, Al Ahli'den önce 4 yıl Leeds United takımında forma giymişti.