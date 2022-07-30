Beşiktaş İsviçreli yıldız Fassnacht'i kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor

Beşiktaş'ta İsviçreli yıldız orta saha için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in görüşüp kendisiyle ilgili planlarını anlattığı Christian Fassnacht, Beşiktaş için daha önce eşiyle İstanbul'a gelip Vodafone Park ve Nevzat Demir Tesisleri'ni gezmiş ve Siyah-Beyazlılar'ın teklifini kabul etmişti. Ancak Young Boys, 28 yaşındaki oyuncu için 4 milyon Euro bonservis talep etti. İsviçre ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Fassnacht için son olarak 3.3 milyon Euro öneren Kartal'ın bonuslarla rakamı yükseltmeyi düşündüğü öğrenildi.