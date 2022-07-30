Abdullah Avcı ve Rıza Çalımbay ortak basın toplantısında konuştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bütün şehir çok güzel duygular yaşadık. Özellikle taraftarlarımız ile birlikte tarihte anılarda kalacak güzel hikayeler yazıldı. Dün dünde kaldı. Yarış devam ediyor. Yeni bir hikaye yazmak için daha fazla çalışıp organize olmak gerekiyor. Belki bir belki iki transfer yapacağız. Süper Kupa'yı kazanarak lige yüksek enerji ile başlamak istiyoruz" diye konuştu.
TARAFTARLAR FUTBOLA DOYACAK
Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, "Bu kupaları oynamak çok önemli. Kazanmak için elemizden geleni yapacağız. Güzel bir şekilde lige başlamak istiyoruz. Taraftarlara zevkli bir maç izletmek istiyoruz. Karşımızdaki takım da çok iyi bir takım, ligin şampiyonu. Tek sıkıntımız transferlerimiz yetişmedi" dedi.
SÜPER KUPA'YI İSTİYORUZ
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, "Son şampiyon olarak buraya geldik. Güzel bir maç bekliyoruz. İnşallah kupayı müzemize taşırız" dedi.