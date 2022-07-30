Abdullah Avcı ve Rıza Çalımbay ortak basın toplantısında konuştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bütün şehir çok güzel duygular yaşadık. Özellikle taraftarlarımız ile birlikte tarihte anılarda kalacak güzel hikayeler yazıldı. Dün dünde kaldı. Yarış devam ediyor. Yeni bir hikaye yazmak için daha fazla çalışıp organize olmak gerekiyor. Belki bir belki iki transfer yapacağız. Süper Kupa'yı kazanarak lige yüksek enerji ile başlamak istiyoruz" diye konuştu.