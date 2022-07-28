Antalya Cemali Sertel’i 1 yıllığına kiraladı

SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir'in 22 yaşındaki sol beki Cemali Sertel ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. açıklamada, "Kulübümüz Medipol Başakşehir'den Cemali Sertel ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.



SÜPER KUPA'NIN EN İYİSİ BİP İLE BELİRLENECEK

GEÇEN sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'un karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa'da futbolseverler maçın en iyi oyuncusunu BiP ile belirleyecek. BiP içerisinde görülebilecek bir anket ile yapılacak oylama sonucunda en çok beğenilen oyuncu, kupa seremonisinde ödül alacak.



ÜST DÜZEY HAKEM KURSU'NA TÜRKİYE'DEN 3 HAKEM...

FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık, 27-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenecek olan, UEFA'nın elit ve birinci kategori hakemlerinin davet edildiği UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak. Kursta çeşitli eğitimler verilecek ve atletik test uygulanacak.



BALIKESİRSPOR'DA İKİ İMZA BİRDEN

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Balıkesirspor'da iç transfer çalışmaları başladı. 6 sezondur Balıkesirspor formasını terleten Kaptan Atilla Özmen ve geçen sezon takımın gol yükünü sırtlayan İbrahim Halil Çolak ile sözleşme imzalandı. 2 futbolcu Balıkesirspor tesislerinde Teknik Direktör Muhammet Yılmaz ve ekibiyle antrenmanlara katıldılar.



ÖMER FARUK BEYAZ BUNDESLİGA 2'DE

GEÇTİĞİMİZ sezon Fenerbahçe'den, Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2 ekiplerinden 1. FC Magdeburg'a kiralandı. 2021- 2022 sezonu başında Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart'a transfer olan genç oyuncu, yalnızca 4 lig maçında forma giymiş ve beklenen performanstan uzak kalmıştı.



SÖZLEŞME YENİLERSE AFFEDİLECEK

BEŞİKTAŞ'TA Avusturya kampında oynanan Victoria Plzen maçında oyundan alındıktan sonra yaptığı hareketler nedeniyle kadro dışı kalan Serdar Saatçı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar, Serdar Saatçı'ya 5 yıllık yeni sözleşme teklif etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Valerien İsmael'den özür dileyen Serdar, sözleşme teklifini kabul ederse affedilecek.