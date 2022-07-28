Sistem arızası!

Yeni sezon öncesi çalışmalarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş iyi sinyaller vermiyor. Son oynadığı iki hazırlık maçında Wolverhampton'a 3-0, Alaves'e ise 2-1 mağlup olan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Valerien Ismael'in tercihleri tartışma konusu. Taraftarlar sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda, Fransız hocanın 3-4- 1-2 taktiğinin mevcut kadro için uygun olmadığı konusunda birleşiyor. Hazırlık maçlarında, takımın kilit isimlerinden Rachid Ghezzal, Valentine Rosier ve Gedson Fernandes'in Ismael'in sisteminde oldukça zorlanması dikkatleri çekiyor. Taraftarlar, Ismael'in 3'lü savunma konusundaki ısrarını sert şekilde eleştirirken, "Madem 3'lü oynayacağız, o zaman 3-4-3 olsun sistem. En azından bu şekilde Ghezzal'dan daha iyi verim alırız" ifadesini kullanıyor. Ancak kariyerinin son bölümünde sisteminden asla taviz vermeyen Fransız teknik adamın kafasında şu anda biz değişim olmadığı belirtiliyor. Takımın ayrıca stoper bölgesinde yaşadığı sıkıntılar da baş ağrıtıyor. Romain Saiss'in sakatlığının ardından Alaves maçının son bölümünde oyuna girmesi biraz da olsun yüzleri güldürdü. Ancak yönetimin 3'lü defansın sağında ve ortasında oynayabilecek bir stoperin transferi için çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.



BEŞIKTAŞ ISTEDI KADRO DIŞI KALDI!

BEŞİKTAŞ'TA sol kanat adayları arasında gösterilen Mohanad Jeahze ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İsveç medyasından Sportbladet'in haberine göre yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı. İsveç ekibi Hammarby'de forma giyen sol bek, hazırlık maçında forma giymeyi reddetti. Bunun üzerine kulübü Hammarby, 25 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadro dışı bıraktı.



ÇEBI RIDVAN'I AĞIRLADI

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ı ağırladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Rıdvan Yılmaz'ın yeni kulübünde Beşiktaşımızı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.