Midtsjö ile anlaşan Galatasaray yönetimi Normann’ın transferi için de düğmeye bastı

Cimbom transferde çok hareketli saatler yaşıyor... AZ Alkmaar formasını giyen Frederik Midtsjö ile anlaşmaya varan ve yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirmek için teknik direktör Okan Buruk'un onayını bekleyen Sarı-Kırmızılılar'dan bir flaş hamle daha geldi. Yönetim, bir başka Norveçli yıldız Mathias Normann için de düğmeye bastı. Bonservisi Rostov'da bulunan yıldız futolcu 6 numara pozisyonunda görev yapıyor.