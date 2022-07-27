Midtsjö ile anlaşan Galatasaray yönetimi Normann’ın transferi için de düğmeye bastı

Cimbom transferde çok hareketli saatler yaşıyor... AZ Alkmaar formasını giyen Frederik Midtsjö ile anlaşmaya varan ve yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirmek için teknik direktör Okan Buruk'un onayını bekleyen Sarı-Kırmızılılar'dan bir flaş hamle daha geldi. Yönetim, bir başka Norveçli yıldız Mathias Normann için de düğmeye bastı. Bonservisi Rostov'da bulunan yıldız futolcu 6 numara pozisyonunda görev yapıyor.
SÖZLEŞMEYİ DONDURDU
Rusya'daki savaş nedeniyle ülkeden ayrılma kararı alan ve sözleşmesini 1 yıl donduran Mathias Normann'ın satın alma opsiyonuyla kiralanması için görüşmelerin başladığı öğrenildi. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Norveçli yıldız geçtiğimiz sezon devre arasında Norwich City'ye kiralanmıştı. Premier Lig'de 23 maçta forma giyen ve takımına 1 gol, 2 asistlik katkı yapan Normann'ın menajeriyle de temasa geçildiği belirlendi. Ülkesinde Bodo Glimt altyapısında futbola başlayan yıldız futbolcu 2017 yılında Brighton'a transfer oldu.
3 YILDIR RUSYA'DA
2019 yılında 1.7 milyon Euro karşılığında Rostov'un yolunu tutan Mathias Normann, Rus Ligi'nde 52 maçta 2 gol atıp 7 asist yaptı. 12 kez Norveç Milli Takımı'nın formasını terleten başarılı oyuncunun Rostov'la 2024'e kadar sözleşmesi var.