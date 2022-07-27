İspanyol basınından flaş iddia! Galatasaray Barcelona'da oynayan Mingueza ile ilgileniyor





ÇOK SAYIDA TALİBİ VAR

İspanyol basınına göre Galatasaray, teknik direktör Xavi tarafından gözden çıkarılan 23 yaşındaki futbolcuyu istiyor. Oscar Mingueza'nın ayrıca İtalya'dan Monza, İspanya'dan Celta Vigo, Real Valladolid ve Getafe, Yunanistan'dan AEK ve Almanya'dan Hoffenheim'ın da listesinde olduğu belirtiliyor. Hem stoper hem de sağ bekte görev yapabilen Mingueza, Barcelona'nın futbol fabrikası La Masia'da yetişen bir isim. Geçtiğimiz sezon 21 maçta görev yapan İspanyol yıldız, Xavi'nin yeni sezon planlamasında yer almıyor.