Fenerbahçe 0-0’lık ilk maçın rövanşında D.Kiev’i 50 bin taraftarının önünde ağırlayacak

Fener bu akşam zafer için sahaya çıkıyor. Sarı-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turun rövanşında Dinamo Kiev ile Kadıköy'de karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Polonya'da oynanan ilk maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
BERABERLİKTE UZAYACAK
Bu akşam Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak olan zorlu mücadelede İtalyan hakem Massimiliano Irrati düdük çalacak. UEFA organizasyonlarında artık deplasman golü kuralı kuralı olmadığı için karşılaşma berabere bitmesi durumunda uzayacak. Fenerbahçe'ye Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Ukrayna ekibi önünde alacağı her türlü galibiyet turu getirecek. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mert Hakan ve Serdar Aziz, D.Kiev'e karşı mücadele edemeyecek.
SERDAR YOK
Ayrıca yeni transferlerden Joao Pedro ve Tiago Çukur, Napoli'ye transfer olması beklenen Kim Min Jae ile Mergim Berisha ve Nazım Sangare de isimleri UEFA listesinde bulunmadığı için bu akşam takımdaki yerini alamayacak.