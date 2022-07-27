Fenerbahçe 0-0’lık ilk maçın rövanşında D.Kiev’i 50 bin taraftarının önünde ağırlayacak





İSTERLERSE 50 FAUL YAPSINLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, "Dinamo Kiev ilk maçta 30 faul yaptı. Yarın (bugün) isterlerse 30, 40 50 faul yapsınlar. Bu bizim hücumda iyi olduğumuzu gösterir" diye konuştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiuev ile oynanacak rövanş maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Portekizli teknik adam, Dinamo Kiev'in ilk maçta 30 faul yaptığının hatırlatılması üzerine, "Yarın (bugün) isterlerse 30, 40 50 faul yapsınlar. Bu bizim hücumda iyi olduğumuzu gösterir" dedi. Portekizli teknik adam şu ifadeleri kullandı: "5-6 haftadır takımla birlikte çalışıyoruz. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Rakibimiz herhangi bir takım değil. Üst düzeyde Ukrayna Milli Takımı'nda oynayan oyuncuları var. Kontraya iyi çıkıyorlar. Zorluklar yaşayabiliriz ama umarım turu biz geçeriz." Altay Bayındır ise, "Çok çalışıyoruz. Güzel bir enerjiye sahibiz. Savaşacağız ve turu geçeceğiz. Bizler şanlı formanın hakkını vermek için uğraşıyoruz. Sonucu hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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