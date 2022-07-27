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    Fenerbahçe 0-0’lık ilk maçın rövanşında D.Kiev’i 50 bin taraftarının önünde ağırlayacak

    Sarı-Lacivertliler bu akşam Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yükselmek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe, Dinamo Kiev’i devirirse S.Graz ile karşılaşacak.

    Kadıköy’de tur gecesi!

    Fener bu akşam zafer için sahaya çıkıyor. Sarı-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turun rövanşında Dinamo Kiev ile Kadıköy'de karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Polonya'da oynanan ilk maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.



    BERABERLİKTE UZAYACAK
    Bu akşam Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak olan zorlu mücadelede İtalyan hakem Massimiliano Irrati düdük çalacak. UEFA organizasyonlarında artık deplasman golü kuralı kuralı olmadığı için karşılaşma berabere bitmesi durumunda uzayacak. Fenerbahçe'ye Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Ukrayna ekibi önünde alacağı her türlü galibiyet turu getirecek. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mert Hakan ve Serdar Aziz, D.Kiev'e karşı mücadele edemeyecek.



    SERDAR YOK
    Ayrıca yeni transferlerden Joao Pedro ve Tiago Çukur, Napoli'ye transfer olması beklenen Kim Min Jae ile Mergim Berisha ve Nazım Sangare de isimleri UEFA listesinde bulunmadığı için bu akşam takımdaki yerini alamayacak.



        TEK HEDEF 13. GALİBİYET
        Fenerbahçe bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 34. kez eleme maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 33 müsabakada 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Temsilcimiz rakip filelere 47 gol gönderirken, kalesinde 37 gol gördü. Fenerbahçe, Dinako Kiev önünde Avrupa kupalarında 242. sınavını da verecek. Sarı-lacivertliler, 241 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 301 kez havalandıran Fener kalesinde ise 354 gol gördü.



        İSTERLERSE 50 FAUL YAPSINLAR
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, "Dinamo Kiev ilk maçta 30 faul yaptı. Yarın (bugün) isterlerse 30, 40 50 faul yapsınlar. Bu bizim hücumda iyi olduğumuzu gösterir" diye konuştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiuev ile oynanacak rövanş maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Portekizli teknik adam, Dinamo Kiev'in ilk maçta 30 faul yaptığının hatırlatılması üzerine, "Yarın (bugün) isterlerse 30, 40 50 faul yapsınlar. Bu bizim hücumda iyi olduğumuzu gösterir" dedi. Portekizli teknik adam şu ifadeleri kullandı: "5-6 haftadır takımla birlikte çalışıyoruz. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Rakibimiz herhangi bir takım değil. Üst düzeyde Ukrayna Milli Takımı'nda oynayan oyuncuları var. Kontraya iyi çıkıyorlar. Zorluklar yaşayabiliriz ama umarım turu biz geçeriz." Altay Bayındır ise, "Çok çalışıyoruz. Güzel bir enerjiye sahibiz. Savaşacağız ve turu geçeceğiz. Bizler şanlı formanın hakkını vermek için uğraşıyoruz. Sonucu hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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