Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için Ukrayna'nın güçlü ekiplerinden Dinamo Kiev'i geçmek zorunda. Türkiye saatiyle 20:00'de başlayacak karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen sporseverler EXXEN tek maç satın alınır mı, ücreti ne kadar? Exxen'e nasıl üye olunur? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Fenerbahçe Dinamo Kiev EXXEN maç fiyatı ve diğer detaylar...
EXXEN TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?
UEFA maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekiyor.
Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmuyor.
İşte EXXEN + EXXEN SPOR üyelik paketleri ve fiyatları:
Exxen Spor Üyelik Paketi Fiyatları Ne Kadar?
Aylık (EXXEN 29,90TL + EXXEN SPOR 39,90TL) 69,80 TL