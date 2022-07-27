Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için Ukrayna'nın güçlü ekiplerinden Dinamo Kiev'i geçmek zorunda. Türkiye saatiyle 20:00'de başlayacak karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen sporseverler EXXEN tek maç satın alınır mı, ücreti ne kadar? Exxen'e nasıl üye olunur? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Fenerbahçe Dinamo Kiev EXXEN maç fiyatı ve diğer detaylar...